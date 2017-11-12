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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第152回

【格安スマホまとめ】38gのSIMフリー携帯が販売、ファーウェイ「Mate 10」は28日発表!?

2017年11月12日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週の話題は、38gのSIMフリーのカード型携帯電話が一般販売。ファーウェイは28日に新スマホ（Mate 10？）の発表を予告などだ。

軽量のカード型携帯電話が発売

超軽量のカード型SIMフリー携帯「NichePhone-S」
3Gのみながら、Androidベースでテザリングも可

　フューチャーモデルは、SIMフリーのカード型携帯電話「NichePhone-S」を発売した。価格は税抜9980円。当初はクラウドファンディングで開発・提供されていたが、今回家電量販店などでも取り扱いが開始された形となる。

　このNichePhone-Sは製品の外見からもわかるように、基本的には通話に特化したシンプルな携帯電話。対応ネットワークは3G（W-CDMA）のバンド1なので、ドコモ／ソフトバンク網で利用可能だ。バッテリー容量は550mAhで、連続待受時間は約72時間。nanoSIMスロットが用意されている。本体サイズは50×90×6.5mm、重量は約38g。カラバリは黒と白の2色。

基本的には通話に特化した端末だが、テザリング機能も利用できる

　一方でシステム的にはAndroidベースとなっており、データ通信も可能。3Gのみながらテザリング機能に対応しているほか、音楽再生やボイスレコーダー機能も搭載されている（ヘッドフォンとはBluetoothで接続する）。

ファーウェイが28日の新スマホ発表を予告
防水などの特徴から「HUAWEI Mate 10 Pro」でほぼ確実？

　ファーウェイ・ジャパンが、同社公式Twitterアカウント（@HUAWEI_Japan_PR）で28日の新スマホ発表の予告をしている。

　SNS上で予告されている内容は防水対応、マルチウィンドウ、高性能カメラ、AI機能など。となると、登場する端末は、海外でも10月に発表されたばかりのハイエンド機「HUAWEI Mate 10 Pro」と予想できる。

HUAWEI Mate 10 Pro

　HUAWEI Mate 10 Proは、18：9の縦長6型有機ELディスプレーを搭載するハイエンド機で、Leicaダブルレンズカメラに加え、AI対応の新CPUなどを内蔵。防水にも対応している。海外での発表会でも一次出荷国として日本が含まれていたのでリリースが期待されていた。最上位モデルで799ユーロ（約10万5000円）の高価なモデルでもあるので、価格面も含めて注目が集まりそうだ。

ヤマダ電機がオリジナルSIMフリースマホの新機種
税抜2万円以下のDSDS対応機2モデル

　ヤマダ電機は「EveryPhone」ブランドで、以前から独自のSIMフリースマホをリリースしているが、その新製品として「EveryPhone BZ（ビジネス）」「EveryPhone PR（プレミアム）」の2機種を発売した。価格は税抜1万6800円と税抜1万9800円。

ヤマダ電機のオリジナルSIMフリースマホ新機種は税抜1万円台のDSDS対応機。指紋センサーの位置など、それぞれ微妙に仕様が異なっている

　HD解像度の5.5型液晶のほかに、MediaTek製のオクタコアCPU（MT6750）、指紋センサー、DSDS対応、Android 7.1.1といった特徴は共通。EveryPhone BZは、2GBメモリー、32GBストレージ、8メガカメラ（イン2メガ）、2500mAhバッテリー（交換可能）など。EveryPhone PRは、3GBメモリー、64GBストレージ、8メガ＋2メガのデュアルカメラ（イン2メガ）、2500mAhバッテリー（交換不可）などとなっている。

