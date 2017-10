ダース・ベイダー 柿ピーを吐く

©Lucasfilm Ltd.™

タカラトミーアーツは「STAR WARS おつまみサーバー」を11月30日から発売する。ラインアップは「ダース・ベイダー」「ストームトルーパー」の2種類で、価格はいずれも7538円。

マスク型の本体の下部分に手を差し込むとセンサーが反応し、「I am your father.」など劇中のおなじみのセリフとともに、中に入れたおつまみが一口分ほど出てくる。レプリカマスク(およそ1/2スケール)としての側面も持ちあわせている。

ストームトルーパーもあるぞ ©Lucasfilm Ltd.™

ダース・ベイダーには「Yes, my master.」などのキャラクターボイスや吐息、ライトセーバーの音など、ストームトルーパーには「Don’t move.」「Freeze!」などのボイスや銃声音など、それぞれ約10種類の音声や効果音を内蔵。

「パーティーモード」も搭載している。参加者が順にセンサーに触れると、ランダムで「帝国のマーチ」が流れ「Luke, it is your destiny.」(ルーク、これがお前の運命だ)などのセリフとともに、本体に入っているおつまみが通常よりも多めに出てくる。

電池は単3アルカリ乾電池×3本。本体サイズはダース・ベイダーが幅180×奥行167×高さ235mm。ストームトルーパーが幅127×奥行160×高さ230mm。重量はいずれも630g。

