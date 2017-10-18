Windows MR対応ヘッドセットがエイサーから販売開始

各社より続々発表されている「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセット。一足早く、日本エイサーからWindows Mixed Realityヘッドセット「AH101」が登場。ソフマップAKIBA②号店 パソコン総合館で販売中だ。
|日本エイサーから発売されたWindows Mixed Realityヘッドセット「AH101」。Windows 10搭載PCであれば、比較的低スペックのPCでも動作する
Windows Mixed Reality(Windows MR)は、Windows 10のアップデートで本格的に提供されるVR／ARプラットフォーム。ハイエンドなスペックが要求される従来のVRと異なり、第4世代Core i5(4コア以上)やGeForce GTX 965M/AMD Radeon RX 460以上のGPUなど、HDMIとUSB 3.0ポートがあればノートPCクラスのスペックでも利用できる。
「AH101」は、今年5月に発売された開発者向けモデル「Acer Windows Mixed Reality Headset デベロッパーエディション」の製品版と呼べるもの。ヘッドセット内にトラッキングシステムを内蔵。前後左右、上下の移動、傾き、回転などの頭と体の動きを検知する。また、付属の6軸加速度センサー内蔵モーションコントローラーを動かすと、Windows Mixed Reality内の空間がインタラクティブに反応し、よりリアルな体験ができる。
|ソフマップAKIBA②号店 パソコン総合館ではお試し装着が可能
主なスペックは、ディスプレーサイズが2.89インチ×2で解像度が2880×1440ドット（単眼1440×1440ドット）、リフレッシュレートは最大90Hz。IPD（瞳孔間距離）はソフトウェアで63mmからプラスマイナス8mmの間で調整可能。もちろん、メガネをつけている状態でも装着が可能だ。なお重量は440g。
|重量は440gと軽く、メガネをつけている状態でも装着が可能
推奨PCスペックを改めて確認しておくと、Windows Mixed Reality Ultra(リフレッシュレート90Hz)が、第4世代Core i5（4コア以上）/AMD FX-4350（4コア以上）、メモリーはDDR3 8GB、グラフィックスはNVIDIA GeForce GTX 965M/AMD Radeon RX 460以上。Windows Mixed Reality(リフレッシュレート60Hz)が、第7世代Core i5（2コア）以上、メモリーはDDR3 8GB、グラフィックスはIntel HD Graphics 620以上。
価格は5万4800円(税抜)。販売しているソフマップAKIBA②号店 パソコン総合館では展示も実施中だ。