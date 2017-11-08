セルシス「CLIP STUDIO PAINT EX for iPad」発売： 絵描きのiPadアプリ｢クリスタ｣半年間無料 Apple Pencil対応 文● G. Raymond

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セルシスが8日、iPad用マンガ・イラスト制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT EX for iPad」を発売した。PC版と同等の機能を備え、月額980円。Apple Pencilにも対応。12月20日までにインストール・登録すると、6ヵ月間無料で使える。対応OSはiOS 11。

アプリは同社のマンガ・イラスト・アニメ制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT」（クリスタ）最上位モデル「CLIP STUDIO PAINT EX」のiPad版。マンガ制作機能としては、ネームから仕上げ、出力までの全行程に対応。コマ割り、フキダシ、トーン、効果線など、マンガ制作向けに特化した機能を搭載しているという。

Apple Pencil対応で、圧力センサーや傾斜センサーの性能を活かし、筆圧や傾きにより線の太さや濃淡を調整して、まるで手描きのような感覚で絵を描けるそうだ。iPad版で作ったデータはPC版とも互換性があり、クラウドに保存したデータにPC版からアクセスして作品を仕上げることもできる。

クリスタは、同社が2012年に発売したWindows／macOS用のマンガ、イラスト、アニメ制作ソフト。同社によればユーザー数は300万人超。ユーザー層は趣味でマンガやイラストを描くアマチュア層から、マンガ家やアニメスタジオなどプロフェッショナルまで幅広いという。

●動作対象端末

1. 高解像度のイラスト・マンガなど

・2017年発売のiPadPro 12.9inch もしくは 10.5inch

・2015年発売のiPadPro 12.9inch



2. 標準的なサイズのイラスト・web用のマンガなど

・iPadPro 9.7inch

・iPad (5th)

・iPad Air 2



3. web用のイラストなど

・iOS 11が動作するiPad



●対応デジタルスタイラス

・Apple Pencil (iPad Pro用)

・Wacom Bamboo Sketch（iPad用）

・Wacom Bamboo Fineline 3（iPad用）

App Store：

https://itunes.apple.com/jp/app/id1262985592

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