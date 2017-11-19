格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第153回
【格安スマホまとめ】SIMフリースマホのシェアトップはファーウェイ、BIGLOBEがiPhoneを取扱開始
2017年11月19日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はMM総研が2017年度上期のスマートフォン出荷台数の調査結果を発表。SIMフリースマホのシェアトップはファーウェイに。また、BIGLOBEがiPhone SE／iPhone 6sの取り扱いを開始した。
SIMフリースマホの国内シェアトップはファーウェイ
ASUS、シャープ、アップル、富士通と続く
MM総研が2017年度上期の国内携帯電話出荷概況について、調査結果を発表した。注目はSIMフリースマホ。台数は144.6万台で、シェアトップはファーウェイ。そこにASUS、シャープ、アップル、富士通と続く。
|MM総研の調べによる、2017年度上期のSIMフリースマホの出荷台数シェア
同じMM総研による2016年度通期のデータでは、ASUS（29.4％）、ファーウェイ（16.1％）、FREETEL（10.8％）、富士通（9.6％）だったので、ファーウェイの躍進が目立つ。2017年度全体では340万台でスマホ市場全体にSIMフリースマホが占める割合は10.7％。今後もその割合は拡大する見込みだが、2017年度初頭の予測よりは下方修正とも記されている。
Y!mobile、UQ mobileに続いてBIGLOBEもiPhone販売開始
au網を利用する音声SIMとの組み合わせで提供
KDDI傘下に入ったBIGLOBEが、iPhone SE／iPhone 6sの販売を開始した。いわゆる“格安スマホ”としては、Y!mobile／UQ mobileに続くものとなる。両機種とも32GB／128GBの2モデルが用意されている。
|KDDI子会社となったBIGLOBEモバイルもiPhoneの取り扱いを開始
今回iPhoneとセットで提供されるのは、BIGLOBEモバイルの格安SIMのうち、au網を用いるAプランとの組み合わせ。月6GBの「6ギガプラン」で選択でき（3GBプランは今後予定）、サービス内容は従来どおり。料金は税抜月2150円で、国内通話定額やYouTubeやAbemaTVが見放題になる「エンタメフリー・オプション」も追加も可能だ。
端末は24回分割での購入で、iPhone SEの32GBモデルが税抜1700円×24回（税抜4万800円）、128GBモデルが税抜2100円×24回（税抜5万400円）、iPhone 6sの32GBモデルが税抜2350円×24回（税抜5万6400円）、128GBモデルが税抜2850円×24回（税抜6万8400円）。一方で来年1月8日までキャンペーンが展開されており、契約を継続すると6ヵ月ごとに最大4回、税抜6300円（最大合計2万5200円）がキャッシュバックされる。
|音声SIMの料金に端末代金を加え、さらにキャッシュバックを毎月にならした分を差し引いた金額がBIGLOBEのサイトに掲載されている
IIJmioがセットモデルにオリジナルスペックのZenFone 4と
ウワサの3万円AQUOSを追加
IIJmioがセット販売するSIMフリースマホにASUS「ZenFone 4」のカスタマイズモデルとシャープ「AQUOS sense lite」を追加した。
まず、ZenFone 4はフルHD解像度の5.5型液晶や12メガ＋8メガのデュアルカメラなど基本的な部分はオリジナルモデルと共通ながら、CPUがSnapdragon 660からSnapdragon 630に、メモリーが6GBから4GBなど、若干スペックが抑えられている。一方で価格は税抜3万9800円（来年1月16日までの限定価格）とオリジナルのZenFone 4よりもかなり安価になっている。11月22日発売。
一方のAQUOS sense liteは本連載でもすでに取り上げている注目モデル。フルHD解像度の5型IGZO液晶、オクタコアCPU（Snapdragon 430）、3GBメモリー、32GBストレージに加え、防水・防塵やおサイフケータイなど国内メーカー製端末ならではの機能を搭載する。こちらの価格は税抜2万9800円。12月1日の発売だ。
|シャープ「AQUOS sense lite」
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|―
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3665円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|―
|―
|別プランあり
|LINEなど
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBEモバイル
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|―
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○（129円）
au網はSMS付きのみ
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|b-mobile S 開幕SIM
|おかわりSIM
|通信網
|ソフトバンク 3G/4G
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|1706円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|
3日／
360MB
（低速時）
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|対応ゲーム、Twitterなど
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3665円
|3678円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|別プランあり
|―
|―
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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