ZenFone 4、Moto Z2 Play、HUAWEI P10 lite、SIMフリーの人気モデルをまとめて比較

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SIMフリースマホのなかでも、今回は比較的ハイスペックな機種を中心に集めた。はたしてコストパフォーマンスが良いと言えるのか？ 第1回の今回はスペックと料金をチェック！

ZenFone 4 Moto Z2 Play HUAWEI P10 lite

SIMフリーでもCPUは8コア メモリーは3GB以上が当たり前

今回から4回に渡って比較するのは、SIMフリースマホの中でも比較的ハイスペックなモデル2機種に、税抜2万円台でそのコストパフォーマンスの高さから一番人気になっているモデルの計3台だ。

まずは簡単な各機種の紹介から。

●ASUS「ZenFone 4」

デュアルレンズカメラを全機搭載するなど、今年のZenFone 4シリーズはカメラを大プッシュ。6GBメモリーの搭載をはじめ、スペックの高さも注目の一台。さらに上位に光学2倍ズームのデュアルカメラになった「ZenFone 4 Pro」もある。

●モトローラ「Moto Z2 Play」

背面に追加するオプション「Moto Mods」で機能拡張ができる、モトローラのフラグシップ機「Moto Z」シリーズの2世代目モデル。極薄デザインや軽快な動作もアピ―ル。SIMフリースマホのなかでも独自性が強い個性派だ。

●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」

税抜2万円台のミドルクラスの端末ながら、美しいデザインに省エネ、カメラも含めたバランスの良さがウリ。そのコストパフォーマンスの高さから、SIMフリースマホの中でもボリューム的にはトップクラスの1台だ。

主なスペックを見ると以下のとおり。

ZenFone 4 Moto Z2 Play HUAWEI P10 lite メーカー ASUS モトローラ ファーウェイ 本体サイズ 約75.2×155.4

×7.5mm 約76.2×156.2

×5.99mm 約72×146.5

×7.2mm 重量 約165g 約145g 約146g 画面サイズ 5.5型 5.5型 5.2型 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット OS Android 7.1.1 Android 7.1.1 Android 7.0 CPU 2.2GHz

（8コア） 2.2GHz

（8コア） 2.1GHz＋1.7GHz

（8コア） ROM／RAM 64GB／6GB 64GB／4GB 32GB／3GB メモリーカード microSDXC

（2TB） microSDXC

（2TB） microSDXC

（128GB） 国内4G対応バンド 1/3/8/18

/19/28/41 1/3/8/19/28/41 1/3/8/18

/19/28/41 キャリアアグリゲーション ○ ○ ○ VoLTE対応 ○ △ ○ 連続通話時間 1740分（LTE） 1080分（3G） 1260分（LTE） 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 1200＋800万画素 1200万画素 1200万画素 インカメラ 800万画素 500万画素 800万画素 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× ワンセグ × × × フルセグ × × × FeliCa × × × 赤外線通信 × × × NFC ○ ○ × Bluetooth 5.0 4.2 4.1 MHL（HDMI） × × × Miracast × ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2 バッテリー容量 3300mAh 3000mAh 3000mAh Qi × × × 生体認証 指紋 指紋 指紋 USB端子 Type-C Type-C microUSB カラバリ ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト ルナグレー、ファインゴールド、ニンバス サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、サクラピンク（UQ mobile限定）

今回の3機種は比較的性能が高いだけに、多少操作しただけでもその快適さが感じられる。スペックを見ても3機種とも実際のCPUこそ違うが、8コアで並び、ZenFone 4はメモリー（RAM）が6GB、Moto Z2 Playが4GB、HUAWEI P10 liteでも3GBを搭載する。

LTE対応バンドを見るとZenFone 4、HUAWEI P10 liteは（800MHz帯を含む）auネットワークにも対応するなどやや有利か。Moto Z2 Playはベータ版ではあるものの、ドコモを含むVoLTEでの通話に対応している。

カメラについては3機種ともインカメラも含めて高画素。ZenFone 4はデュアルカメラなので2つの画素数を表記している。防水・防塵をはじめとしたいわゆる国内ユーザー向け機能は基本非対応。

3機種ともnanoSIMが2枚装着できるが、ZenFone 4とMoto Z2 PlayがDSDSに対応。なおUSB端子もこの2機種がType-C。バッテリーはZenFone 4が3300mAhと大きいが、他の2機種も3000mAhと十分な数値。3機種とも指紋センサーを搭載する。

結果、スペックだけの比較ならZenFone 4が上、次にMoto Z2 Play、そしてHUAWEI P10 liteという順だろう。

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