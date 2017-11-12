格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第152回
【格安スマホまとめ】38gのSIMフリー携帯が販売、ファーウェイ「Mate 10」は28日発表!?
2017年11月12日 15時00分更新
今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週の話題は、38gのSIMフリーのカード型携帯電話が一般販売。ファーウェイは28日に新スマホ（Mate 10？）の発表を予告などだ。
|軽量のカード型携帯電話が発売
超軽量のカード型SIMフリー携帯「NichePhone-S」
3Gのみながら、Androidベースでテザリングも可
フューチャーモデルは、SIMフリーのカード型携帯電話「NichePhone-S」を発売した。価格は税抜9980円。当初はクラウドファンディングで開発・提供されていたが、今回家電量販店などでも取り扱いが開始された形となる。
このNichePhone-Sは製品の外見からもわかるように、基本的には通話に特化したシンプルな携帯電話。対応ネットワークは3G（W-CDMA）のバンド1なので、ドコモ／ソフトバンク網で利用可能だ。バッテリー容量は550mAhで、連続待受時間は約72時間。nanoSIMスロットが用意されている。本体サイズは50×90×6.5mm、重量は約38g。カラバリは黒と白の2色。
|基本的には通話に特化した端末だが、テザリング機能も利用できる
一方でシステム的にはAndroidベースとなっており、データ通信も可能。3Gのみながらテザリング機能に対応しているほか、音楽再生やボイスレコーダー機能も搭載されている（ヘッドフォンとはBluetoothで接続する）。
ファーウェイが28日の新スマホ発表を予告
防水などの特徴から「HUAWEI Mate 10 Pro」でほぼ確実？
ファーウェイ・ジャパンが、同社公式Twitterアカウント（@HUAWEI_Japan_PR）で28日の新スマホ発表の予告をしている。
[A Future of Smartphone]— Huawei Mobile (JP) (@HUAWEI_Japan_PR) 2017年11月6日
11.28、次世代スマホ日本上陸。#RealAI pic.twitter.com/uzDIUuS5HG
SNS上で予告されている内容は防水対応、マルチウィンドウ、高性能カメラ、AI機能など。となると、登場する端末は、海外でも10月に発表されたばかりのハイエンド機「HUAWEI Mate 10 Pro」と予想できる。
|HUAWEI Mate 10 Pro
HUAWEI Mate 10 Proは、18：9の縦長6型有機ELディスプレーを搭載するハイエンド機で、Leicaダブルレンズカメラに加え、AI対応の新CPUなどを内蔵。防水にも対応している。海外での発表会でも一次出荷国として日本が含まれていたのでリリースが期待されていた。最上位モデルで799ユーロ（約10万5000円）の高価なモデルでもあるので、価格面も含めて注目が集まりそうだ。
ヤマダ電機がオリジナルSIMフリースマホの新機種
税抜2万円以下のDSDS対応機2モデル
ヤマダ電機は「EveryPhone」ブランドで、以前から独自のSIMフリースマホをリリースしているが、その新製品として「EveryPhone BZ（ビジネス）」「EveryPhone PR（プレミアム）」の2機種を発売した。価格は税抜1万6800円と税抜1万9800円。
|ヤマダ電機のオリジナルSIMフリースマホ新機種は税抜1万円台のDSDS対応機。指紋センサーの位置など、それぞれ微妙に仕様が異なっている
HD解像度の5.5型液晶のほかに、MediaTek製のオクタコアCPU（MT6750）、指紋センサー、DSDS対応、Android 7.1.1といった特徴は共通。EveryPhone BZは、2GBメモリー、32GBストレージ、8メガカメラ（イン2メガ）、2500mAhバッテリー（交換可能）など。EveryPhone PRは、3GBメモリー、64GBストレージ、8メガ＋2メガのデュアルカメラ（イン2メガ）、2500mAhバッテリー（交換不可）などとなっている。
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル
|
IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|3GBプラン
|6GBプラン
|ミニマムスタートプラン
|ライトスタートプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|Xi／FOMA or au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月6GB
|月3GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|1944円
|1728円
|2322円
|1728円
|2397円
|通話定額
|
918円(1回10分まで)
918円(トップ3)等
|
650円
(1回3分まで)
|896円(1回10分、家族は30分まで)
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円(Aプランは3678円)
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
(当日中)
|540円／500MB
|324円／100MB
|216円／100MB
|通信制御
|—
|—
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月518円でYouTube、AbemaTVなど
|—
|公衆Wi-Fi
|○
|月270円
|○
|×(BIC SIMは○)
|最低利用期間
|6ヵ月
|1年
|2ヵ月
|契約解除料
|8000円
|8640円
|
12ヵ月以内の解約は
(12−契約月数)
×1080円
|転出手数料
|3240円
|3240円(3ヵ月目までは6480円)
|3240円
|
その他プラン
など
|
1日170MB：2246円、
月6GB：2322円
|
月1GB：1512円、
月12GB：3672円など
|月20GB／30GBの通信量を追加可能
|楽天モバイル
|LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB
|U-mobile PREMIUM 通話プラス
|U-mobile 通話プラス 3GB
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|3.1GBプラン
|スーパーホーダイ プランS
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3.1GB
|月2GB
|月3GB
|無制限
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|1Mbps※1
|200kbps
|—
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|
2138円
3218円※2
|1825円
|3218円
|1706円
|
1078円／
1294円等
|通話定額
|918円(1回5分まで)など
|1回5分まで
|950円(1回10分まで)
|×
|800円(最大60分通話可)
|907円(1回5分まで)など
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
324円
／100MB
594円
／500MB
1058円
／1GB
|—
|
