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11月11日「いい買い物の日」開催：

東芝REGZA半額 Yahoo!タイムセールが安い

2017年11月02日 18時15分更新

文● G. Raymond

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　11月11日は「いい買い物の日」。Yahoo!ショッピングが11月5日から11月11日まで1週間、通常よりポイントが多く付与されるキャンペーン、プレミアム会員限定のタイムセールを開催するぞ。11月11日午前11時11分からは「Nintendo Switch」「PlayStation VR」を、Yahoo!ショッピング「ヤマダ電機 Yahoo!店」で各合計111台販売する。買い逃した人はチェックを。

●11月11日最大半額タイムセール 目玉商品
「iPad mini 3 Wi-Fiモデル」 1万9900円（50％OFF　通常3万9800円）
「OMEGAシーマスター」　9万9000円（52％OFF　通常21万600円）
「PRADAカナパBLACK」　3万2350円（57％OFF　通常7万5580円）
「東芝REGZA40V型 40M500XK」　4万3999円（51％OFF　通常8万9797円）
「ランコム ジェニフィックアドバンスト」　6000円（61％OFF　通常1万5500円）
「天日干完熟米魚沼産コシヒカリ玄米30kg」1万2000円（50％OFF　通常2万4000円）
「ワンデーアキュビューモイスト90枚　2箱」　4945円（63％OFF 通常1万3750円）

●ポイント
11月5日 2.9億商品が誰でもポイント5倍
11月6日～11月10日　お買物リレー、11ストア購入もしくは提携ストアの対象商品の購入でポイント11倍（プレミアム会員限定）
11月11日（土）　2.9億商品がポイント11倍（プレミアム会員限定）、さらにソフトバンクスマホユーザーならポイント16倍。さらに「最大半額タイムセール」も同時開催

●セール日程
11月5日～11月11日 プレミアム会員限定　6時間限定タイムセール（毎日18:00スタート）　クーポン利用で20％OFF～
11月6日～11月10日 1000万点以上のビッグセール
11月11日 最大半額タイムセール（午前0時スタート）

Yahoo!ショッピング
https://shopping.yahoo.co.jp/fair/kaimono/

ヤマダ電機 Yahoo!店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/yamada-denki/

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