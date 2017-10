もしキリストの頬を仏陀が打ったなら 神々の格闘ゲーム「Fight of Gods」:Steam

現代日本では日付を西暦で表記する。これはキリスト教歴でもあり、キリストの生誕から数えての年と言われている。日本では皇紀と言われる年号もあり、詳しい事は省略するが南米ではマヤ暦といった多様な数え方も存在している。

第61回はそんな宗教史と世界の神々をテーマにした格闘ゲームである「Fight of Gods」を紹介する。

悪い意味で言えば、本作品はどうしても衆目を集めてしまうゲームである。実在の宗教、ましてやそれぞれの信奉する神を直接戦わせるとなれば、なおさらであろう。だが、本作品は決してそんなネガティブイメージで売り抜けて終わってしまうような低俗な作品では無い。

ゲームシステムは日本でもおなじみのストリートファイターに近いシステムを取っている。弱・中・強の三段階の通常攻撃に固有の必殺技、ゲージを消費して放つ超必殺技がある。コマンド表記で斜め入力は記載がないが斜めを入れても反応するので特に気にする必要はない。

スティックまたは十字キーで移動、コントローラーのXで弱、Yで中、Bで強攻撃、Aボタンが投げコマンドとなる。前移動を素早く二回入れることで短い距離ながらダッシュも可能だ。また、ダッシュ移動以外で距離を詰める場合はジャンプしか手段がないのだが、空中ガードが存在していないため不用意に飛び込めば強烈な一撃を受けてしまうため要注意だ。

そして、本作品には“神の力”と呼ばれる強力なシステムが存在する。左下ゲージの緑の部分を使用するが、攻撃ではゲージを獲得できず、相手から攻撃を受けた際にしかゲージは上昇しない。こちらもバックボーンに併せた内容となっているが、必殺技の強化やライフの回復と言った使いどころ次第では試合をひっくり返すほどの強力な物ばかりだ。ゲージが貯まった状態でコントローラーのLBボタンを押すことで発動する。

タイトルが長いので便宜上“FoG”と略させていただくが、FoGは現行の格闘ゲームに近い出来となっており、素早い通常攻撃から必殺技などを繋げていき、強烈なダメージを相手にたたき込むのが基本だが前述の空中ガードがないこともあり、読み合いが非常に重要となる。

だが、FoGは現在まだ完成していない。ストーリーモードもあり、一通りプレイする分には大きな問題は無い。早期アクセスではあるが、この部分は評価するべきである。

現状ではまだ対戦モードが完備されておらず、CPUとの対戦か同一PCでの対戦しか対応していない。だが、アップデートでネットワーク対戦の対応も既に告知されており、対応すれば賑わう可能性は大いにあるだろう。

モーセは迫害されていた民を導き、神の奇蹟を示し海を渡ったと言われる。本作品が格闘ゲームにおける新たな表現の導き手になるかどうかはまだ分からないが、アップデートでどうなるかは非常に注目するところである。

また、ゲーム内で神様毎にある程度解説もあり、宗教史に興味があるなら取っ掛かりの架け橋にもなりえるだろう。例えば、日本では武将としては有名だが神格としてはあまり馴染みのない関羽であれば、中華圏では昔から商売の神様としても信奉されており、日本でも神戸や横浜の中華街や華人の多い地域では関羽を奉る関帝廟が存在している。興味があればそれぞれの宗教史などを調べてみると知見も広がるだろう。

そういった点も踏まえ、本作品はただネタで終わるだけの作品ではないともいえるのである。

格闘ゲーム界の新たな新星として紅海を割るか、議論を割るか、それは導き手である「Fight of Gods」の今後に期待だ。

最低環境のグラフィック要件がGeForce GTX 750とあり、数年前のミドルクラスGPUでも搭載していればプレイ可能だ。しかし、推奨はGTX 970以上なので、フレーム単位で技の出し合いになる格闘ゲームだけにフレームレートが落ち込まないよう、グラフィック性能には余裕をもっておきたい。

