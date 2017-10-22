【格安スマホまとめ】デュアルカメラ＆3万円台の「Moto G5S Plus」発表、ファーウェイが新機種予告

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週のニュースはモトローラが2万円台のミドルクラス機をパワーアップし、「Moto G5S」としてリリース。また、ファーウェイは「HUAWEI Mate 10」シリーズを海外で発表。Mate 10 Proの国内発売が濃厚だ。

モトローラがまたまた強力コスパのミドル機をリリース。税抜2万円台で3GBメモリーやDSDSにも対応する「Moto G5S」

高コスパが目立つモトローラのミドル機

2万円台で3GBメモリー＆DSDS対応の「Moto G5S」が登場

高いコストパフォーマンスと素のAndroidに近いシンプルなUIで、2～3万円台のミドルクラスのSIMフリースマホの中でも評価を高めているモトローラの「Moto G」シリーズ。先日、3万円台後半でデュアルカメラを搭載した「Moto G5S Plus」が発表されたばかりだが、続いて2万円台の「Moto G5S」が登場した。すでに先週末から発売されており、価格は税抜2万8800円。

Moto G5Sは、Moto G5からは画面サイズが5型から5.2型に大型化されるとともに、内蔵メモリー／ストレージが3GB／32GBに増量されるなど、基本スペックを強化。さらにネットワーク面では4G＋3GのデュアルSIMデュアルスタンバイ、ドコモ／au／ソフトバンクの3キャリアのネットワークに対応するのもうれしい点だ。

主なスペックは5.2型IPS液晶（1080×1920ドット）、Snapdragon 430（1.4GHz＋1.1GHz、オクタコア）、3GBメモリー、32GBストレージ、16メガカメラ（F値2.0、インカメラ5メガ）、3000mAhバッテリー、指紋センサー、Android 7.1.1など。Android 8.0へのアップデートも保証されている。

ファーウェイが最強フラグシップ機「HUAWEI Mate 10」発表

縦長モデルが国内でも発売か!?

ファーウェイが16日（現地時間）にドイツ・ミュンヘンで発表会を開催。同社フラグシップ機「HUAWEI Mate 10」シリーズを発表した。

縦長＆超狭額縁のHUAWEI Mate 10 Pro

登場したのは「HUAWEI Mate 10」「HUAWEI Mate 10 Pro」の2機種。前者は16：9の5.9型液晶（WQHD）、後者は18：9と縦長の6型有機EL（1080×2160）を搭載するが、ともに超狭額縁で横幅は比較的抑えられている。発表会の最後には一次出荷国のリストも公開され、Mate 10 Proについては日本も含まれていた。

HUAWEI Mate 10 Proは日本でも発売予定！

特長としては機械学習に特化したNPUを搭載する高速CPU「Kirin 970」に、F値1.6というLeicaデュアルレンズカメラ（名称は「SUMMILUX-H」）、さらに防水にも対応するなど、文句なしの性能。Mate 10 Proのうち、6GBメモリー／128GBストレージの最上位モデルは799ユーロと発表されたので、日本円にすると10万円以上。昨年のMate 9は日本では戦略的とも言える安価な価格設定で品薄になっただけに、今回もまずは価格に注目が集まりそうだ。

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― ― 別プランあり LINEなど SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

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（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB 高速定額 おかわりSIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 ― 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 2138円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 ― 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― 対応ゲーム、Twitterなど SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー ― 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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