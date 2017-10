電撃25周年記念特番、SAO新作アプリ特集など放送内容公開

KADOKAWA アスキー・メディアワークスは「電撃」ブランドが創設25周年を迎えることを記念し、特別企画「電撃スペシャル企画25連発(D25)」を実施中。

10月20日、電撃25周年公式サイトが更新されて「電撃25周年記念特番 ~あなたの心にDENGEKIを!~」の情報が追加されました!

アニメ・ゲーム・ノベル・コミック・ホビーなど、電撃コンテンツのすべてが詰まった超豪華特別番組を25時間連続配信します!

番組総合MCは27日(金)が広橋 涼/28日(土)が鹿野優以でお送りします。放送内容は以下のとおりです。

『SAO』『真・女神転生』『ポポロクロイス物語』の新作アプリ大特集!

【ゲームの電撃生放送 前編】 放送時間

10/27(金)19:00~

『ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター』特集!

出演

竹内智彦(バンダイナムコエンターテインメント)、てけおん(電撃オンライン)、広橋 涼(MC)ほか

内容

現在事前登録受付中のiOS/Android向けオンラインRPG『ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター』の魅力に迫ります! ゲームの制作を手がける竹内智彦プロデューサーによるゲームの紹介や、実際にプレイしている模様などをお見せする予定です。本作のサービス開始を心待ちにしている人はお見逃しないように!

注目のセガ新作アプリ祭! 『D×2 真・女神転生リベレーション』&『ポポロクロイス物語 ~ナルシアの涙と妖精の笛』を徹底紹介

出演

山元哲治(epics 開発プロデューサー/原案/構成)、長島巨樹(セガゲームス 運営ディレクター)、おしょう(電撃PlayStation副編集長)、レトロ吉田(電撃PlayStation)、広橋 涼(MC)

内容

セガゲームスが放つ注目の新作アプリ2作品を徹底紹介! アトラス原作×セガ開発の『真・女神転生』完全新作タイトル『D×2 真・女神転生リベレーション』と、はじめての物語から8年後を描くシリーズ最新作『ポポロクロイス物語 ~ナルシアの涙と妖精の笛』の魅力や最新情報をお届けします。



TVアニメ『天使の3P!』

ニコ生♪活動日誌 出張版 放送時間

10/27(金)21:00頃~

出演

大野柚布子、遠藤ゆりか、古賀 葵、井上雄貴

内容

『天使の3P!ニコ生♪活動日誌』の最新配信回は、スタジオを飛び出しての出張版です♪ 潤役の大野柚布子さん、希美役の遠藤ゆりかさん、そら役の古賀葵さんのいつものメンバーに加え、響役の井上雄貴さんも登壇しちゃいます! TVアニメを振り返りつつの想い出トークや、スペシャルコーナーでお送りします! 12月に迫ったファンイベントなどの最新情報や、バンド練習の活動報告も!? お見逃しなく♪









愛でたいD25!!

ガルスタゲーム天国~2017秋~ 放送時間

10/27(金)22:00頃~

出演

大河元気、鈴木裕斗、立花慎之介、Claw Knights(天野七瑠、森嶋秀太、五十嵐巧巳、岩永賢之丞)、モザチュン(齊藤智也、根塚 良、山本智哉)

内容

いちばん好きがいちばん載ってる! 総合誌「電撃Girl'sStyle」、ウェブサイト「電撃ガルスタオンライン」による女性にオススメしたいアプリゲームなどの情報をお届けする番組です。MCは大河元気さん、鈴木裕斗さん。ゲストに立花慎之介さん、『キャラバンストーリーズ』よりClaw Knights(クローナイツ)(天野七瑠さん、森嶋秀太さん、五十嵐巧巳さん、岩永賢之丞さん)、『モザチュン』よりPROCYON(齊藤智也さん、根塚 良さん、山本智哉さん)をお迎えします。ブロッコリータイトルの最新情報や『パレットパレード』、『ボーイフレンド(仮)きらめき☆ノート』、アスキー・メディアワークスのAGF2017ブース紹介などをお届けします。



