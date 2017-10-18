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【ドコモ冬スマホ】Xperia XZ1にGalaxy Note 8、2画面スマホも！第1回

コンパクトXperiaにGalaxy Note8、そして2画面スマホ　ドコモ冬スマホのスペックを比較！

2017年10月18日 11時15分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　ドコモから発表された2017年冬スマホ。今回は一部に来年発売のモデルがあるので“冬春モデル”という形になっているが、いずれにしても注目モデルが多数だ。本記事では一目でわかる詳細スペック表を掲載している。

ドコモ冬春モデルが発表！

　話題となりそうなのが、ドコモから登場の久々の個性派「M Z-01K」。フルHD解像度の5.2型ディスプレーを2つ搭載する折りたたみ端末で、開いて使うと6.8型スマホにもなる。「dマガジン」などドコモの各種サービスとの相性も良さそうだ。

ドコモから折りたたみ2画面スマホ！ ZTE製「M」
2画面で別々のアプリを立ち上げることも、1つの大画面にすることも可能

　とはいえ、人気が出そうなのはXperiaのフラグシップ機「Xperia XZ1」とその小型モデル「Xperia XZ1 Compact」。特に後者は根強い人気のコンパクトXperiaで、CPUはハイエンド、OSも最新のAndroid 8.0と抜かりがない。夏モデルの「Xperia XZ Premium」には新色「Rosso」が追加された。

こちらはコンパクトXperiaの「Xperia XZ1 Compact」。ハイエンドCPUに加え、最新のAndroid 8.0搭載で登場

　人気シリーズと言えば「Galaxy Note 8」もそう。Sペンによる操作はやはり便利。虹彩認証が自慢の「arrows NX」にも新モデルが用意されている。LG「V30＋」もハイエンド機の一角を担う。縦長16：9の6型有機ELを搭載。こちらもAndroid 8.0だ。V30＋にはジョジョコラボモデルもある。

　さらに「docomo with」対象モデルのミドルクラス機も2機種あり（「AQUOS sense」「MONO」）。ラインナップ豊富なドコモのスマートフォンとなった。

なんとポインコのオリジナルスマホケースも登場！

ドコモ冬春モデルラインナップ

　 Xperia XZ1
SO-01K 		Xperia XZ1
Compact
SO-02K 		Xperia XZ
Premium
SO-04J
メーカー ソニーモバイル ソニーモバイル ソニーモバイル
ディスプレー 5.2型液晶 4.6型液晶 5.5型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 720×1280ドット 2160×3840ドット
サイズ 約73×148×7.4mm 約65×129×9.3mm 約77×156×7.9mm
重量 約156g 約143g 約191g
CPU Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 32GB 64GB
外部ストレージ microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）
OS Android 8.0 Android 8.0 Android 7.1
→8.0（予定）
最大通信速度 下り788Mbps 下り644Mbps 下り788Mbps
VoLTE ○（HD＋） ○（HD＋） ○（HD＋）
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：1920万画素
／イン：1320万画素		 リア：1920万画素
／イン：800万画素		 リア：1920万画素
／イン：1320万画素
バッテリー容量 2700mAh 2700mAh 3230mAh
FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ○／○
ワンセグ
／フルセグ		 ○／○ ○／× ○／○
防水／防塵 ○／○ ○／○ ○／○
生体認証 ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋）
USB端子 Type-C Type-C Type-C
連続待受時間（LTE／3G） 約420時間
／約460時間		 約430時間
／約460時間		 約460時間
／約500時間
連続通話時間（LTE／3G） 約1170分
／約990分		 約1290分
／約1010分		 約1140分
／約960分
カラバリ Moonlit Blue、Warm Silver、Black、Venus Pink White Silver、Black、Horizon Blue、Twilight Pink Rosso（新色）、Deelsea Black、Luminous chrome
発売時期 11月上旬 11月中旬 10月27日（新色）
　 M
Z-01K 		Galaxy Note8
SC-01K 		V30＋ L-02K
／JOJO
メーカー ZTE サムスン電子 LG
ディスプレー 5.2型液晶×2 6.3型有機EL 6型有機EL
画面解像度 1080×1920ドット×2 1440×2960ドット 1440×2880ドット
サイズ 約72×151×12.1mm 約75×163×8.6mm 約75×152×7.4mm
重量 約230g 約190g 約158g
CPU Snapdragon 820
2.2GHz＋1.6GHz
（クアッドコア）		 Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 835
2.45GHz＋1.9GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 6GB 4GB
内蔵ストレージ 64GB 64GB 128GB
外部ストレージ microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）
OS Android 7.1 Android 7.1 Android 8.0
最大通信速度 下り500Mbps 下り788Mbps 下り788Mbps
VoLTE ○（HD＋） ○（HD＋）
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：2030万画素
 リア：1220万画素×2
／イン：800万画素		 リア：1650＋1310万画素
／イン：510万画素
バッテリー容量 2930mAh 3300mAh 3060mAh
FeliCa／NFC ×／× ○／○ ○／○
ワンセグ
／フルセグ		 ×／× ○／○ ○／○
防水／防塵 ×／× ○／○ ○／○
生体認証 ○（指紋） ○（指紋、虹彩、顔） ○（指紋）
USB端子 Type-C Type-C Type-C
連続待受時間（LTE／3G） 未定 約310時間
／約330時間		 未定
連続通話時間（LTE／3G） 未定 約1370分
約1260分		 未定
カラバリ Black Midnight Black、Maple Gold Cloud Sliver、Aurora Black、JOJO White（JOJO限定）
発売時期 1月以降 10月26日 1月以降
　 arrows NX
F-01K 		AQUOS sense
SH-01K 		MONO
MO-01K
メーカー 富士通 シャープ ZTE
ディスプレー 5.2型液晶 5型液晶 5型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット
サイズ 約72×149×8.1mm 約72×144×8.6mm 約69×142×8.9mm
重量 150g台 約148g 約153g
CPU Snapdragon 660
2.2GHz＋1.8GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 435
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB 3GB 3GB
内蔵ストレージ 32GB 32GB 32GB
外部ストレージ microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）
OS Android 7.1 Android 7.1 Android 7.1
最大通信速度 下り450Mbps 下り150Mbps 下り150Mbps
VoLTE ○（HD＋） ○（HD＋）
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：2300万画素
／イン：500万画素		 リア：1310万画素
／イン：500万画素		 リア：1320万画素
／イン：500万画素
バッテリー容量 2580mAh 2700mAh 2800mAh
FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ×／×
ワンセグ
／フルセグ		 ○／○ ○／× ×／×
防水／防塵 ×／× ○／○ ○／○
生体認証 ○（指紋、虹彩） ○（指紋） ×
USB端子 Type-C Type-C microUSB
連続待受時間（LTE／3G） 未定 約540時間
約630時間／		 未定
連続通話時間（LTE／3G） 未定 約850分／約890分 未定
カラバリ Blue Black、Ivory White、Moss Green Champagne Gold、Frost Lavender、Silky White、Velvet Black White、Gray Black
発売時期 12月上旬 11月上旬 12月上旬

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