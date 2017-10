クリエティブな用途にも使いやすい最新アップデートとMR環境が整った マイクロソフト、Windows 10 Fall Creators UpdateとMRヘッドセットの提供開始 文● 行正和義 編集●ASCII

マイクロソフトは10月17日(米時間)、新アップデート「Windows 10 Fall Creators Update」とWindows Mixed Realityヘッドセットの提供を開始した。

Windows 10 Fall Creators UpdateはPDFへの直接機能などの新たなインク機能、スタイラスをなくしたときに発見する「Find my Pen」機能、Cortana搭載PCやスマホとシームレスな連携を行なうContinue on your PC機能などを装備する。

また、3Dオブジェクトの作成やシェアが容易に行なえる「ペイント 3D」に加えてWindows Mixed Realityに対応しているのが大きなポイント。米Microsoftでは同時に各社(Acer、Dell、HP、Lenovo)のWindows Mixed Realityヘッドセットの販売を開始している(Samsung製は発売予定)。

米国ではMicrosoft Storeなどでも発売される

