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富士通、23.8型液晶一体型PC「ESPRIMO FH」秋冬モデルを発表

2017年10月17日 11時00分更新

文● ハイサイ比嘉

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　富士通は、23.8型液晶一体型デスクトップPC「ESPRIMO FH」シリーズ秋冬モデルを発表した。ラインナップは「ESPRIMO FH77/B3」「ESPRIMO FH70/B3」「ESPRIMO FH52/B3」の3モデル。店頭想定価格（税別）は22万円前後、20万円前後、16万円強。発売は10月19日予定。

「ESPRIMO FH77/B3」「ESPRIMO FH70/B3」
「ESPRIMO FH52/B3」

　「ESPRIMO FH77/B3」では8GBメモリー、BDXL対応Blu-ray Discドライブを搭載。「ESPRIMO FH70/B3」ではCore i7を新たに採用している。また「ESPRIMO FH77/B3」「ESPRIMO FH70/B3」ともHDMI出力端子採用によりWindows Mixed Reality Readyをサポート。「PowerDirector 15」による360度動画の編集、「Power Media Player」による360度動画再生も可能となっている。このほか、テレビ視聴・管理ソフト「DigitalTVbox」を刷新し、操作性を向上させた。

　直販サイト「富士通WEB MART」では、構成スペックを指定できるカスタムメイドモデル「LIFEBOOK　WF1/B3」を用意。CPUとしてIntel Core i7-7700HQ（2.8GHz）、Intel Core i3-7100U（2.4GHz）、Intel Celeron 3865U（1.8GHz）を選択可能。最大16GBメモリーを指定可能なほか、ストレージとして256GB SSD＋3TB HDD、256GB SSD＋1TB HDD、3／2／1TB HDDを選択できる。

店頭モデルの主なスペック
モデル ESPRIMO FH77/B3 ESPRIMO FH70/B3 ESPRIMO FH52/B3
直販価格（税別） 22万円前後 20万円前後 16万円強
CPU Intel Core i7-7700HQ（2.8GHz） Intel Celeron 3865U（1.8GHz）
チップセット Mobile Intel HM175 CPUと一体
メインメモリー（最大） 8GB（最大16GB） DDR4 PC4-19200 4GB（最大16GB） DDR4 PC4-19200 4GB（最大16GB） DDR4 PC4-17000
ディスプレー（最大解像度） 23.8型フルHD（1920×1080ドット） IPS
グラフィックス機能 Intel HD Graphics 630（CPU内蔵） Intel HD Graphics 610（CPU内蔵）
ストレージ 1TB HDD（SATA）
光学式ドライブ BDXL対応Blu-ray Discドライブ DVDスーパーマルチドライブ
LAN機能 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac、MU-MIMO）、有線LAN（1000BASE-T）
インターフェース HDMI端子、USB 3.1 Type-C（Gen1）端子、USB 3.0端子×4、Bluetooth 4.1 USB 3.1 Type-C（Gen1）端子、USB 3.0端子×3、USB 2.0端子×2、Bluetooth 4.1
メディアカードリーダー SD／SDHC／SDXC対応
カメラ 約92万画素Webカメラ
テレビ機能 ハイビジョン・TVチューナー×2（地上／BS／110度CSデジタル放送対）、リモコン
サウンド機能 ステレオ2Wayスピーカー、デジタルステレオマイク端子、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト端子
キーボード／マウス ワイヤレスキーボード（日本語108キー）、BlueLEDワイヤレスマウス
本体サイズ 幅558×奥行き167×高さ370mm（最小傾斜時）
OS Windows 10 Home（64bit）

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