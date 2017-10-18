【ドコモ冬スマホ】Xperia XZ1にGalaxy Note 8、2画面スマホも！ ― 第1回
コンパクトXperiaにGalaxy Note8、そして2画面スマホ ドコモ冬スマホのスペックを比較！
2017年10月18日 11時15分更新
ドコモから発表された2017年冬スマホ。今回は一部に来年発売のモデルがあるので“冬春モデル”という形になっているが、いずれにしても注目モデルが多数だ。本記事では一目でわかる詳細スペック表を掲載している。
|ドコモ冬春モデルが発表！
話題となりそうなのが、ドコモから登場の久々の個性派「M Z-01K」。フルHD解像度の5.2型ディスプレーを2つ搭載する折りたたみ端末で、開いて使うと6.8型スマホにもなる。「dマガジン」などドコモの各種サービスとの相性も良さそうだ。
|ドコモから折りたたみ2画面スマホ！ ZTE製「M」
|2画面で別々のアプリを立ち上げることも、1つの大画面にすることも可能
とはいえ、人気が出そうなのはXperiaのフラグシップ機「Xperia XZ1」とその小型モデル「Xperia XZ1 Compact」。特に後者は根強い人気のコンパクトXperiaで、CPUはハイエンド、OSも最新のAndroid 8.0と抜かりがない。夏モデルの「Xperia XZ Premium」には新色「Rosso」が追加された。
|こちらはコンパクトXperiaの「Xperia XZ1 Compact」。ハイエンドCPUに加え、最新のAndroid 8.0搭載で登場
人気シリーズと言えば「Galaxy Note 8」もそう。Sペンによる操作はやはり便利。虹彩認証が自慢の「arrows NX」にも新モデルが用意されている。LG「V30＋」もハイエンド機の一角を担う。縦長16：9の6型有機ELを搭載。こちらもAndroid 8.0だ。V30＋にはジョジョコラボモデルもある。
さらに「docomo with」対象モデルのミドルクラス機も2機種あり（「AQUOS sense」「MONO」）。ラインナップ豊富なドコモのスマートフォンとなった。
|なんとポインコのオリジナルスマホケースも登場！
ドコモ冬春モデルラインナップ
- 4CAの新エリアにも対応するXperia新フラグシップ
ソニーモバイル「Xperia XZ1 SO-01K」
- 小型Xperiaがハイエンドで復活
ソニーモバイル「Xperia XZ1 Compact SO-02K」
- 魅力的な真っ赤な新色「Rosso」が追加
ソニーモバイル「Xperia XZ Premium SO-04J」
- ドコモの2画面スマホがまさかの復活！
ZTE「M Z-01K」
- Sペンがさらに便利に！ ドコモ版は手書き文字の翻訳機能が使える
サムスン電子「Galaxy Note8 SC-01K」
- LGの新フラグシップ機にはジョジョコラボモデルも
LG「V30+」＆「JOJO」
- 電源ボタンでスクロールできるタフネス機
富士通「arrows NX F-01K」
- フルHDのIGZO液晶も搭載するAQUOSの新ミドル機
シャープ「AQUOS sense SH-01K」
- ドコモの格安スマホが再び！ MONO第2弾
「MONO MO-01K」
- 指紋センサーも搭載するお手頃10.1型タブ
「dtab d-01K」
|
Xperia XZ1
SO-01K
|
Xperia XZ1
Compact
SO-02K
|
Xperia XZ
Premium
SO-04J
|メーカー
|ソニーモバイル
|ソニーモバイル
|ソニーモバイル
|ディスプレー
|5.2型液晶
|4.6型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|2160×3840ドット
|サイズ
|約73×148×7.4mm
|約65×129×9.3mm
|約77×156×7.9mm
|重量
|約156g
|約143g
|約191g
|CPU
|Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|32GB
|64GB
|外部ストレージ
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 8.0
|Android 8.0
|Android 7.1
→8.0（予定）
|最大通信速度
|下り788Mbps
|下り644Mbps
|下り788Mbps
|VoLTE
|○（HD＋）
|○（HD＋）
|○（HD＋）
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：1920万画素
／イン：1320万画素
|リア：1920万画素
／イン：800万画素
|リア：1920万画素
／イン：1320万画素
|バッテリー容量
|2700mAh
|2700mAh
|3230mAh
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|○／○
|ワンセグ
／フルセグ
|○／○
|○／×
|○／○
|防水／防塵
|○／○
|○／○
|○／○
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|○（指紋）
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|連続待受時間（LTE／3G）
