今年もドコモから!? XZ1 Compactからrayまで小型Xperia総ざらい！

小型のAndroidスマホを求めるユーザーに高い人気の4型台のコンパクトXperia。最近は毎年秋にドコモから新機種が発売されるのが定番となっている。今年も9月のIFA 2017で「Xperia XZ1 Compact」が公開されている。
そこで本記事では、Xperia XZ1 CompactおよびコンパクトXperiaの歴代モデルについて、スペックを中心に紹介していこう。
|IFAで公開された最新コンパクト機「Xperia XZ1 Compact」。今年もドコモから登場!?
4.6型になって以来、サイズ感は大きな変更なし
Xperia XZ1 Compactもその系譜を受け継いでいる
さて詳しいスペックは下の表を見ていただきたいが、こうして数字を見比べると、2014年11月登場の「Xperia Z3 Compact」で画面サイズが4.6型になって以来、サイズ感に大きな変化がないことがわかる。正確に言えば、4.3型時代の「Xperia Z1 f」や「Xperia A2」も本体サイズはほぼ一緒で、ディスプレーだけが大きくなったことがわかる。重量も同様だが、Xperia XZ1 Compactはスペックも高いせいか、143gと一番重くなっている。
|左が最初の4.6型モデル「Xperia Z3 Compact」、右が4.3型の「Xperia Z1 f」。額縁が細くなることで、本体はほぼ同サイズでディスプレーだけ大きくなった
CPUについては基本的にそのときどきのハイエンドが採用されているが、昨年の「Xperia X Compact」はミドルハイ向けのSnapdragon 650が搭載された。ただ、メモリーが3GBになったことに加え、そもそもSnapdragon 650自体がかなり高い性能を持っており（高性能コアはCortex-A72×2）、バッテリー持ちとのバランスに優れているという声もあった。
|昨年リリースの「Xperia X Compact」。スペック自体はミドルハイクラスに下がったのと本体がやや分厚いが（約9.5mm）、性能自体はバランスがいい印象があった
バランスという意味ではディスプレーの解像度もそうだろう。長らくHD（720×1280ドット）のままだが、この画面サイズであればこれ以上の解像度の意味は小さく、消費電力への影響も考えられる。カメラについては、その時点でのフラグシップ機と同等というのがコンパクトXperiaの大きな魅力でもある。
OSのバージョンにも注目。Xperia Z3 Compactでは2度アップデートで6.0に。「Xperia Z5 Compact」も2度のアップデートで7.0になっている。今年リリースのXperia XZ1 Compactは他社スマホよりも一足早くAndroid 8.0を搭載する。OSアップデートはしっかり実行されるようになってきていると言える。
|不透明なフロスト加工のガラスとYellowのカラバリが印象的だったXperia Z5 Compact。2年前のモデルだが、Android 7.0へのアップデートが用意されていることもあって、このあたりだと十分現役だろう
そんなコンパクトXperiaの最新モデル、Xperia XZ1 Compact。早い国内リリースを期待したいところだ（次ページ以降では、Xperia rayやSony Ericsson miniなど古いコンパクトXperiaの写真も掲載！）。
|Xperia XZ1 Compactの正面
|XZ1 Compactにも側面に指紋センサー一体型の電源ボタンやシャッターボタンが用意されている
|画素数自体は少なくなったが、そのぶん画素数あたりのサイズが大きくなった。出っ張りは少なめ
|
Xperia XZ1
Compact
|
Xperia X
Compact
|
Xperia Z5
Compact
|ディスプレー
|4.6型液晶
|4.6型液晶
|4.6型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|65×129×9.3mm
|65×129×9.5mm
|65×127×8.9mm
|重量
|143g
|135g
|138g
|CPU
|Snapdragon 835
（オクタコア）
|Snapdragon 650
（ヘキサコア）
|Snapdragon 810
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|3GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|32GB
|外部ストレージ
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大200GB）
|OS
|Android 8.0
|Android 6.0→7.0
|Android 5.0→7.0
|最大通信速度
|？
|下り262.5Mbps
|下り262.5Mbps
|無線LAN
|IEEE802.11ac？
|IEEE802.11ac
|IEEE802.11ac
|カメラ（リア）
|19メガ
|23メガ
|23メガ
|カメラ（イン）
|8メガ
|5.1メガ
|5.1メガ
|バッテリー容量
|2700mAh
|2700mAh
|2700mAh
|FeliCa
|？
|○
|○
|ワンセグ
|？
|○
|○
|防水／防塵
|IPX5,8／IP6X
|IPX5,8／IP6X
|IPX5,8／IP6X
|指紋認証
|○
|○
|○
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|White Silver、Black、Horizon Blue、Twilight Pink
|Mist Blue、White、Universe Black、Soft Pink