『SAO フェイタル・バレット』&『とあるバーチャロン』新情報SP Sony Bank WALLETでお得に買い物

【ゲームの電撃生放送 後編】 放送時間

10/28(土)00:00頃~

『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』パート

出演

デスガン・フジタ(プロデューサー/バンダイナムコエンターテインメント)、てけおん(電撃オンライン)、西岡美道(電撃PlayStation編集長)、広橋 涼(MC)



『とある魔術の電脳戦機』パート

出演

鈴木誠(ディレクター/セガゲームス)、おしょう(電撃PlayStation副編集長)、kbj(電撃オンライン)、西岡美道(電撃PlayStation編集長)、広橋 涼(MC)

内容

ゲームの電撃生放送 後編では、『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』と『とある魔術の電脳戦機(バーチャロン)』をお届けします。両タイトルともに、初公開となる情報や実機プレイなどをふんだんに交え、ゲームの魅力を発信していきます。さらに、PSユーザーだったら絶対お得な「Sony Bank WALLET」の活用術も教えちゃいます!



出張版ブレ×ブレ生放送のようなものwave4.5

-魔界ショップチャンネルのようなもの- 放送時間

10/28(土)02:00頃~

出演

末柄里恵(バールのようなもの役)、神谷友輔(株式会社グリモア代表取締役社長、魔剣機関局長、およびハイパードラゴニックエグゼクティブプロデューサー)

内容

大人気スマートフォン向けRPG『ブレイブソード×ブレイズソウル』が電撃25周年番組に乱入!? 本ゲームで「バールのようなもの」役を演じる「末柄里恵」さんとプロデューサーの「神谷友輔」さんが、ファンなら絶対にほしい本番組限定の商品を紹介しちゃいます!



「とある」プロジェクト始動&禁書3期決定記念

鎌池和馬&編集部セレクト

「とある」シリーズ25話一挙配信 放送時間

10/28(土)02:30頃~

内容

「とある」プロジェクト始動&禁書3期決定を記念して『とある魔術の禁書目録』『とある魔術の禁書目録Ⅱ』『とある科学の超電磁砲』『とある科学の超電磁砲S』の中から、原作者・鎌池和馬&編集部セレクトで25本一挙配信!



電撃25周年 スペシャルグッズ紹介! 放送時間

10/28(土)13:30頃~

出演

鹿野優以、関根龍二(電撃グッズ担当)

内容

電撃25周年を記念して発売されるスペシャルグッズを紹介! 『Angel Beats!』天使ちゃんカレンダーや『ラブライブ!サンシャイン!!』Birthday Figure Projectの最新情報など、様々なアイテムをご紹介します。さらに、2018年1月8日(月・祝)に開催される「DENGEKI MUSIC LIVE!! 2018」と併設の物販イベント「電撃25周年記念 電撃屋冬まつり in 幕張」で販売されるグッズの情報や、本番組で初発表するスペシャルグッズ情報もお届けします。



ウルトラ怪獣擬人化計画

ギャラクシー☆デイズ&怪獣娘

コラボ生放送 放送時間

10/28(土)14:30頃~

出演

芦名監督、ガッツ星人、松田利冴

内容

ウルトラ怪獣たちをみんな美少女化してしまおうというメディアミックスプロジェクト『ウルトラ怪獣擬人化計画』が電撃25周年を記念して、スペシャル生放送をお届けします! 今回はコミック『ウルトラ怪獣擬人化計画 ギャラクシー☆デイズ』とアニメ『怪獣娘〜ウルトラ怪獣擬人化計画〜』のコラボで、それぞれの最新情報をお届け! 『怪獣娘(第2期)』の情報や、擬人化してほしい怪獣娘投票企画などもりだくさん。ここで初解禁する極秘情報も!? どうぞお楽しみに!!



