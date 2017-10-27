iPhone X 25万円でメルカリに

アップルが10月27日（金）16時1分にiPhone Xの予約受付を開始。開始から30分を待たず、フリマアプリ「メルカリ」上で「iPhone X スペースグレイ 256GB」という商品が25万円で売られていた。「11月14～21日の間に新品未開封の状態で発送させていただきます」という商品説明だった。なお正規価格はアップルストアでSIMフリー版を購入した場合11万2800円～12万9800円。
■SIMフリー版iPhone
アップルオンラインストア
https://www.apple.com/jp/shop/buy-iphone/iphone-x
Apple Storeアプリ
https://itunes.apple.com/jp/app/apple-store/id375380948?mt=8
■携帯電話会社
ドコモオンラインショップ
https://www.mydocomo.com/onlineshop/products/iphone/index.html
au オンラインショップ
https://www.au.com/iphone/iphone-x/?bid=ols-ols-999341
ソフトバンク オンラインショップ
https://m.online-shop.mb.softbank.jp/products/iphone/index2.html