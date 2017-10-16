ドコモやauの2～3万円スマホのバッテリーを測定する

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2～3万円で買えるキャリアの“格安”スマホ、Galaxy Feel、arrows Be、Qua phone QXを全4回で比較している本連載。最後のスタミナチェックはどうなるだろうか？

Galaxy Feel arrows Be Qua phone QX

ここまでGalaxy FeelとQua phone QXが1勝ずつ

1度端末を購入すると、ずっと毎月税抜1500円が割り引かれる「docomo with」対象機種のドコモ「Galaxy Feel」と「arrows Be」、そして使い方次第でトータルコストも大幅に抑えられるau「Qua phone QX」。この3機種をこれまで3回にわたって比較してきたが、初回のスペック＆料金でQua phone QXが勝ち、次のスピードチェックは引き分けに。前回のカメラ勝負ではサクサク撮れるGalaxy Feelを勝ちとした。

その結果、Galaxy FeelとQua phone QXが1勝という展開。ただarrows Beが劣っているというわけではなく、ほぼ互角の勝負になっている。最後のスタミナ勝負が決め手になりそうだ。まずは主なスペックのおさらいから。

ドコモ

「Galaxy Feel

SC-04J」 ドコモ

「arrows Be

F-05J」 au

「Qua phone

QX」 メーカー サムスン電子 富士通 京セラ 本体サイズ 約67×138×8.3mm 約72×144×7.8mm 約73×146×8.9mm 重量 約149g 約141g 約139g 画面サイズ 4.7型 5型 5型 画面解像度 1280×720ドット 1280×720ドット 1280×720ドット OS Android 7.0 Android 7.1.1 Android 7.1.1 CPU 1.6GHz

8コア 1.2GHz

4コア 1.4GHz＋1.1GHz

8コア ROM／RAM 32GB／3GB 16GB／2GB 16GB／2GB メモリーカード microSDXC（256GB） microSDXC（256GB） microSDXC（256GB） 下り最大通信速度 262.5Mbps 150Mbps 150Mbps 4G対応周波数 2GHz(1)、1.7GHz(3)、800MHz(19)、1.5GHz(21)、700MHz(28) 2GHz(1)、1.7GHz(3)、800MHz(19) 2GHz(1)、800MHz(18/26)、WiMAX 2+(41) キャリアアグリゲーション ○ × × VoLTE ○ ○ ○ 連続通話時間 1180分（LTE） 530分（LTE） 1300分（LTE） 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 1600万画素 1310万画素 1300万画素 インカメラ 500万画素 500万画素 500万画素 防水／防塵 IPX5/IPX8／

IP6X IPX5/IPX8／

IP6X IPX5/IPX8／

IP5X ワンセグ連続視聴 960分 590分 × フルセグ連続視聴 × × × FeliCa ○ ○ ○ 赤外線通信 × × ○ NFC ○ × × Bluetooth 4.2 4.1 4.2 MHL（HDMI） × × × Miracast × ○ ○ SIM形状 nanoSIM nanoSIM nanoSIM バッテリー容量 3000mAh 2580mAh 2600mAh Qi × × × 生体認証 指紋 × × カラバリ Moon White、Indigo Black、Opal Pink Red、Black、White ホワイト、ピンク、ブラック

スタミナ関連で気になるのが、連続通話時間。arrows Beが短く、約530分と他の2機種の半分以下。バッテリー容量も2580mAhと小さい。Qua phone QXは連続通話時間は3機種で最も長い約1300分、Galaxy Feelは4.7型と画面サイズが小さく、しかもバッテリー容量は3000mAhと大きいので数字上は有利に見える。

YouTube2時間連続再生ではGalaxy Feelがリード！

まずはYouTubeの2時間連続再生。音量は中くらいに手動設定、画面の明るさは自動調整任せ、Wi-Fiに接続、GPSは有効にし、同じGoogleアカウントで同期。その他の設定は初期設定のまま。電池の消費経過はアプリの「Battery Mix」を使用する。

Galaxy Feel arrows Be Qua phone QX 2時間視聴後の

バッテリー残量 90％ 85％ 85％

電池残量90％でGalaxy Feelの勝ち。Galaxy Feelは暗所ではかなり画面が明るく見える（テスト中の部屋の明るさは暗め）のだが、それでもこの結果。

arrows BeとQua phone QXは残量85％で並んだが、画面の明るさは異なり、周囲が明るいとQua phone QXがやたら画面が明るくなるが、暗くなると（実際のテスト中）はarrows Beのほうが明るめに表示される。同じ残量ではあるがどちらを2位にするかと言われればarrows Beになりそうだ。

機能の連続使用ではarrows Beが先行するもGalaxy Feelの勝ち

続いて複数の機能を連続使用して電池の消費経過を見る。カメラの静止画50枚撮影→動画10分撮影→Kindleの電子コミック1冊読了→マップを起動し30分外出しながらナビ、という流れだ。

なお外出時はそれぞれのSIM（ドコモ、au）でそのまま4Gの通信を行っている。また電池の消費経過は引き続き「Battery Mix」でチェックした。

Galaxy Feel arrows Be Qua phone QX カメラ撮影後 98％ 99％ 96％ 電子書籍1冊 95％ 94％ 91％ マップGPS30分 91％ 85％ 83％

カメラの撮影終了時点ではarrows Beが1％減。ただし、Kindle読了時に5％減、マップで9％減と残量85％で2位に。マップの電池消費がやや大きめだ。途中で逆転したのはGalaxy Feel。電池残量91％とスペックどおりの優秀な結果となった。3位となったQua phone QXはわずかな差ではあるものの最後は残量83％となっている。

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