ThinkStation史上最大のコア数とスケーラビリティを実現
レノボ、Skylake-SP世代の最新インテルXeon搭載した「ThinkStation P920／ P720」
2017年11月07日 14時30分更新
|「ThinkStation P920」イメージ
レノボ・ジャパンは11月7日、Skylake-SP世代の最新インテルXeonスケーラブル・プロセッサーを搭載した法人向けウルトラハイエンドワークステーション「ThinkStation P920」と「ThinkStation P720」を発売した。
インテルのXeonプロセッサーファミリー（Platinum／Gold／Silver／Bronze）をCPUに備えるほか、グラフィックスカードにNVIDIA Quadro P6000、マザーボード上のM.2 SSD、余裕あるスロットや電源などを装備。初期導入済みOSは、Windows 10 Proに加えて、Windows 7 Professionalもサポートする。
|ThinkStation P920（左）とThinkStation P720（右）
ThinkStation P920はグラフィクスに最大NVIDIA Quadro P6000×3構成が可能、メモリー16スロット（最大2TB）、ストレージは3.5型×最大6基（または2.5型×最大10基）、M.2 PCIe NVMe SSDは最大9ドライブ利用可能。価格は54万7560円より。
ThinkStation P720はグラフィクスに最大NVIDIA Quadro P6000×2構成が可能、メモリー12スロット（最大384GB）、ストレージは3.5型×最大5基（または2.5型×最大10基）、M.2 PCIe NVMe SSDは最大9ドライブ利用可能。価格は51万1920円より。