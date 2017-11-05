【格安スマホまとめ】シャープのIGZO搭載スマホがSIMフリーで！ SB版iPhone向けSIMが月990円～

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週、一番の注目ニュースはシャープのAQUOS新モデル。フルHD解像度のIGZO液晶搭載など、キャリア向けでも高コスパで話題のモデルがSIMフリーで登場。また、日本通信のソフトバンク版iPhone向け格安SIMに新プラン。税抜月990円から利用可能だ。

なかなかのスペックながら3万円強という価格で、キャリアの冬スマホの中でも隠れた注目端末と言われている「AQUOS sense」のSIMフリーモデルが発表。セット販売の人気モデルになりそうだ

キャリアの格安スマホキラーと呼ばれる「AQUOS sense」が

SIMフリースマホで登場 高スペックで3万円台か？

ドコモ／auから発表されているシャープの新ミドル機「AQUOS sense」。フルHD解像度のIGZO液晶を搭載するなど、高いスペックを持ちながら、キャリアでの一括価格は3万円強。それでいて、毎月の料金が税抜1500円割引になる「docomo with」対象端末であるなど、格安スマホキラー的存在の同機がSIMフリースマホとして登場する。発売は12月上旬の予定。

SIMフリー版の製品名は「AQUOS sense lite SH-M05」となっているが、スペック／機能的にはキャリア向けの「AQUOS sense」とほぼ同じ。フルHD解像度の5型IGZO液晶を搭載。シャープ自慢のIGZO液晶は高画質であるだけでなく、ノイズの少なさを活かし、画面や指が濡れた状態でも正確に操作できるという。

そのほかのスペックもオクタコアのSnapdragon 430（1.4GHz＋1.1GHz）、3GBメモリー、32GBストレージ、13.1メガカメラ（イン5メガ）、防水防塵対応、おサイフケータイ対応、指紋センサー搭載などミドルクラスの端末としては充実している。

格安スマホの世界でも、セット販売を中心に国内メーカー製端末は人気だが、ライバルとなる富士通「arrows M04」と比べると、ディスプレー、CPU、メモリー、指紋センサー搭載などでワンランク上の性能。キャリアモデルと同じく3万円強で販売されるようなことであれば、大きな話題になりそうだ。

ソフトバンク版iPhone向けの日本通信の音声SIMに

税抜月990円からの「ジャストフィットSIM」

ソフトバンク網に接続し、SIMロックがかかったソフトバンク版iPhone／iPadで利用できる、日本通信「b-mobile S」シリーズ。これまでデータSIMの「開幕SIM」、通話定額がセットになった「スマホ電話SIM」がリリースされてきたが、よりシンプルにデータ通信量だけが付いて、税抜月990円から使える「b-mobile S 990 ジャストフィットSIM」が発売された。

「b-mobile S 990 ジャストフィットSIM」は、段階制の料金プランを採用しており、月1GBまでの通信量だと税抜月990円、そこから1GBを超過するたびに税抜月500円がプラスされ、月10GBが上限となる。

セットから外れた音声定額についても、1回5分まで定額となるオプションが税抜月500円で追加可能。また、利用する月間通信量の上限をあらかじめ設定できる機能も11月中に提供予定（通信量の超過時は200kbpsに制限）。なお、最低利用期間として5ヵ月が設定されている。

FREETELのMVNO事業が楽天に譲渡

来年1月には「楽天モバイル」ブランドに統合予定

9月に報道されていたとおりに、「FREETEL」ブランドで知られるプラスワン・マーケティングのMVNO事業が、11月1日に楽天に譲渡された。楽天はあらためてニュースリリースを公開。FREETEL SIMの既存ユーザーは手続きや設定変更などは必要なく、これまでと同様にサービスが利用できるとしている。

一方でブランドについては、2018年1月をめどに「楽天モバイル」に統合することが予定されている。楽天モバイルは合わせて140万回線を突破。主要キャリアとの競争も激しくなっている格安スマホ事業のさらなる拡大を目指すことになる。

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― ― 別プランあり LINEなど SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB b-mobile S 開幕SIM おかわりSIM 通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月3GB 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 1706円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 3日／

360MB

（低速時） 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― ― 対応ゲーム、Twitterなど SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー ― 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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