人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		3GBプラン 6GBプラン ミニマムスタートプラン ライトスタートプラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA or au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月6GB 月3GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1728円 1944円 1728円 2322円 1728円 2397円
通話定額 918円(1回10分まで)
918円(トップ3)等 		650円
(1回3分まで) 		896円(1回10分、家族は30分まで)
初期費用 3665円 3665円 3665円(Aプランは3678円)
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
(当日中) 		540円／500MB 324円／100MB 216円／100MB
通信制御 3日／366MB
(低速時のみ)
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月518円でYouTube、AbemaTVなど
公衆Wi-Fi 月270円 ×(BIC SIMは○)
最低利用期間 6ヵ月 1年 2ヵ月
契約解除料 8000円 8640円 12ヵ月以内の解約は
(12−契約月数)
×1080円
転出手数料 3240円 3240円(3ヵ月目までは6480円) 3240円
その他プラン
など 		1日170MB：2246円、
月6GB：2322円 		月1GB：1512円、
月12GB：3672円など 		月20GB／30GBの通信量を追加可能
　 楽天モバイル LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB U-mobile PREMIUM 通話プラス U-mobile 通話プラス 3GB FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
3.1GBプラン スーパーホーダイ プランS
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3.1GB 月2GB 月3GB 無制限 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 1Mbps※1 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 1728円 2138円
3218円※2 		1825円 3218円 1706円 1078円／
1294円
通話定額 918円(1回5分まで)など 1回5分まで 950円(1回10分まで) × 800円(最大60分通話可) 907円(1回5分まで)など
初期費用 3665円 3672円 3665円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		324円
／100MB
594円
／500MB
1058円
／1GB 		540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
通信制御 条件
非公表 		条件非公表
カウント
フリー 		LINE、Facebook、Twitterなど LINEなど
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 1年(または2／3年) 1年 1年以内は
(12−契約月数)
×1080円 		6ヵ月 なし
契約解除料 1万584円 1万584円(2／3年時プラスも) 1万584円 6480円 なし
転出手数料 3240円 3240円 3240円 1万6200円から月1080円ずつ減額
その他プラン
など 		月5GBなど 利用期間2／3年選択時に特典 月5GB：
2397円など 		月5GB：2138円など 月3GBまで1728円など
　 DMM mobile 通話SIMプラン LinksMate nuroモバイル
3GB 10GB 5GB 10GB 時間プラン 0 SIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3GB 月10GB 月5GB 月10GB 1日5時間 月500MB
〜5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1620円 3121円 2268円 3348円 3456円 756円
通話定額 918円
(1回5分まで) 		× 864円
(1回10分まで)
初期費用 3665円 3672円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※3 		216円／100MB
1080円／1GB 		500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2〜5GBは定額
通信制御 3日／366MB
(低速時のみ) 		3日／300MB
(低速時のみ) 		条件非公表
カウント
フリー 		対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
(年内無料)
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 なし 1年
契約解除料 9720円 3240円
(SIM削除手数料) 		1万2960円〜0円(利用期間で減額) 5400円
転出手数料 3240円 2160円 3240円 2160円
その他プラン
など 		月1GB：1360円、
月5GB：2062円など 		月20GB：5184円など 月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
　 DTI SIM
音声プラン 		イオンモバイル
音声プラン 		エックスモバイル ＋3GB b-mobile S スマホ電話SIM 3GB
3GB ネットつかい放題 2GB 6GB
通信網 Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G
高速通信
通信量 		月3GB 無制限 月2GB 月6GB 月3.5GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1609円 3132円 1490円 2138円 2354円 3402円
通話定額 993円
(1回10分まで) 		918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題／050番号) 1944円
(かけ放題) 		1回5分まで
かけ放題
初期費用 3665円 3240円 5400円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM 		nanoSIM
制限解除
オプション 		410円
／500MB
648円
／1GB 		518円／1GB
通信制御 3日
／2GB 		約1〜3GB
／1〜2日 		3日／366MB
(低速時のみ) 		3日／
360MB
(低速時)
カウント
フリー 		—(YouTube、Twitter対応の別プランあり)
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 1年 なし 1年 なし
契約解除料 1万584円 なし 1万800円 なし
転出手数料 5400円 6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円 		3564円 3240円
その他プラン
など 		月1GB：1296円、
月5GB：2073円など 		月4GB：1706円、
月12GB：3542円など 		月500MB：
1058円など 		月1GB：2646円など
　 UQ mobile ぴったりプランS mineo デュアルタイプ Y!mobile
auプラン 3GB ドコモプラン3GB スマホプランS スマホプランM スマホプランL
通信網 au 4G LTE Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G
高速通信
通信量 		月2GB ※4 月3GB 月3GB 月2GB ※4 月6GB ※4 月14GB ※4
制限時の
通信速度 		300kbps 200kbps 128kbps
月額料金 2138円
3218円※2 		1630円 1728円 2138円
3218円※2 		3218円
4298円※2 		5378円
6458円※2
通話定額 1回5分までかけ放題 918円
(1回5分まで) 		1回10分まで
＋1080円で時間制限なし
初期費用 3240円 3678円 3665円 3240円
SIMサイズ microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		なし 162円／100MB 540円／500MB
通信制御 3日／
6GB 		3日／
6GB
カウント
フリー
公衆Wi-Fi × ×
最低利用期間 2年 なし 2年
契約解除料 1万260円 なし 1万260円
転出手数料 3240円 1年以内は1万2420円、
以降は2160円 		6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
その他プラン
など 		＋1080円で月6GB 6GB：
2365円など 		6GB：
2462円など 		新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック

※1：12〜13時、18〜19時は最大300kbps
※2：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
※3：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※4：26ヵ月目以降は通信量は半分になる


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