540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB
|—
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|—
|通信制御
|—
|
条件
非公表
|条件非公表
|—
|
カウント
フリー
|—
|LINE、Facebook、Twitterなど
|—
|LINEなど
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|1年(または2／3年)
|1年
|
1年以内は
(12−契約月数)
×1080円
|6ヵ月
|なし
|契約解除料
|1万584円
|1万584円(2／3年時プラスも)
|1万584円
|6480円
|なし
|転出手数料
|3240円
|3240円
|3240円
|1万6200円から月1080円ずつ減額
|
その他プラン
など
|月5GBなど
|利用期間2／3年選択時に特典
|
月5GB：
2397円など
|月5GB：2138円など
|月3GBまで1728円など
|DMM mobile 通話SIMプラン
|LinksMate
|nuroモバイル
|3GB
|10GB
|5GB
|10GB
|時間プラン
|0 SIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月10GB
|月5GB
|月10GB
|1日5時間
|
月500MB
〜5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1620円
|3121円
|2268円
|3348円
|3456円
|756円
|通話定額
|
918円
(1回5分まで)
|×
|
864円
(1回10分まで)
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※3
|
216円／100MB
1080円／1GB
|—
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2〜5GBは定額
|通信制御
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|
3日／300MB
(低速時のみ)
|条件非公表
|
カウント
フリー
|—
|
対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
(年内無料)
|—
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|契約解除料
|9720円
|
3240円
(SIM削除手数料)
|1万2960円〜0円(利用期間で減額)
|5400円
|転出手数料
|3240円
|2160円
|3240円
|2160円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1360円、
月5GB：2062円など
|月20GB：5184円など
|月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
|
DTI SIM
音声プラン
|
イオンモバイル
音声プラン
|エックスモバイル ＋3GB
|b-mobile S スマホ電話SIM 3GB
|3GB
|ネットつかい放題
|2GB
|6GB
|通信網
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月3GB
|無制限
|月2GB
|月6GB
|月3.5GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1609円
|3132円
|1490円
|2138円
|2354円
|3402円
|通話定額
|
993円
(1回10分まで)
|918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題／050番号)
|
1944円
(かけ放題)
|
1回5分まで
かけ放題
|初期費用
|3665円
|3240円
|5400円
|3240円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|—
|518円／1GB
|—
|—
|通信制御
|
3日
／2GB
|
約1〜3GB
／1〜2日
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|—
|
3日／
360MB
(低速時)
|
カウント
フリー
|—(YouTube、Twitter対応の別プランあり)
|—
|—
|—
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|なし
|契約解除料
|1万584円
|なし
|1万800円
|なし
|転出手数料
|5400円
|
6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円
|3564円
|3240円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1296円、
月5GB：2073円など
|
月4GB：1706円、
月12GB：3542円など
|
月500MB：
1058円など
|月1GB：2646円など
|UQ mobile ぴったりプランS
|mineo デュアルタイプ
|Y!mobile
|auプラン 3GB
|ドコモプラン3GB
|スマホプランS
|スマホプランM
|スマホプランL
|通信網
|au 4G LTE
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月2GB ※4
|月3GB
|月3GB
|月2GB ※4
|月6GB ※4
|月14GB ※4
|
制限時の
通信速度
|300kbps
|200kbps
|128kbps
|月額料金
|
2138円
3218円※2
|1630円
|1728円
|
2138円
3218円※2
|
3218円
4298円※2
|
5378円
6458円※2
|通話定額
|1回5分までかけ放題
|
918円
(1回5分まで)
|
1回10分まで
＋1080円で時間制限なし
|初期費用
|3240円
|3678円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|なし
|162円／100MB
|540円／500MB
|通信制御
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|—
|—
|
カウント
フリー
|—
|—
|—
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|2年
|なし
|2年
|契約解除料
|1万260円
|なし
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|
1年以内は1万2420円、
以降は2160円
|
6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
|
その他プラン
など
|＋1080円で月6GB
|
6GB：
2365円など
|
6GB：
2462円など
|新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック
※1：12〜13時、18〜19時は最大300kbps
※2：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
※3：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※4：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
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