コンパクトXperiaにGalaxy Note8、そして2画面スマホ　ドコモ冬スマホのスペックを比較！

ドコモから発表された2017年冬スマホ。今回は一部に来年発売のモデルがあるので“冬春モデル”という形になっているが、いずれにしても注目モデルが多数だ。本記事では一目でわかる詳細スペック表を掲載している。

ドコモ冬春モデルが発表！

話題となりそうなのが、ドコモから登場の久々の個性派「M Z-01K」。フルHD解像度の5.2型ディスプレーを2つ搭載する折りたたみ端末で、開いて使うと6.8型スマホにもなる。「dマガジン」などドコモの各種サービスとの相性も良さそうだ。

ドコモから折りたたみ2画面スマホ！ ZTE製「M」

とはいえ、人気が出そうなのはXperiaのフラグシップ機「Xperia XZ1」とその小型モデル「Xperia XZ1 Compact」。特に後者は根強い人気のコンパクトXperiaで、CPUはハイエンド、OSも最新のAndroid 8.0と抜かりがない。夏モデルの「Xperia XZ Premium」には新色「Rosso」が追加された。

こちらはコンパクトXperiaの「Xperia XZ1 Compact」。ハイエンドCPUに加え、最新のAndroid 8.0搭載で登場

人気シリーズと言えば「Galaxy Note 8」もそう。Sペンによる操作はやはり便利。虹彩認証が自慢の「arrows NX」にも新モデルが用意されている。LG「V30＋」もハイエンド機の一角を担う。縦長16：9の6型有機ELを搭載。こちらもAndroid 8.0だ。V30＋にはジョジョコラボモデルもある。

さらに「docomo with」対象モデルのミドルクラス機も2機種あり（「AQUOS sense」「MONO」）。ラインナップ豊富なドコモのスマートフォンとなった。

Xperia XZ1

SO-01K Xperia XZ1

Compact

SO-02K Xperia XZ

Premium

SO-04J メーカー ソニーモバイル ソニーモバイル ソニーモバイル ディスプレー 5.2型液晶 4.6型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 720×1280ドット 2160×3840ドット サイズ 約73×148×7.4mm 約65×129×9.3mm 約77×156×7.9mm 重量 約156g 約143g 約191g CPU Snapdragon 835

2.45GHz＋1.9GHz

（オクタコア） Snapdragon 835

2.45GHz＋1.9GHz

（オクタコア） Snapdragon 835

2.45GHz＋1.9GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 64GB 32GB 64GB 外部ストレージ microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） OS Android 8.0 Android 8.0 Android 7.1

→8.0（予定） 最大通信速度 下り788Mbps 下り644Mbps 下り788Mbps VoLTE ○（HD＋） ○（HD＋） ○（HD＋） 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：1920万画素

／イン：1320万画素 リア：1920万画素

／イン：800万画素 リア：1920万画素

／イン：1320万画素 バッテリー容量 2700mAh 2700mAh 3230mAh FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ○／○ ワンセグ

／フルセグ ○／○ ○／× ○／○ 防水／防塵 ○／○ ○／○ ○／○ 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋） USB端子 Type-C Type-C Type-C 連続待受時間（LTE／3G） 約420時間

／約460時間 約430時間

／約460時間 約460時間

／約500時間 連続通話時間（LTE／3G） 約1170分

／約990分 約1290分

／約1010分 約1140分

／約960分 カラバリ Moonlit Blue、Warm Silver、Black、Venus Pink White Silver、Black、Horizon Blue、Twilight Pink Rosso（新色）、Deelsea Black、Luminous chrome 発売時期 11月上旬 11月中旬 10月27日（新色）

M

Z-01K Galaxy Note8

SC-01K V30＋ L-02K

／JOJO メーカー ZTE サムスン電子 LG ディスプレー 5.2型液晶×2 6.3型有機EL 6型有機EL 画面解像度 1080×1920ドット×2 1440×2960ドット 1440×2880ドット サイズ 約72×151×12.1mm 約75×163×8.6mm 約75×152×7.4mm 重量 約230g 約190g 約158g CPU Snapdragon 820

2.2GHz＋1.6GHz

（クアッドコア） Snapdragon 835

2.45GHz＋1.9GHz

（オクタコア） Snapdragon 835

2.45GHz＋1.9GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 6GB 4GB 内蔵ストレージ 64GB 64GB 128GB 外部ストレージ microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） OS Android 7.1 Android 7.1 Android 8.0 最大通信速度 下り500Mbps 下り788Mbps 下り788Mbps VoLTE ○ ○（HD＋） ○（HD＋） 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：2030万画素

リア：1220万画素×2

／イン：800万画素 リア：1650＋1310万画素

／イン：510万画素 バッテリー容量 2930mAh 3300mAh 3060mAh FeliCa／NFC ×／× ○／○ ○／○ ワンセグ

／フルセグ ×／× ○／○ ○／○ 防水／防塵 ×／× ○／○ ○／○ 生体認証 ○（指紋） ○（指紋、虹彩、顔） ○（指紋） USB端子 Type-C Type-C Type-C 連続待受時間（LTE／3G） 未定 約310時間

／約330時間 未定 連続通話時間（LTE／3G） 未定 約1370分

約1260分 未定 カラバリ Black Midnight Black、Maple Gold Cloud Sliver、Aurora Black、JOJO White（JOJO限定） 発売時期 1月以降 10月26日 1月以降

arrows NX

F-01K AQUOS sense

SH-01K MONO

MO-01K メーカー 富士通 シャープ ZTE ディスプレー 5.2型液晶 5型液晶 5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット サイズ 約72×149×8.1mm 約72×144×8.6mm 約69×142×8.9mm 重量 150g台 約148g 約153g CPU Snapdragon 660

2.2GHz＋1.8GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz＋1.1GHz

（オクタコア） Snapdragon 435

1.4GHz＋1.1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 3GB 3GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 32GB 外部ストレージ microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） OS Android 7.1 Android 7.1 Android 7.1 最大通信速度 下り450Mbps 下り150Mbps 下り150Mbps VoLTE ○（HD＋） ○（HD＋） ○ 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：2300万画素

／イン：500万画素 リア：1310万画素

／イン：500万画素 リア：1320万画素

／イン：500万画素 バッテリー容量 2580mAh 2700mAh 2800mAh FeliCa／NFC ○／○ ○／○ ×／× ワンセグ

／フルセグ ○／○ ○／× ×／× 防水／防塵 ×／× ○／○ ○／○ 生体認証 ○（指紋、虹彩） ○（指紋） × USB端子 Type-C Type-C microUSB 連続待受時間（LTE／3G） 未定 約540時間

約630時間／ 未定 連続通話時間（LTE／3G） 未定 約850分／約890分 未定 カラバリ Blue Black、Ivory White、Moss Green Champagne Gold、Frost Lavender、Silky White、Velvet Black White、Gray Black 発売時期 12月上旬 11月上旬 12月上旬

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