|White、Graphite Black、Coral、Yellow
|発売時期
|2017年秋？
|2016年11月
|2015年11月
|Xperia A4
|
Xperia Z3
Compact
|Xperia A2
|ディスプレー
|4.6型液晶
|4.6型液晶
|4.3型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|66×128×9.1mm
|65×127×8.6mm
|65×128×9.7mm
|重量
|129g
|129g
|138g
|CPU
|Snapdragon 801
（クアッドコア）
|Snapdragon 801
（クアッドコア）
|Snapdragon 800
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|16GB
|外部ストレージ
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 5.0→6.0
|Android 4.4→6.0
|Android 4.4
|最大通信速度
|下り150Mbps
|下り150Mbps
|下り150Mbps
|無線LAN
|IEEE802.11ac
|IEEE802.11ac
|IEEE802.11ac
|カメラ（リア）
|20.7メガ
|20.7メガ
|20.7メガ
|カメラ（イン）
|2.2メガ
|2.2メガ
|2.2メガ
|バッテリー容量
|2600mAh
|2600mAh
|2300mAh
|FeliCa
|○
|○
|○
|ワンセグ
|○
|○
|○
|防水／防塵
|IPX5,8／IP6X
|IPX5,8／IP6X
|IPX5,8／IP5X
|指紋認証
|×
|×
|×
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|Blue、White、Gray、Pink
|Orange、White、Black、Green
|Lavender、White、Gray Black、Orange
|発売時期
|2015年6月
|2014年11月
|2014年6月
|Xperia Z1 f
|Xperia AX
|Xperia SX
|ディスプレー
|4.3型液晶
|4.3型液晶
|3.7型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|540×960ドット
|サイズ
|65×127×9.4mm
|65×129×8.7mm
|54×115×9.4mm
|重量
|140g
|120g
|95g
|CPU
|Snapdragon 800
（クアッドコア）
|Snapdragon S4
（デュアルコア）
|Snapdragon S4
（デュアルコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|1GB
|1GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|8GB
|外部ストレージ
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|OS
|Android 4.2→4.4
|Android 4.0→4.1
|Android 4.0→4.1
|最大通信速度
|下り150Mbps
|下り100Mbps
|下り75Mbps
|無線LAN
|IEEE802.11ac
|IEEE802.11a/g/n
|IEEE802.11a/g/n
|カメラ（リア）
|20.7メガ
|13メガ
|8.1メガ
|カメラ（イン）
|2.2メガ
|0.3メガ
|0.3メガ
|バッテリー容量
|2300mAh
|1700mAh
|1500mAh
|FeliCa
|○
|○
|○
|ワンセグ
|○
|○
|○
|防水／防塵
|IPX5,8／IP5X
|IPX5,7／○
|×／×
|指紋認証
|×
|×
|×
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|Lime、Black、White、Pink
|White、Black、Pink、Turquoise
|Black、White、Pink、Orange
|発売時期
|2013年12月
|2012年11月
|2012年8月
|Xperia ray
|
Sony Ericsson
mini
|ディスプレー
|3.3型液晶
|3型液晶
|画面解像度
|480×854ドット
|320×480ドット
|サイズ
|53×111×9.4mm
|52×88×16mm
|重量
|100g
|99g
|CPU
|Snapdragon S2
（デュアルコア）
|Snapdragon S2
（デュアルコア）
|内蔵メモリー
|512MB
|512MB
|内蔵ストレージ
|1GB
|1GB
|外部ストレージ
|microSDHC
（最大32GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|OS
|Android 2.3
|Android 2.3
|最大通信速度
|下り14Mbps
|下り14Mbps
|無線LAN
|IEEE802.11g/n
|IEEE802.11g
|カメラ（リア）
|8.1メガ
|5メガ
|カメラ（イン）
|0.3メガ
|×
|バッテリー容量
|1500mAh
|1200mAh
|FeliCa
|×
|×
|ワンセグ
|×
|×
|防水／防塵
|×
|×
|指紋認証
|×
|×
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|Pink、White、Gold
|Black、White
|発売時期
|2011年8月
|2011年10月