電撃ゲーム生放送!神無月

『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』『天華百剣』『城姫クエスト 極』 放送時間

10/28(土)16:00頃~

出演

花守ゆみり、山本希望、二ッ森(ディレクター)、大野柚布子、高橋李依、千菅春香、加隈亜衣、沼倉愛美、ナルル(電撃大王編集部)、松澤千晶(司会)

内容

今もっともアツい電撃のスマートフォンゲームを紹介する「電撃ゲーム生放送!」今回は、アニメも好評放送中の『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』と、すでにスマートフォンゲームが300万ダウンロードを突破した『天華百剣』、配信3周年を迎えた電撃25周年記念タイトル『城姫クエスト 極』の3作品を紹介します!



うぇぶらじ@電撃文庫

~出張版だよ! 全員集合!!~ 放送時間

10/28(土)18:00頃~

出演

うえむらちか、三澤紗千香、大野柚布子、鹿野優以、和田 敦(電撃文庫編集者)、近藤朋久(電撃文庫編集者)

内容

電撃文庫の公式Webラジオ『うぇぶらじ@電撃文庫』が特番に参戦決定です!! ゲストに声優の大野柚布子さん、鹿野優以さんをお迎えして、スペシャル&ファンタスティックなうぇぶらじをお届けします! しかも特番のフィナーレを飾るということでハイテンションで盛り上がっちゃって、飲んで騒いでの『酔いどれ@電撃文庫』になっちゃうかも!? 特番フィナーレはみんなで一緒に騒いじゃおう!



さらに、25時間でHG25体を完成させるガンプラマラソンも同時放送。ガンプラ製作の模様は、特番内でも随時お届けします!

25時間でHG25体を完成させるぞ!

ガンプラマラソンプロジェクト 放送時間

10/27(金)19:00~

出演

サクライ総統、小荒井孝典(電撃ホビーウェブ編集長)、電撃ホビーウェブ担当ライターほか

内容

定番の「HGUC 1/144 RX-78-2 ガンダム」から「HG 1/144 局地型ガンダム(北米戦仕様)」などの最新商品まで、HG25体を25時間で作り上げます! チャレンジするのは、おなじみプロモデラー・サクライ総統とライター2名! 25体ってなにを作るの? まさかあの大物キットも!? 本当に間に合うのかどうか、予測不可能なガチ企画! コメントでの応援をよろしくお願いします!



電撃! 飯テロチャレンジ!! 出演

うえむらちか、三澤紗千香、sumisumi(料理研究家)

内容

電撃の人気作品『キノの旅 the Beautiful World』『君が死なない日のごはん』『新米姉妹のふたりごはん』『とある偶像の一方通行さま』の作中に登場した料理を料理研究家のsumisumiさんが完全再現! 25時間放送内の4番組で強制飯テロ発動! どんな料理が飛び出すかは、当日をお楽しみに!



今後も情報は続々と発表されていくので電撃25周年公式サイトをぜひチェックしてみてください!

©&2016 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/SAO MOVIE Project ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SEGA/©ATLUS ©Yohsuke Tamori ©SEGA ©2016 蒼山サグ/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/リトルウイング ©2016 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/SAO MOVIE Project ©KEIICHI SIGSAWA/REKI KAWAHARA ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SEGA CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME ©2017 鎌池和馬 キャラクターデザイン・原作イラスト/はいむらきよたか Licensed by KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS ©2015 grimoire Co.,Ltd. All Rights Reserved. ©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅱ ©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S ©2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! ©円谷プロ ©「怪獣娘(ウルトラ怪獣擬人化計画)」製作委員会 ©2017 Project 2H ©KADOKAWA CORPORATION 2017 ©KADOKAWA CORPORATION 2016 ©DeNA Co.,Ltd. All rights reserved. ©KADOKAWA CORPORATION 2014 ©GREE, Inc. ©AZITO Co.,Ltd. ©創通・サンライズ

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています