強い絆で結ばれた恋人たちの「G-SHOCK ＆ BABY-G」ペアウォッチ

G PRESENTS LOVER’S COLLECTION 2017 LOV-17A

カシオ計算機は10月25日、愛を誓い合う恋人たちのためのペアウオッチとして「G PRESENTS LOVER’S COLLECTION」の2017年モデル(2ペア)を発表。11月23日に発売する。

男性向けG-SHOCKと女性向けBABY-Gのセットは、初代モデルを1996年に発売して以来、愛をテーマにしたペアウオッチを毎年発売しており恋人達のクリスマスギフトの定番として好評という。

今年のモデルは「Love is the most powerful force in the universe」をテーマに、宇宙の中で共存する月と星をモチーフ。「LOV-17A」はホワイトを基調に、アクセントとしてゴールドカラーを採用。G-SHOCKの9時側には流れ星をモチーフにした小針をセット、BABY-Gの中心部には月を、周囲にはその月を見守るように光り輝く星をデザイン。インデックス周辺は見る角度により異なる輝きを放つ偏光塗料を使用して、宇宙空間のきらめきを表現している。

「LOV-17B」はブラックを基調とし、G-SHOCKには1時側に星を、BABY-Gには2時側に月とその周りに星をレイアウト。それぞれの文字板には星を散りばめ、さらに文字板を取り囲むベゼルやケース外周にレインボーIPを施すことで、幻想的な宇宙空間を表現。

G-SHOCKは耐衝撃構造、20気圧防水、BABY-Gは耐衝撃構造、10気圧防水、両セットともに価格は3万5640円。

