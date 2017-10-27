ASRock、第8世代Core対応Z370マザーボード9モデル

マスタードシードは10月27日、ASRockの「Intel Z370チップセット」搭載マザーボード9モデルを発売すると発表した。11月2日から全国のPCパーツ販売店で順次販売する。
本製品はデスクトップPC向けのインテル第8世代Coreプロセッサー（開発コードネーム：Coffee Lake-S）に対応するマザーボードで、ソケットにLGA 1151を採用している。なお、第7世代Coreプロセッサーとは互換性がない。
同社からはゲーミング向けの「Fatal1ty Gaming」とスタンダードの「Extreme（Killer）」、多機能かつ高コストパフォーマンスを誇る「Taichi」にリーズナブルな「Pro」の4ブランドが展開される。
ゲーミングモデル Fatal1ty Gaming
|Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7
|背面インターフェース
「Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7」は、ゲーミング向け機能を多数備えたATXゲーミングマザーボードのウルトラハイエンドモデル。
対応メモリーはDDR4-4333（4スロット／最大64GB）、拡張スロットはPCI Express 3.0 x16が3基、PCI Express 3.0 x1が2基（2-Way SLIと3-Way CrossFireXに対応）。ストレージ機能はM.2が3スロット（PCI Express 3.0 x4とSATAに対応）、SATA 3.0が8ポート。
インターフェースはUSB 3.1 Gen2が3ポート、USB 3.1 Gen1が8ポート、USB 2.0が6ポートに、AQUANTIA製10ギガビットLAN端子など。映像出力端子にはHDMI（最大4096×2160ドット／30Hz出力に対応）、DisplayPort 1.2を備える。店頭想定価格は3万9744円。
|Fatal1ty Z370 Gaming K6
|背面インターフェース
「Fatal1ty Z370 Gaming K6」は、ゲーミング向け機能を備えるATXゲーミングマザーボードのハイエンドモデル。
対応メモリーはDDR4-4333（4スロット／最大64GB）、拡張スロットはPCI Express 3.0 x16が3基、PCI Express 3.0 x1が3基（2-Way SLIと3-Way CrossFireXに対応）。ストレージ機能はM.2が2スロット（PCI Express 3.0 x4とSATAに対応）、SATA 3.0が8ポート。
インターフェースはUSB 3.1 Gen2が2ポート、USB 3.1 Gen1が9ポート、USB 2.0が6ポートに、インテル製ギガビットLAN端子など。映像出力端子にはHDMI（最大4096×2160ドット／30Hz出力に対応）、DVI-D、D-Subを備える。店頭想定価格は2万8620円。
|Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
|背面インターフェース
「Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac」は、小型ながらゲーミング向け機能を備えるMini-ITXマザーボード。
対応メモリーはDDR4-4333（2スロット／最大32GB）、拡張スロットはPCI Express 3.0 x16が1基。ストレージ機能はM.2が1スロット（PCI Express 3.0 x4とSATAに対応）、SATA 3.0が6ポート。
インターフェースはIntel Thunderbolt 3（USB 3.1 Gen2およびUSB Type-Cディスプレーに対応）が1ポート、USB 3.1 Gen1が8ポート、USB 2.0が2ポートに、インテル製ギガビットLAN端子など。映像出力端子にはHDMI（最大4096×2160ドット／60Hz出力に対応）、DisplayPort 1.2を備える。店頭想定価格は2万6784円。