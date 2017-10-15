今年もドコモから!? XZ1 Compactからrayまで小型Xperia総ざらい！

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小型のAndroidスマホを求めるユーザーに高い人気の4型台のコンパクトXperia。最近は毎年秋にドコモから新機種が発売されるのが定番となっている。今年も9月のIFA 2017で「Xperia XZ1 Compact」が公開されている。

そこで本記事では、Xperia XZ1 CompactおよびコンパクトXperiaの歴代モデルについて、スペックを中心に紹介していこう。

IFAで公開された最新コンパクト機「Xperia XZ1 Compact」。今年もドコモから登場!?

4.6型になって以来、サイズ感は大きな変更なし

Xperia XZ1 Compactもその系譜を受け継いでいる

さて詳しいスペックは下の表を見ていただきたいが、こうして数字を見比べると、2014年11月登場の「Xperia Z3 Compact」で画面サイズが4.6型になって以来、サイズ感に大きな変化がないことがわかる。正確に言えば、4.3型時代の「Xperia Z1 f」や「Xperia A2」も本体サイズはほぼ一緒で、ディスプレーだけが大きくなったことがわかる。重量も同様だが、Xperia XZ1 Compactはスペックも高いせいか、143gと一番重くなっている。

左が最初の4.6型モデル「Xperia Z3 Compact」、右が4.3型の「Xperia Z1 f」。額縁が細くなることで、本体はほぼ同サイズでディスプレーだけ大きくなった

CPUについては基本的にそのときどきのハイエンドが採用されているが、昨年の「Xperia X Compact」はミドルハイ向けのSnapdragon 650が搭載された。ただ、メモリーが3GBになったことに加え、そもそもSnapdragon 650自体がかなり高い性能を持っており（高性能コアはCortex-A72×2）、バッテリー持ちとのバランスに優れているという声もあった。

昨年リリースの「Xperia X Compact」。スペック自体はミドルハイクラスに下がったのと本体がやや分厚いが（約9.5mm）、性能自体はバランスがいい印象があった

バランスという意味ではディスプレーの解像度もそうだろう。長らくHD（720×1280ドット）のままだが、この画面サイズであればこれ以上の解像度の意味は小さく、消費電力への影響も考えられる。カメラについては、その時点でのフラグシップ機と同等というのがコンパクトXperiaの大きな魅力でもある。

OSのバージョンにも注目。Xperia Z3 Compactでは2度アップデートで6.0に。「Xperia Z5 Compact」も2度のアップデートで7.0になっている。今年リリースのXperia XZ1 Compactは他社スマホよりも一足早くAndroid 8.0を搭載する。OSアップデートはしっかり実行されるようになってきていると言える。

不透明なフロスト加工のガラスとYellowのカラバリが印象的だったXperia Z5 Compact。2年前のモデルだが、Android 7.0へのアップデートが用意されていることもあって、このあたりだと十分現役だろう

そんなコンパクトXperiaの最新モデル、Xperia XZ1 Compact。早い国内リリースを期待したいところだ（次ページ以降では、Xperia rayやSony Ericsson miniなど古いコンパクトXperiaの写真も掲載！）。

Xperia XZ1 Compactの正面

XZ1 Compactにも側面に指紋センサー一体型の電源ボタンやシャッターボタンが用意されている 画素数自体は少なくなったが、そのぶん画素数あたりのサイズが大きくなった。出っ張りは少なめ

Xperia XZ1

Compact Xperia X

Compact Xperia Z5

Compact ディスプレー 4.6型液晶 4.6型液晶 4.6型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 720×1280ドット サイズ 65×129×9.3mm 65×129×9.5mm 65×127×8.9mm 重量 143g 135g 138g CPU Snapdragon 835

