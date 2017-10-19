外付けのグラフィックスカード拡張ユニットも新モデル「Razer Core V2」に
Razer、第8世代Coreプロセッサー搭載ゲーミングノート「Razer Blade Stealth」
2017年10月19日 17時00分更新
|「Razer Blade Stealth」
米Razerは10月17日（米時間）、第8世代インテルCoreプロセッサーを搭載するなどした強力なゲーミングノート「Razer Blade Stealth」などを発表した。
CPUにインテルCorei7-8550Uクアッドコアプロセッサーを採用、16GBメモリーや512GB SSD、液晶は13型（3200×1800ドット）でタッチ機能付き。Thunderboltポート（USB Type-C）やHDMI 2.0出力などに加え、アンチゴースト搭載のキーボードなどゲーミングPCならではの機能を装備。
|幅広キーボードやタッチパッドを装備。ハイパワーとはいえ薄型のボディーに収まっている
グラフィックス機能はCPUチップセット内蔵のインテルHDグラフィックス620。本体サイズはおよそ幅321×奥行き206×高さ13.8mm、重量はおよそ1.35kg。米国での販売価格は1699ドルより。
|ノートパソコンの内蔵グラフィックス機能では物足りないゲーマー用の「Razer Core V2」。グラフィックスカードを装着して使用する
同時に、Thunderbolt 3接続でRazer Blade Stealthなどと接続する外付け拡張ユニット「Razer Core V2」も発表となった。PCI-Express x16スロット×1を持ち、高機能グラフィックスカードなどを装着して使用できる（使用電力は最大375W）。また、USB 3.0ポート、ギガビットLANポートなどの装備。サイズはおよそ幅104.9×奥行き339.9×高さ218.4mm。価格は499ドル。