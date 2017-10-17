ついにWindows Mixed Realityヘッドセットが年内に発売
デル、HMD「Dell Visor」＆コントローラーのセットを先行予約開始
2017年10月17日 15時00分更新
|「Dell Visor with Controllers」
デルは10月17日、HMD「Dell Visor」と専用コントローラーをセットにした「Dell Visor with Controllers」の先行予約を開始した。発売は12月9日。
Dell Visor with Controllersは、Windows Mixed RealityプラットフォームによるヘッドセットDell Visorと専用コントローラーのセット。大手量販店および各社ECサイトにて先行予約が行なわれている。
店舗およびECサイトは、ビックカメラ・ビックカメラ.COM、コジマ・コジマネットソフマップ・ソフマップドットコム、、ヤマダ電機・ベスト電器・マツヤデンキ・ツクモ・ヤマダウェブコム、ヨドバシカメラ・ヨドバシ.com、Amazon.co.jp。
価格はオープンプライスで各店舗およびでECサイトを確認のこと。
|Image from Amazon.co.jp
|Dell ヘッドマウントディスプレイ Dell Visor with Controllers VRP100/Windows MR/VR/AR
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