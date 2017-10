eXTREMESLAND ZOWIE ASIA CS:GO 2017決勝予選組み合わせ発表

サードウェーブデジノスは10月18日、「eXTREMESLAND ZOWIE ASIA CS:GO 2017」決勝予選組み合わせを公表した。

9月に開催された「GALLERIA GAMEMASTER CUP ZOWIE eXTREMESLAND CS:GO ASIA OPEN 2017 日本予選」にて、日本代表を勝ち取った「SZ.Absolute」の初戦は「vRn(パキスタン)」。

試合開始は、10月19日17時(日本時間 18時)からを予定している。

また、GALLERIA GAMEMASTER公式Twitchチャンネルでは、一部の試合を除いて4日間の試合の様子を日本語実況付きで配信。「SCARZ.Absolute」の試合は全試合日本語で実況する。

決勝予選組み合わせは以下のとおり。

10月19日(木)

・12:00 - 13:30(日本時間) ※日本語実況配信なし

「Vici Gaming(中国)」vs「Beyond.Maple Club(タイ)」

「Fire Dragoon E-sports(マレーシア)」vs「Talon Esports(台湾)」



・13:30 - 15:00(日本時間) ※日本語実況配信なし

「B.O.O.T-d[S](シンガポール)」vs「Entity Gaming(インド)」

「Eclipse(中国)」vs「Mineski(フィリピン)」



・15:00 - 16:30(日本時間)

「Recca Esports(インドネシア)」vs「NASR eSports(中東アラブ首長国連邦)」

「Ultimate(ベトナム)」vs「Flash Gaming(中国)」



・16:30 - 18:00(日本時間)

「Kings Gaming Club(オーストラリア)」vs「KhARUM(モンゴル)」



・18:00 - 19:30(日本時間)

「SZ.Absolute(日本)」vs「vRn(パキスタン)」





10月20日(金)

・11:00 - 12:30(日本時間)

Group A Loser Round 1 / Group B Loser Round 1



・12:30 - 14:00(日本時間)

Group C Loser Round 1 / Group D Loser Round 1



・14:00 - 15:30(日本時間)

Group A Winner Decider / Group B Winner Decider



・15:30 - 17:00(日本時間)

Group C Winner Decider / Group D Winner Decider



・17:00 - 20:00(日本時間)

Group A Loser Decider / Group B Loser Decider



・20:00 - 23:00(日本時間) ※日本語実況配信なし

Group C Loser Decider / Group D Loser Decider





10月21日(土)

・11:00 - 14:00(日本時間)

Quarter Final 1



・14:00 - 17:00(日本時間)

Quarter Final 2



・17:00 - 20:00(日本時間)

Quarter Final 3



・20:00 - 23:00(日本時間)

Quarter Final 4





10月22日(日)

・12:00 - 15:00(日本時間)

Semi-Final 1



・15:00 - 18:00(日本時間)

Semi-Final 2



・19:00 - 22:00(日本時間)

Grand Final



・22:00 - 23:00(日本時間)

Prize Ceremony



※試合開始時間は状況により変更になる場合あり。