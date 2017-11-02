東芝REGZA半額 Yahoo!タイムセールが安い

11月11日は「いい買い物の日」。Yahoo!ショッピングが11月5日から11月11日まで1週間、通常よりポイントが多く付与されるキャンペーン、プレミアム会員限定のタイムセールを開催するぞ。11月11日午前11時11分からは「Nintendo Switch」「PlayStation VR」を、Yahoo!ショッピング「ヤマダ電機 Yahoo!店」で各合計111台販売する。買い逃した人はチェックを。
●11月11日最大半額タイムセール 目玉商品
「iPad mini 3 Wi-Fiモデル」 1万9900円（50％OFF 通常3万9800円）
「OMEGAシーマスター」 9万9000円（52％OFF 通常21万600円）
「PRADAカナパBLACK」 3万2350円（57％OFF 通常7万5580円）
「東芝REGZA40V型 40M500XK」 4万3999円（51％OFF 通常8万9797円）
「ランコム ジェニフィックアドバンスト」 6000円（61％OFF 通常1万5500円）
「天日干完熟米魚沼産コシヒカリ玄米30kg」1万2000円（50％OFF 通常2万4000円）
「ワンデーアキュビューモイスト90枚 2箱」 4945円（63％OFF 通常1万3750円）
●ポイント
11月5日 2.9億商品が誰でもポイント5倍
11月6日～11月10日 お買物リレー、11ストア購入もしくは提携ストアの対象商品の購入でポイント11倍（プレミアム会員限定）
11月11日（土） 2.9億商品がポイント11倍（プレミアム会員限定）、さらにソフトバンクスマホユーザーならポイント16倍。さらに「最大半額タイムセール」も同時開催
●セール日程
11月5日～11月11日 プレミアム会員限定 6時間限定タイムセール（毎日18:00スタート） クーポン利用で20％OFF～
11月6日～11月10日 1000万点以上のビッグセール
11月11日 最大半額タイムセール（午前0時スタート）
Yahoo!ショッピング
https://shopping.yahoo.co.jp/fair/kaimono/
ヤマダ電機 Yahoo!店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yamada-denki/