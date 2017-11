サイコム、Coffee Lake／Ryzen搭載の「BLESS」推奨PC

サイコムは11月16日、ゲームオンの新作MMORPG「BLESS」の推奨パソコンとして、インテルCoffee Lake搭載「 G-Master Spear Z370-BLS」、AMD Ryzen搭載「 G-Master Spear B350A-BLS」の2モデルを販売開始した。価格は G-Master Spear Z370-BLSが17万4330円から、 G-Master Spear B350A-BLSが13万2160円から。

ミドルタワー型ケースを採用したゲーミングマシン。特典として、BLESSで使える以下のクーポンが特典として付属する。

・経験値ポーション(30 日)×1個

・ペット経験値ポーション(30日)×1個

・[下級]調教書×50枚

・ペットスキル変更券×5枚



G-Master Spear Z370-BLSはGeForce GTX 1060(GIGABYTE製 GV-N1060IXOC-6GD)を搭載したハイパフォーマンスモデル。主な仕様(標準)は、マザーボードがASRock Z370 Pro4(Z370)。メモリーが16GB(8GB×2)DDR4 PC4-19200(メジャーチップ・6層基板/DualChannel)。ストレージがCrucial CT525MX300SSD1(SSD 525GB)。光学ドライブがASUS DRW-24D5MT。LANが1000BASE-Tオンボード。CPUクーラーがCoolerMaster Hyper 212EVO RR-212E-20PK-J1(空冷)。PC ケースがCoolerMaster CM690III。電源がSilverStone SST-ST75F-GS V2(80PLUS Gold 750W)。OSがWindows10 Home 64bit。

G-Master Spear Z370-BLS

G-Master Spear B350A-BLSはGeForce GTX 1050Ti 4GBを搭載したエントリーモデル。主な仕様(標準)は、マザーボードがASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4(B350)。メモリーが8GB(4GB×2)DDR4 PC4-19200(メジャーチップ・6 層基板/Dual Channel)。ストレージがCrucial CT525MX300SSD1(SSD 525GB)。光学ドライブがASUS DRW-24D5MT。LANが1000BASE-Tオンボード。CPUクーラーがAMD 純正Wraith CPU クーラー(空冷)。PCケースがCoolerMaster MasterBox 5 White(クリアサイドパネル標準)。電源がSilverStone SST-ET550-B(80PLUS Bronze 550W)。OSがWindows10 Home 64bit。いずれのモデルにも騒音・振動吸収シートが貼付される。

G-Master Spear B350A-BLS

©NEOWIZ. All Rights Reserved.

©NEOWIZ BLESS STUDIO Corp. All Rights Reserved.

©GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.

