re:Inventの振り返りも！11月・12月のJAWS開催情報

みなさま、こんにちは。JAWS-UG 広報担当の青木です。JAWS-UGの大規模イベント「JAWS FESTA」がいよいよ松山で開催されるなど、秋も勉強会目白押しです。そのほか、全国のJAWS-UG勉強会情報11月・12月版をまとめています。掲載している勉強会についてはすでに満席のものもありますが、ご了承ください。会場についてはリンク先を参照のこと。

いよいよ週末!「JAWS FESTA 中四国 2017 in 愛媛松山」を開催

JAWS-UGの大規模イベント「JAWS FESTA」、11月4日(土)に愛媛県松山市で開催します!

11月4日(土) 午前10時30分~午後6時

JAWS FESTA 中四国 2017 in 愛媛松山 公式サイト

JAWS FESTA 中四国 2017 in 愛媛松山 参加申し込みページ

関西から行きのバスが出ます!大阪発、岡山・高松経由です

JAWS FESTA 2017 Road Trip 大阪・岡山・高松

11/3は前夜祭も開催しています

JAWS FESTA 中四国 2017 前夜祭

re:Invent直前!11月のJAWS-UG勉強会

【東京】Fin-JAWS 第1回勉強会 @FINOLAB

設立宣言を経て、いよいよFin-JAWSが始動!

11月1日(水) 午後6時30分~午後9時30分

Fin-JAWS 第1回勉強会 @FINOLAB

【東京】JAWS-UG CLI専門支部 #96 Alexa Skills Kit CLI入門

11/8にいよいよAmazon Echo発売!AlexaはCLIで極めましょう

11月6日(月) 午後7時~午後9時

JAWS-UG CLI専門支部 #96 Alexa Skills Kit CLI入門

【東京】JAWS-UG東京 #29 〜エンジニアが成長する海外カンファレンス特集

re:Invent開催間近!海外カンファレンスについての知見を得ましょう

11月8日(水) 午後7時30分~午後9時30分

JAWS-UG東京 #29 〜エンジニアが成長する海外カンファレンス特集

【東京】Security-JAWS 第7回

今回も豪華なメンツなセッション。今回の会場はフューチャーアーキテクトさんです。

11月13日(月) 午後7時~午後9時30分

Security-JAWS 【第7回】

【東京】JAWS-UGアーキテクチャ専門支部 CloudFormation議論会

CloudFormationの最新機能を基にCDPについて議論を行っています。今回はマルチアカウントでのデプロイ等がテーマです

11月14日(火) 午後7時~午後9時

JAWS-UGアーキテクチャ専門支部 CloudFormation議論会

【金沢】JAWS-UG金沢 第28回 もくもく & 勉強会

今回の金沢支部はもくもく会と質問会です。

11月17日(金) 午後7時~午後9時

JAWS-UG金沢 第28回 もくもく & 勉強会

【静岡】JAWS-UG磐田支部 2017年度 第6回勉強会

磐田支部第6回では、ELB関連のハンズオンを行います

11月22日(水) 午後7時~午後8時30分

JAWS-UG磐田支部 2017年度 第6回勉強会

2017年の締めくくり、JAWS-UG12月の勉強会情報

【横浜】AWS re:Invent 2017 Recap - Fastest Ever in the Galaxy!!

日本一早い!?re:Inventの情報は横浜でキャッチアップしましょう

12月4日(月) 午後6時30分~午後9時30分

AWS re:Invent 2017 Recap - Fastest Ever in the Galaxy!!

【東京】JAWS-UG CLI専門支部 #98 初心者歓迎 AWS CLI入門 & もくもく会

隔週開催CLI専門支部では、「AWS CLI入門」を行います

12月11日(月) 午後6時~午後8時30分

JAWS-UG CLI専門支部 #98 初心者歓迎 AWS CLI入門 & もくもく会

【東京】JAWS-UG AI #6

AI支部第6回、近日募集開始予定です!

12月14日(木) 午後7時~午後9時

JAWS-UG AI コミュニティページ

勉強会カレンダー、JAWS-UG公式サイトにて掲載中!

JAWS-UG勉強会Googleカレンダー、JAWS-UGの公式サイトにリンクがあります!

JAWS-UGイベントカレンダー

JAWS-UG勉強会にて、みなさまをお待ちしております!

ツイートする

カテゴリートップへ

この連載の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています