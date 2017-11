Ploom TECHの互換バッテリーが大人気｜アスキーストア売れ筋TOP5

アスキーストアで先週、大人気だった商品TOP5をご紹介します。 姿勢矯正デバイスや自然な眠りに導く快眠ツールなど、珍しいガジェットが新登場しましたが、はたして1位になったのは? それでは早速ランキングをのぞいてみましょう!

第1位

第1位は、煙草を新しいスタイルで味わえる Ploom TECHの互換バッテリー「Virsmo(バスモ)」でした。

使い方は純正カートリッジを装着するだけ。プルームテック本体の代わりに使えます。アスキーストアでは期間限定販売となりますので、欲しい方はお早めに!

第2位

第2位は、お部屋のエアコンをスマホ経由でコントロールできるスマートリモコン「Nature Remo」でした。

「Nature Remo」は、エアコンのある部屋に設置して使うスマートリモコンです。外出先からスマホアプリ経由で電源のオン/オフ操作が可能。アプリで設定をしておけば、スマホのGPS機能を使って帰宅前に自動でエアコンの電源をオンにできるほか、電源を消し忘れて外出してしまった際に自動で電源をオフにしてくれます。エアコン以外にも、テレビ、照明、お掃除ロボット等の赤外線リモコンのある家電であればなんでも登録できますよ。

第3位

第3位は、電子タバコ「PloomTECH」用の薄型収納ケース「CRYSTAL ARMOR(クリスタルアーマー)All In One Case for PloomTECH」でした。

カードポケット、本体収納ゴムバンド、USBチャージャー入れ、たばこカプセル入れなど必要なものをひとまとめにしてスマホケースのようにスマートに持ち歩けますよ。

第4位

第4位は、パジャマとして楽しめるセーラー服「BIBI LAB(ビビラボ)セーラー服タイプパジャマ セラコレ秋冬」でした。

高校時代の制服をブレザーや私服で過ごし、一度でいいからセーラー服を着てみたいと思っている貴女のため商品です。今こちらの商品をお買い上げいただくと、付属で(スリスリスリマー)をプレゼント中です。ぜひこの機会にお買い求めください。

第5位

第5位は、iPhoneでの動画撮影時にクリアな音声を録音できるワイヤレスマイク「Smart Mike」でした。

独自のノイズ除去テクノロジーを搭載しているので、人が多い賑やかな場所でも被写体のクリアな音声がしっかり録音できます。iPhoneで動画を撮影したけど周りの音が大きくて声がしっかりと入っていない、声をしっかり録音しようとして被写体に近づくとアップになり過ぎてしまう、といった悩みがSmart Mikeで解決します。

このほかにも、アスキーストアでは一工夫あるアイテムを多数販売中。アスキーストアの公式TwitterやFacebook、メルマガでは、注目商品の販売開始情報をいち早くゲットできます! これであなたも買い物上手に!?

ツイートする

カテゴリートップへ

この連載の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています