富士通、23.8型液晶一体型PC「ESPRIMO FH」秋冬モデルを発表

富士通は、23.8型液晶一体型デスクトップPC「ESPRIMO FH」シリーズ秋冬モデルを発表した。ラインナップは「ESPRIMO FH77/B3」「ESPRIMO FH70/B3」「ESPRIMO FH52/B3」の3モデル。店頭想定価格（税別）は22万円前後、20万円前後、16万円強。発売は10月19日予定。
|「ESPRIMO FH77/B3」
|「ESPRIMO FH70/B3」
|「ESPRIMO FH52/B3」
「ESPRIMO FH77/B3」では8GBメモリー、BDXL対応Blu-ray Discドライブを搭載。「ESPRIMO FH70/B3」ではCore i7を新たに採用している。また「ESPRIMO FH77/B3」「ESPRIMO FH70/B3」ともHDMI出力端子採用によりWindows Mixed Reality Readyをサポート。「PowerDirector 15」による360度動画の編集、「Power Media Player」による360度動画再生も可能となっている。このほか、テレビ視聴・管理ソフト「DigitalTVbox」を刷新し、操作性を向上させた。
直販サイト「富士通WEB MART」では、構成スペックを指定できるカスタムメイドモデル「LIFEBOOK WF1/B3」を用意。CPUとしてIntel Core i7-7700HQ（2.8GHz）、Intel Core i3-7100U（2.4GHz）、Intel Celeron 3865U（1.8GHz）を選択可能。最大16GBメモリーを指定可能なほか、ストレージとして256GB SSD＋3TB HDD、256GB SSD＋1TB HDD、3／2／1TB HDDを選択できる。
|店頭モデルの主なスペック
|モデル
|ESPRIMO FH77/B3
|ESPRIMO FH70/B3
|ESPRIMO FH52/B3
|直販価格（税別）
|22万円前後
|20万円前後
|16万円強
|CPU
|Intel Core i7-7700HQ（2.8GHz）
|Intel Celeron 3865U（1.8GHz）
|チップセット
|Mobile Intel HM175
|CPUと一体
|メインメモリー（最大）
|8GB（最大16GB） DDR4 PC4-19200
|4GB（最大16GB） DDR4 PC4-19200
|4GB（最大16GB） DDR4 PC4-17000
|ディスプレー（最大解像度）
|23.8型フルHD（1920×1080ドット） IPS
|グラフィックス機能
|Intel HD Graphics 630（CPU内蔵）
|Intel HD Graphics 610（CPU内蔵）
|ストレージ
|1TB HDD（SATA）
|光学式ドライブ
|BDXL対応Blu-ray Discドライブ
|DVDスーパーマルチドライブ
|LAN機能
|無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac、MU-MIMO）、有線LAN（1000BASE-T）
|インターフェース
|HDMI端子、USB 3.1 Type-C（Gen1）端子、USB 3.0端子×4、Bluetooth 4.1
|USB 3.1 Type-C（Gen1）端子、USB 3.0端子×3、USB 2.0端子×2、Bluetooth 4.1
|メディアカードリーダー
|SD／SDHC／SDXC対応
|カメラ
|約92万画素Webカメラ
|テレビ機能
|ハイビジョン・TVチューナー×2（地上／BS／110度CSデジタル放送対）、リモコン
|—
|サウンド機能
|ステレオ2Wayスピーカー、デジタルステレオマイク端子、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト端子
|キーボード／マウス
|ワイヤレスキーボード（日本語108キー）、BlueLEDワイヤレスマウス
|本体サイズ
|幅558×奥行き167×高さ370mm（最小傾斜時）
|OS
|Windows 10 Home（64bit）