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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第151回

【格安スマホまとめ】シャープのIGZO搭載スマホがSIMフリーで！ SB版iPhone向けSIMが月990円～

2017年11月05日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週、一番の注目ニュースはシャープのAQUOS新モデル。フルHD解像度のIGZO液晶搭載など、キャリア向けでも高コスパで話題のモデルがSIMフリーで登場。また、日本通信のソフトバンク版iPhone向け格安SIMに新プラン。税抜月990円から利用可能だ。

なかなかのスペックながら3万円強という価格で、キャリアの冬スマホの中でも隠れた注目端末と言われている「AQUOS sense」のSIMフリーモデルが発表。セット販売の人気モデルになりそうだ

キャリアの格安スマホキラーと呼ばれる「AQUOS sense」が
SIMフリースマホで登場　高スペックで3万円台か？

　ドコモ／auから発表されているシャープの新ミドル機「AQUOS sense」。フルHD解像度のIGZO液晶を搭載するなど、高いスペックを持ちながら、キャリアでの一括価格は3万円強。それでいて、毎月の料金が税抜1500円割引になる「docomo with」対象端末であるなど、格安スマホキラー的存在の同機がSIMフリースマホとして登場する。発売は12月上旬の予定。

　SIMフリー版の製品名は「AQUOS sense lite SH-M05」となっているが、スペック／機能的にはキャリア向けの「AQUOS sense」とほぼ同じ。フルHD解像度の5型IGZO液晶を搭載。シャープ自慢のIGZO液晶は高画質であるだけでなく、ノイズの少なさを活かし、画面や指が濡れた状態でも正確に操作できるという。

　そのほかのスペックもオクタコアのSnapdragon 430（1.4GHz＋1.1GHz）、3GBメモリー、32GBストレージ、13.1メガカメラ（イン5メガ）、防水防塵対応、おサイフケータイ対応、指紋センサー搭載などミドルクラスの端末としては充実している。

　格安スマホの世界でも、セット販売を中心に国内メーカー製端末は人気だが、ライバルとなる富士通「arrows M04」と比べると、ディスプレー、CPU、メモリー、指紋センサー搭載などでワンランク上の性能。キャリアモデルと同じく3万円強で販売されるようなことであれば、大きな話題になりそうだ。

ソフトバンク版iPhone向けの日本通信の音声SIMに
税抜月990円からの「ジャストフィットSIM」

　ソフトバンク網に接続し、SIMロックがかかったソフトバンク版iPhone／iPadで利用できる、日本通信「b-mobile S」シリーズ。これまでデータSIMの「開幕SIM」、通話定額がセットになった「スマホ電話SIM」がリリースされてきたが、よりシンプルにデータ通信量だけが付いて、税抜月990円から使える「b-mobile S 990 ジャストフィットSIM」が発売された。

　「b-mobile S 990 ジャストフィットSIM」は、段階制の料金プランを採用しており、月1GBまでの通信量だと税抜月990円、そこから1GBを超過するたびに税抜月500円がプラスされ、月10GBが上限となる。

　セットから外れた音声定額についても、1回5分まで定額となるオプションが税抜月500円で追加可能。また、利用する月間通信量の上限をあらかじめ設定できる機能も11月中に提供予定（通信量の超過時は200kbpsに制限）。なお、最低利用期間として5ヵ月が設定されている。

FREETELのMVNO事業が楽天に譲渡
来年1月には「楽天モバイル」ブランドに統合予定

　9月に報道されていたとおりに、「FREETEL」ブランドで知られるプラスワン・マーケティングのMVNO事業が、11月1日に楽天に譲渡された。楽天はあらためてニュースリリースを公開。FREETEL SIMの既存ユーザーは手続きや設定変更などは必要なく、これまでと同様にサービスが利用できるとしている。

　一方でブランドについては、2018年1月をめどに「楽天モバイル」に統合することが予定されている。楽天モバイルは合わせて140万回線を突破。主要キャリアとの競争も激しくなっている格安スマホ事業のさらなる拡大を目指すことになる。

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 322円／
538円
初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB
カウント
フリー 		LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram 別プランあり LINEなど
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 ニフティ
NifMo
3GBプラン 		nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		972円
／500MB
 432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 1日／
650MB 		条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
カウント
フリー
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBEモバイル
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA 6ギガ
プラン 		12ギガ
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円
初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準） 		○（129円）
au網はSMS付きのみ
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
b-mobile S 開幕SIM おかわりSIM
通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3GB 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 1706円 540～
1620円 		1566円 2678円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 3日／
300MB
（低速時）
カウント
フリー 		対応ゲーム、Twitterなど
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
カウント
フリー 		別プランあり
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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