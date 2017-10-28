「DS218j」などSynologyの主力NASキット3モデルの販売がスタート

Synologyからホームユーザー向けのNASキット「DiskStation DS118」「DiskStation DS218j」「DiskStation DS218play」が発売された。いずれもブラウザベースのオペレーティングシステム「Disk Station Manager（DSM）」により直感的に操作ができる点は従来通りだ。

「DiskStation DS118」は、4K Ultra HDのビデオコード変換を搭載した1ベイ用NAS。2.5/3.5インチHDDが1台搭載可能なほか、1.4GHzクアッドコアCPU、1GB DDR4メモリーを装備している。そのほか、最大15台までの監視カメラを一括管理することができ、ネットワークカメラサーバーとしても利用が可能。

4K Ultra HDのビデオコード変換を搭載した1ベイ用NAS「DiskStation DS118」

「DiskStation DS218j」は人気機種「DiskStation DS216j」の後継モデル。2.5/3.5インチHDDが2台搭載できRAIDにも対応。シーケンシャルリードが113MB/sec(「DS216j」は112MB/sec)、シーケンシャルライトが112MB/sec(「DS216j」は98MB/sec)に向上している。

「DiskStation DS218play」は、4K Ultra HDのビデオコード変換に対応し、マルチメディア用途に最適なNAS。「DiskStation DS118」の上位モデルで2.5/3.5インチHDDが2台搭載可能。RAID構築もできる。最大15台までの監視カメラを一括管理でき、ネットワークカメラサーバーとしても利用できる点も「DiskStation DS118」と同じ。

価格は「DiskStation DS118」が1万9440円(税抜)、「DiskStation DS218j」が2万640円(税抜)、「DiskStation DS218play」が2万6750円(税抜)。パソコンショップアークやオリオスペック、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.で販売中だ。

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