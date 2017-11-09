Manli「Manli GeForce GTX 1070Ti Heatsink with Blower Fan」
外排気ブロアータイプのGeForce GTX 1070 TiがManliから
2017年11月09日 23時41分更新
Manliから、ブロアータイプのオリジナルクーラーを搭載したGeForce GTX 1070 Tiビデオカード「Manli GeForce GTX 1070Ti Heatsink with Blower Fan」(型番:M-NGTX1070TI/5RGHDPPP)が登場。パソコンショップアークで販売中だ。
|ブロアータイプのオリジナルクーラーを搭載したGeForce GTX 1070 Tiビデオカード「Manli GeForce GTX 1070Ti Heatsink with Blower Fan」
「Manli GeForce GTX 1070Ti Heatsink with Blower Fan」は、2スロット厚で外排気ブロアータイプのオリジナルクーラーを搭載したGeForce GTX 1070 Tiカード。最近では珍しい外排気タイプを探している人は注目だ。
|最近では珍しい外排気タイプ。ケース内部の排熱に配慮したい場合にはひとつの選択肢になる
主なスペックは、コアクロック1607MHz、ブーストクロック1683MHzで、ビデオメモリーはGDDR5 8GB。出力インターフェースはDisplayPort 1.4×3、HDMI 2.0b×1、DVI-D×1。補助電源コネクターは8ピン×1。カード長は281mm。
価格は6万4778円。代理店による2年保証が付く。