（オクタコア） Snapdragon 650

（ヘキサコア） Snapdragon 810

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 3GB 2GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 32GB 外部ストレージ microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大200GB） OS Android 8.0 Android 6.0→7.0 Android 5.0→7.0 最大通信速度 ？ 下り262.5Mbps 下り262.5Mbps 無線LAN IEEE802.11ac？ IEEE802.11ac IEEE802.11ac カメラ（リア） 19メガ 23メガ 23メガ カメラ（イン） 8メガ 5.1メガ 5.1メガ バッテリー容量 2700mAh 2700mAh 2700mAh FeliCa ？ ○ ○ ワンセグ ？ ○ ○ 防水／防塵 IPX5,8／IP6X IPX5,8／IP6X IPX5,8／IP6X 指紋認証 ○ ○ ○ USB端子 Type-C Type-C microUSB カラバリ White Silver、Black、Horizon Blue、Twilight Pink Mist Blue、White、Universe Black、Soft Pink White、Graphite Black、Coral、Yellow 発売時期 2017年秋？ 2016年11月 2015年11月

Xperia A4 Xperia Z3

Compact Xperia A2 ディスプレー 4.6型液晶 4.6型液晶 4.3型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 720×1280ドット サイズ 66×128×9.1mm 65×127×8.6mm 65×128×9.7mm 重量 129g 129g 138g CPU Snapdragon 801

（クアッドコア） Snapdragon 801

（クアッドコア） Snapdragon 800

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 16GB 外部ストレージ microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 5.0→6.0 Android 4.4→6.0 Android 4.4 最大通信速度 下り150Mbps 下り150Mbps 下り150Mbps 無線LAN IEEE802.11ac IEEE802.11ac IEEE802.11ac カメラ（リア） 20.7メガ 20.7メガ 20.7メガ カメラ（イン） 2.2メガ 2.2メガ 2.2メガ バッテリー容量 2600mAh 2600mAh 2300mAh FeliCa ○ ○ ○ ワンセグ ○ ○ ○ 防水／防塵 IPX5,8／IP6X IPX5,8／IP6X IPX5,8／IP5X 指紋認証 × × × USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ Blue、White、Gray、Pink Orange、White、Black、Green Lavender、White、Gray Black、Orange 発売時期 2015年6月 2014年11月 2014年6月

Xperia Z1 f Xperia AX Xperia SX ディスプレー 4.3型液晶 4.3型液晶 3.7型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 540×960ドット サイズ 65×127×9.4mm 65×129×8.7mm 54×115×9.4mm 重量 140g 120g 95g CPU Snapdragon 800

（クアッドコア） Snapdragon S4

（デュアルコア） Snapdragon S4

（デュアルコア） 内蔵メモリー 2GB 1GB 1GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 8GB 外部ストレージ microSDXC

（最大128GB） microSDHC

（最大32GB） microSDHC

（最大32GB） OS Android 4.2→4.4 Android 4.0→4.1 Android 4.0→4.1 最大通信速度 下り150Mbps 下り100Mbps 下り75Mbps 無線LAN IEEE802.11ac IEEE802.11a/g/n IEEE802.11a/g/n カメラ（リア） 20.7メガ 13メガ 8.1メガ カメラ（イン） 2.2メガ 0.3メガ 0.3メガ バッテリー容量 2300mAh 1700mAh 1500mAh FeliCa ○ ○ ○ ワンセグ ○ ○ ○ 防水／防塵 IPX5,8／IP5X IPX5,7／○ ×／× 指紋認証 × × × USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ Lime、Black、White、Pink White、Black、Pink、Turquoise Black、White、Pink、Orange 発売時期 2013年12月 2012年11月 2012年8月

Xperia ray Sony Ericsson

mini ディスプレー 3.3型液晶 3型液晶 画面解像度 480×854ドット 320×480ドット サイズ 53×111×9.4mm 52×88×16mm 重量 100g 99g CPU Snapdragon S2

（デュアルコア） Snapdragon S2

（デュアルコア） 内蔵メモリー 512MB 512MB 内蔵ストレージ 1GB 1GB 外部ストレージ microSDHC

（最大32GB） microSDHC

（最大32GB） OS Android 2.3 Android 2.3 最大通信速度 下り14Mbps 下り14Mbps 無線LAN IEEE802.11g/n IEEE802.11g カメラ（リア） 8.1メガ 5メガ カメラ（イン） 0.3メガ × バッテリー容量 1500mAh 1200mAh FeliCa × × ワンセグ × × 防水／防塵 × × 指紋認証 × × USB端子 microUSB microUSB カラバリ Pink、White、Gold Black、White 発売時期 2011年8月 2011年10月

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