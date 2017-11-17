サイコム、Coffee Lake／Ryzen搭載の「BLESS」推奨PC

サイコムは11月16日、ゲームオンの新作MMORPG「BLESS」の推奨パソコンとして、インテルCoffee Lake搭載「G-Master Spear Z370-BLS」、AMD Ryzen搭載「G-Master Spear B350A-BLS」の2モデルを販売開始した。価格はG-Master Spear Z370-BLSが17万4330円から、G-Master Spear B350A-BLSが13万2160円から。
ミドルタワー型ケースを採用したゲーミングマシン。特典として、BLESSで使える以下のクーポンが特典として付属する。
・経験値ポーション（30 日）×1個
・ペット経験値ポーション（30日）×1個
・［下級］調教書×50枚
・ペットスキル変更券×5枚
G-Master Spear Z370-BLSはGeForce GTX 1060（GIGABYTE製 GV-N1060IXOC-6GD）を搭載したハイパフォーマンスモデル。主な仕様（標準）は、マザーボードがASRock Z370 Pro4（Z370）。メモリーが16GB（8GB×2）DDR4 PC4-19200（メジャーチップ・6層基板／DualChannel）。ストレージがCrucial CT525MX300SSD1（SSD 525GB）。光学ドライブがASUS DRW-24D5MT。LANが1000BASE-Tオンボード。CPUクーラーがCoolerMaster Hyper 212EVO RR-212E-20PK-J1（空冷）。PC ケースがCoolerMaster CM690III。電源がSilverStone SST-ST75F-GS V2（80PLUS Gold 750W）。OSがWindows10 Home 64bit。
|G-Master Spear Z370-BLS
G-Master Spear B350A-BLSはGeForce GTX 1050Ti 4GBを搭載したエントリーモデル。主な仕様（標準）は、マザーボードがASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4（B350）。メモリーが8GB（4GB×2）DDR4 PC4-19200（メジャーチップ・6 層基板／Dual Channel）。ストレージがCrucial CT525MX300SSD1（SSD 525GB）。光学ドライブがASUS DRW-24D5MT。LANが1000BASE-Tオンボード。CPUクーラーがAMD 純正Wraith CPU クーラー（空冷）。PCケースがCoolerMaster MasterBox 5 White（クリアサイドパネル標準）。電源がSilverStone SST-ET550-B（80PLUS Bronze 550W）。OSがWindows10 Home 64bit。いずれのモデルにも騒音・振動吸収シートが貼付される。
|G-Master Spear B350A-BLS
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