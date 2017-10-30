最新端末を丸裸！ スマートフォン定点観測 ― 第193回
ZenFone 4、Moto Z2 Play、HUAWEI P10 lite、SIMフリーの人気モデルをまとめて比較
2017年10月30日 12時00分更新
SIMフリースマホのなかでも、今回は比較的ハイスペックな機種を中心に集めた。はたしてコストパフォーマンスが良いと言えるのか？ 第1回の今回はスペックと料金をチェック！
|ZenFone 4
|Moto Z2 Play
|HUAWEI P10 lite
SIMフリーでもCPUは8コア メモリーは3GB以上が当たり前
今回から4回に渡って比較するのは、SIMフリースマホの中でも比較的ハイスペックなモデル2機種に、税抜2万円台でそのコストパフォーマンスの高さから一番人気になっているモデルの計3台だ。
まずは簡単な各機種の紹介から。
●ASUS「ZenFone 4」
デュアルレンズカメラを全機搭載するなど、今年のZenFone 4シリーズはカメラを大プッシュ。6GBメモリーの搭載をはじめ、スペックの高さも注目の一台。さらに上位に光学2倍ズームのデュアルカメラになった「ZenFone 4 Pro」もある。
●モトローラ「Moto Z2 Play」
背面に追加するオプション「Moto Mods」で機能拡張ができる、モトローラのフラグシップ機「Moto Z」シリーズの2世代目モデル。極薄デザインや軽快な動作もアピ―ル。SIMフリースマホのなかでも独自性が強い個性派だ。
●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」
税抜2万円台のミドルクラスの端末ながら、美しいデザインに省エネ、カメラも含めたバランスの良さがウリ。そのコストパフォーマンスの高さから、SIMフリースマホの中でもボリューム的にはトップクラスの1台だ。
主なスペックを見ると以下のとおり。
|ZenFone 4
|Moto Z2 Play
|HUAWEI P10 lite
|メーカー
|ASUS
|モトローラ
|ファーウェイ
|本体サイズ
|
約75.2×155.4
×7.5mm
|
約76.2×156.2
×5.99mm
|
約72×146.5
×7.2mm
|重量
|約165g
|約145g
|約146g
|画面サイズ
|5.5型
|5.5型
|5.2型
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|OS
|Android 7.1.1
|Android 7.1.1
|Android 7.0
|CPU
|
2.2GHz
（8コア）
|
2.2GHz
（8コア）
|
2.1GHz＋1.7GHz
（8コア）
|ROM／RAM
|64GB／6GB
|64GB／4GB
|32GB／3GB
|メモリーカード
|
microSDXC
（2TB）
|
microSDXC
（2TB）
|
microSDXC
（128GB）
|国内4G対応バンド
|
1/3/8/18
/19/28/41
|1/3/8/19/28/41
|
1/3/8/18
/19/28/41
|キャリアアグリゲーション
|○
|○
|○
|VoLTE対応
|○
|△
|○
|連続通話時間
|1740分（LTE）
|1080分（3G）
|1260分（LTE）
|無線LAN
|
IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|
IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|
IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|1200＋800万画素
|1200万画素
|1200万画素
|インカメラ
|800万画素
|500万画素
|800万画素
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|ワンセグ
|×
|×
|×
|フルセグ
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|×
|赤外線通信
|×
|×
|×
|NFC
|○
|○
|×
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|4.1
|MHL（HDMI）
|×
|×
|×
|Miracast
|×
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|バッテリー容量
|3300mAh
|3000mAh
|3000mAh
|Qi
|×
|×
|×
|生体認証
|指紋
|指紋
|指紋
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト
|ルナグレー、ファインゴールド、ニンバス
|サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、サクラピンク（UQ mobile限定）
今回の3機種は比較的性能が高いだけに、多少操作しただけでもその快適さが感じられる。スペックを見ても3機種とも実際のCPUこそ違うが、8コアで並び、ZenFone 4はメモリー（RAM）が6GB、Moto Z2 Playが4GB、HUAWEI P10 liteでも3GBを搭載する。
LTE対応バンドを見るとZenFone 4、HUAWEI P10 liteは（800MHz帯を含む）auネットワークにも対応するなどやや有利か。Moto Z2 Playはベータ版ではあるものの、ドコモを含むVoLTEでの通話に対応している。
カメラについては3機種ともインカメラも含めて高画素。ZenFone 4はデュアルカメラなので2つの画素数を表記している。防水・防塵をはじめとしたいわゆる国内ユーザー向け機能は基本非対応。
3機種ともnanoSIMが2枚装着できるが、ZenFone 4とMoto Z2 PlayがDSDSに対応。なおUSB端子もこの2機種がType-C。バッテリーはZenFone 4が3300mAhと大きいが、他の2機種も3000mAhと十分な数値。3機種とも指紋センサーを搭載する。
結果、スペックだけの比較ならZenFone 4が上、次にMoto Z2 Play、そしてHUAWEI P10 liteという順だろう。
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