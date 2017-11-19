【格安スマホまとめ】SIMフリースマホのシェアトップはファーウェイ、BIGLOBEがiPhoneを取扱開始

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はMM総研が2017年度上期のスマートフォン出荷台数の調査結果を発表。SIMフリースマホのシェアトップはファーウェイに。また、BIGLOBEがiPhone SE／iPhone 6sの取り扱いを開始した。

SIMフリースマホの国内シェアトップはファーウェイ

ASUS、シャープ、アップル、富士通と続く

MM総研が2017年度上期の国内携帯電話出荷概況について、調査結果を発表した。注目はSIMフリースマホ。台数は144.6万台で、シェアトップはファーウェイ。そこにASUS、シャープ、アップル、富士通と続く。

MM総研の調べによる、2017年度上期のSIMフリースマホの出荷台数シェア

同じMM総研による2016年度通期のデータでは、ASUS（29.4％）、ファーウェイ（16.1％）、FREETEL（10.8％）、富士通（9.6％）だったので、ファーウェイの躍進が目立つ。2017年度全体では340万台でスマホ市場全体にSIMフリースマホが占める割合は10.7％。今後もその割合は拡大する見込みだが、2017年度初頭の予測よりは下方修正とも記されている。

Y!mobile、UQ mobileに続いてBIGLOBEもiPhone販売開始

au網を利用する音声SIMとの組み合わせで提供

KDDI傘下に入ったBIGLOBEが、iPhone SE／iPhone 6sの販売を開始した。いわゆる“格安スマホ”としては、Y!mobile／UQ mobileに続くものとなる。両機種とも32GB／128GBの2モデルが用意されている。

KDDI子会社となったBIGLOBEモバイルもiPhoneの取り扱いを開始

今回iPhoneとセットで提供されるのは、BIGLOBEモバイルの格安SIMのうち、au網を用いるAプランとの組み合わせ。月6GBの「6ギガプラン」で選択でき（3GBプランは今後予定）、サービス内容は従来どおり。料金は税抜月2150円で、国内通話定額やYouTubeやAbemaTVが見放題になる「エンタメフリー・オプション」も追加も可能だ。

端末は24回分割での購入で、iPhone SEの32GBモデルが税抜1700円×24回（税抜4万800円）、128GBモデルが税抜2100円×24回（税抜5万400円）、iPhone 6sの32GBモデルが税抜2350円×24回（税抜5万6400円）、128GBモデルが税抜2850円×24回（税抜6万8400円）。一方で来年1月8日までキャンペーンが展開されており、契約を継続すると6ヵ月ごとに最大4回、税抜6300円（最大合計2万5200円）がキャッシュバックされる。

音声SIMの料金に端末代金を加え、さらにキャッシュバックを毎月にならした分を差し引いた金額がBIGLOBEのサイトに掲載されている

IIJmioがセットモデルにオリジナルスペックのZenFone 4と

ウワサの3万円AQUOSを追加

IIJmioがセット販売するSIMフリースマホにASUS「ZenFone 4」のカスタマイズモデルとシャープ「AQUOS sense lite」を追加した。

まず、ZenFone 4はフルHD解像度の5.5型液晶や12メガ＋8メガのデュアルカメラなど基本的な部分はオリジナルモデルと共通ながら、CPUがSnapdragon 660からSnapdragon 630に、メモリーが6GBから4GBなど、若干スペックが抑えられている。一方で価格は税抜3万9800円（来年1月16日までの限定価格）とオリジナルのZenFone 4よりもかなり安価になっている。11月22日発売。

一方のAQUOS sense liteは本連載でもすでに取り上げている注目モデル。フルHD解像度の5型IGZO液晶、オクタコアCPU（Snapdragon 430）、3GBメモリー、32GBストレージに加え、防水・防塵やおサイフケータイなど国内メーカー製端末ならではの機能を搭載する。こちらの価格は税抜2万9800円。12月1日の発売だ。

シャープ「AQUOS sense lite」

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― ― 別プランあり LINEなど SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB b-mobile S 開幕SIM おかわりSIM 通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月3GB 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 1706円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 3日／

360MB

（低速時） 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― ― 対応ゲーム、Twitterなど SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー ― 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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