ビジネス版LINE、ビジネス版Facebookの利用に細かなセキュリティー機能を設定可能 サテライトオフィス、LINE WORKSおよびWorkplace by Facebookとの連携機能を提供

サテライトオフィス・シングルサインオン for LINE WORKS/サテライトオフィス・シングルサインオン for Workplace by Facebook

サテライトオフィスは11月15日、LINE WORKSおよびWorkplace by FacebookとのActive Directory連携機能を提供開始した。

サテライトオフィスはクラウド環境、サテライト環境でのビジネス支援に特化したインターネットシステムソリューションを提供している。今回新たに企業のActive Directoryからビジネス版LINE「LINE WORKS」と、ビジネス版Facebook「Workplace by Facebook」とそれぞれ連携。Active Directoryとのユーザー情報、セキュリティグループやOU(組織単位)情報の同期(一部ユーザーの同期/複数ADサーバーとの同期も可能)、パスワード同期などの機能が提供される。

LINE WORKSと連携する「サテライトオフィス・シングルサインオン for LINE WORKS 」と、Workplace by Facebookと連携する「サテライトオフィス・シングルサインオン for Workplace by Facebook」が用意され、ログインやアクセス制御、社内/社外での利用時のセキュリティーポリシー設定、ログイン失敗時のロックやパスワード変更禁止などが実現できる(サービスにより提供機能は一部異なる)。

