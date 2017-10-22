格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第149回
【格安スマホまとめ】デュアルカメラ＆3万円台の「Moto G5S Plus」発表、ファーウェイが新機種予告
2017年10月22日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週のニュースはモトローラが2万円台のミドルクラス機をパワーアップし、「Moto G5S」としてリリース。また、ファーウェイは「HUAWEI Mate 10」シリーズを海外で発表。Mate 10 Proの国内発売が濃厚だ。
|モトローラがまたまた強力コスパのミドル機をリリース。税抜2万円台で3GBメモリーやDSDSにも対応する「Moto G5S」
高コスパが目立つモトローラのミドル機
2万円台で3GBメモリー＆DSDS対応の「Moto G5S」が登場
高いコストパフォーマンスと素のAndroidに近いシンプルなUIで、2～3万円台のミドルクラスのSIMフリースマホの中でも評価を高めているモトローラの「Moto G」シリーズ。先日、3万円台後半でデュアルカメラを搭載した「Moto G5S Plus」が発表されたばかりだが、続いて2万円台の「Moto G5S」が登場した。すでに先週末から発売されており、価格は税抜2万8800円。
|カラバリはルナグレー、フラッシュゴールド、オックスフォードブルーの3色。本体前面に指紋センサーを備え、端末操作も可能
Moto G5Sは、Moto G5からは画面サイズが5型から5.2型に大型化されるとともに、内蔵メモリー／ストレージが3GB／32GBに増量されるなど、基本スペックを強化。さらにネットワーク面では4G＋3GのデュアルSIMデュアルスタンバイ、ドコモ／au／ソフトバンクの3キャリアのネットワークに対応するのもうれしい点だ。
主なスペックは5.2型IPS液晶（1080×1920ドット）、Snapdragon 430（1.4GHz＋1.1GHz、オクタコア）、3GBメモリー、32GBストレージ、16メガカメラ（F値2.0、インカメラ5メガ）、3000mAhバッテリー、指紋センサー、Android 7.1.1など。Android 8.0へのアップデートも保証されている。
ファーウェイが最強フラグシップ機「HUAWEI Mate 10」発表
縦長モデルが国内でも発売か!?
ファーウェイが16日（現地時間）にドイツ・ミュンヘンで発表会を開催。同社フラグシップ機「HUAWEI Mate 10」シリーズを発表した。
|縦長＆超狭額縁のHUAWEI Mate 10 Pro
登場したのは「HUAWEI Mate 10」「HUAWEI Mate 10 Pro」の2機種。前者は16：9の5.9型液晶（WQHD）、後者は18：9と縦長の6型有機EL（1080×2160）を搭載するが、ともに超狭額縁で横幅は比較的抑えられている。発表会の最後には一次出荷国のリストも公開され、Mate 10 Proについては日本も含まれていた。
|HUAWEI Mate 10 Proは日本でも発売予定！
特長としては機械学習に特化したNPUを搭載する高速CPU「Kirin 970」に、F値1.6というLeicaデュアルレンズカメラ（名称は「SUMMILUX-H」）、さらに防水にも対応するなど、文句なしの性能。Mate 10 Proのうち、6GBメモリー／128GBストレージの最上位モデルは799ユーロと発表されたので、日本円にすると10万円以上。昨年のMate 9は日本では戦略的とも言える安価な価格設定で品薄になっただけに、今回もまずは価格に注目が集まりそうだ。
|注目はやはりこのLeicaレンズ。指紋センサーは背面でタッチしやすい場所に設置されている
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|―
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3665円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|―
|―
|別プランあり
|LINEなど
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBEモバイル
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|―
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○（129円）
au網はSMS付きのみ
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile SIM
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|高速定額
|おかわりSIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|無制限
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|―
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|2138円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|対応ゲーム、Twitterなど
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3665円
|3678円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|別プランあり
|―
|―
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
この連載の記事
- 第148回 【格安スマホまとめ】ファーウェイ「honor 9」登場、BIGLOBEがドコモ網／au網選択可に
- 第147回 【格安スマホまとめ】デュアルカメラ＆3万円台の「Moto G5S Plus」発表、ファーウェイが新機種予告
- 第146回 【格安スマホまとめ】FREETELの格安SIMを楽天が買収、Y!mobileとUQがiPhone 6sを発売
- 第145回 【格安スマホまとめ】格安SIMがiOS 11で動作確認、iPhone 8でauの非VoLTE SIMは動かず
- 第144回 【格安スマホまとめ】iPhone X／8発表で既存モデルも値下げ、ZenFone 4が国内発表！
- 第143回 【格安スマホまとめ】ZenFone 4、早くも今週に国内発表!? モトローラもIFAで新機種
- 第142回 【格安スマホまとめ】OCN、よく電話するトップ3が自動でかけ放題！ 楽天がiPhone取扱開始
- 第141回 【格安スマホまとめ】楽天が1Mbps使い放題のY!mobile対抗プラン、IIJmioもセットプラン開始
- 第140回 【格安スマホまとめ】海外でデュアルカメラ搭載のZenFone 4が発表！ 日本登場に期待
- 第139回 【格安スマホまとめ】ソフトバンク版iPhoneで使える通話SIM発売！ SBの半額をアピール
- この連載の一覧へ