「DOOM VFR」発売日が12月21日に決定

ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジアは11月10日、「DOOM VFR」をPlayStation VR専用タイトルとして12月21日に発売すると発表した。価格は3980円(税別)。

DOOM VFRは、DOOMの世界に入り込み、敵をなぎ倒すFPSゲームで、id Softwareが開発。火星にある「UAC」の施設や地獄の深淵を舞台に、緊張感あふれるバトルや難解なパズルに挑戦できる。プレーヤーは、UACによってサイボーグ化された唯一の生き残りで、火星の施設でデーモンの侵略に立ち向かい、施設の安全を確保しながら最悪の自体の阻止を目指すことになる。

製品概要

タイトル:DOOM VFR

発売日:12月21日

対応ハード:PlayStation 4/PlayStation VR(プレーにはPlayStation VRおよびPC Cameraが必要

価格:3980円(税別)

対応言語:日本語音声・日本語字幕/英語音声・英語字幕

対象年齢:審査予定

DOOM® VFR © 2017 id Software LLC, a ZeniMax Media company. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. DOOM, id, id Software, id Tech and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