|約420時間
／約460時間
|約430時間
／約460時間
|約460時間
／約500時間
|連続通話時間（LTE／3G）
|約1170分
／約990分
|約1290分
／約1010分
|約1140分
／約960分
|カラバリ
|Moonlit Blue、Warm Silver、Black、Venus Pink
|White Silver、Black、Horizon Blue、Twilight Pink
|Rosso（新色）、Deelsea Black、Luminous chrome
|発売時期
|11月上旬
|11月中旬
|10月27日（新色）
|
M
Z-01K
|
Galaxy Note8
SC-01K
|
V30＋ L-02K
／JOJO
|メーカー
|ZTE
|サムスン電子
|LG
|ディスプレー
|5.2型液晶×2
|6.3型有機EL
|6型有機EL
|画面解像度
|1080×1920ドット×2
|1440×2960ドット
|1440×2880ドット
|サイズ
|約72×151×12.1mm
|約75×163×8.6mm
|約75×152×7.4mm
|重量
|約230g
|約190g
|約158g
|CPU
|Snapdragon 820
2.2GHz＋1.6GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|6GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|64GB
|128GB
|外部ストレージ
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 7.1
|Android 8.0
|最大通信速度
|下り500Mbps
|下り788Mbps
|下り788Mbps
|VoLTE
|○
|○（HD＋）
|○（HD＋）
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：2030万画素
|リア：1220万画素×2
／イン：800万画素
|リア：1650＋1310万画素
／イン：510万画素
|バッテリー容量
|2930mAh
|3300mAh
|3060mAh
|FeliCa／NFC
|×／×
|○／○
|○／○
|ワンセグ
／フルセグ
|×／×
|○／○
|○／○
|防水／防塵
|×／×
|○／○
|○／○
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋、虹彩、顔）
|○（指紋）
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|連続待受時間（LTE／3G）
|未定
|約310時間
／約330時間
|未定
|連続通話時間（LTE／3G）
|未定
|約1370分
約1260分
|未定
|カラバリ
|Black
|Midnight Black、Maple Gold
|Cloud Sliver、Aurora Black、JOJO White（JOJO限定）
|発売時期
|1月以降
|10月26日
|1月以降
|
arrows NX
F-01K
|
AQUOS sense
SH-01K
|
MONO
MO-01K
|メーカー
|富士通
|シャープ
|ZTE
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|約72×149×8.1mm
|約72×144×8.6mm
|約69×142×8.9mm
|重量
|150g台
|約148g
|約153g
|CPU
|Snapdragon 660
2.2GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 435
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|32GB
|外部ストレージ
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 7.1
|Android 7.1
|最大通信速度
|下り450Mbps
|下り150Mbps
|下り150Mbps
|VoLTE
|○（HD＋）
|○（HD＋）
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：2300万画素
／イン：500万画素
|リア：1310万画素
／イン：500万画素
|リア：1320万画素
／イン：500万画素
|バッテリー容量
|2580mAh
|2700mAh
|2800mAh
|FeliCa／NFC
|○／○
|○／○
|×／×
|ワンセグ
／フルセグ
|○／○
|○／×
|×／×
|防水／防塵
|×／×
|○／○
|○／○
|生体認証
|○（指紋、虹彩）
|○（指紋）
|×
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|連続待受時間（LTE／3G）
|未定
|約540時間
約630時間／
|未定
|連続通話時間（LTE／3G）
|未定
|約850分／約890分
|未定
|カラバリ
|Blue Black、Ivory White、Moss Green
|Champagne Gold、Frost Lavender、Silky White、Velvet Black
|White、Gray Black
|発売時期
|12月上旬
|11月上旬
|12月上旬
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