最新端末を丸裸！ スマートフォン定点観測 ― 第192回
ドコモやauの2～3万円スマホのバッテリーを測定する
2017年10月16日 12時00分更新
2～3万円で買えるキャリアの“格安”スマホ、Galaxy Feel、arrows Be、Qua phone QXを全4回で比較している本連載。最後のスタミナチェックはどうなるだろうか？
|Galaxy Feel
|arrows Be
|Qua phone QX
ここまでGalaxy FeelとQua phone QXが1勝ずつ
1度端末を購入すると、ずっと毎月税抜1500円が割り引かれる「docomo with」対象機種のドコモ「Galaxy Feel」と「arrows Be」、そして使い方次第でトータルコストも大幅に抑えられるau「Qua phone QX」。この3機種をこれまで3回にわたって比較してきたが、初回のスペック＆料金でQua phone QXが勝ち、次のスピードチェックは引き分けに。前回のカメラ勝負ではサクサク撮れるGalaxy Feelを勝ちとした。
その結果、Galaxy FeelとQua phone QXが1勝という展開。ただarrows Beが劣っているというわけではなく、ほぼ互角の勝負になっている。最後のスタミナ勝負が決め手になりそうだ。まずは主なスペックのおさらいから。
|
ドコモ
「Galaxy Feel
SC-04J」
|
ドコモ
「arrows Be
F-05J」
|
au
「Qua phone
QX」
|メーカー
|サムスン電子
|富士通
|京セラ
|本体サイズ
|約67×138×8.3mm
|約72×144×7.8mm
|約73×146×8.9mm
|重量
|約149g
|約141g
|約139g
|画面サイズ
|4.7型
|5型
|5型
|画面解像度
|1280×720ドット
|1280×720ドット
|1280×720ドット
|OS
|Android 7.0
|Android 7.1.1
|Android 7.1.1
|CPU
|
1.6GHz
8コア
|
1.2GHz
4コア
|
1.4GHz＋1.1GHz
8コア
|ROM／RAM
|32GB／3GB
|16GB／2GB
|16GB／2GB
|メモリーカード
|microSDXC（256GB）
|microSDXC（256GB）
|microSDXC（256GB）
|下り最大通信速度
|262.5Mbps
|150Mbps
|150Mbps
|4G対応周波数
|2GHz(1)、1.7GHz(3)、800MHz(19)、1.5GHz(21)、700MHz(28)
|2GHz(1)、1.7GHz(3)、800MHz(19)
|2GHz(1)、800MHz(18/26)、WiMAX 2+(41)
|キャリアアグリゲーション
|○
|×
|×
|VoLTE
|○
|○
|○
|連続通話時間
|1180分（LTE）
|530分（LTE）
|1300分（LTE）
|無線LAN
|
IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|
IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|
IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|1600万画素
|1310万画素
|1300万画素
|インカメラ
|500万画素
|500万画素
|500万画素
|防水／防塵
|
IPX5/IPX8／
IP6X
|
IPX5/IPX8／
IP6X
|
IPX5/IPX8／
IP5X
|ワンセグ連続視聴
|960分
|590分
|×
|フルセグ連続視聴
|×
|×
|×
|FeliCa
|○
|○
|○
|赤外線通信
|×
|×
|○
|NFC
|○
|×
|×
|Bluetooth
|4.2
|4.1
|4.2
|MHL（HDMI）
|×
|×
|×
|Miracast
|×
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|nanoSIM
|nanoSIM
|バッテリー容量
|3000mAh
|2580mAh
|2600mAh
|Qi
|×
|×
|×
|生体認証
|指紋
|×
|×
|カラバリ
|Moon White、Indigo Black、Opal Pink
|Red、Black、White
|ホワイト、ピンク、ブラック
スタミナ関連で気になるのが、連続通話時間。arrows Beが短く、約530分と他の2機種の半分以下。バッテリー容量も2580mAhと小さい。Qua phone QXは連続通話時間は3機種で最も長い約1300分、Galaxy Feelは4.7型と画面サイズが小さく、しかもバッテリー容量は3000mAhと大きいので数字上は有利に見える。
YouTube2時間連続再生ではGalaxy Feelがリード！
まずはYouTubeの2時間連続再生。音量は中くらいに手動設定、画面の明るさは自動調整任せ、Wi-Fiに接続、GPSは有効にし、同じGoogleアカウントで同期。その他の設定は初期設定のまま。電池の消費経過はアプリの「Battery Mix」を使用する。
|Galaxy Feel
|arrows Be
|Qua phone QX
|
2時間視聴後の
バッテリー残量
|90％
|85％
|85％
電池残量90％でGalaxy Feelの勝ち。Galaxy Feelは暗所ではかなり画面が明るく見える（テスト中の部屋の明るさは暗め）のだが、それでもこの結果。
arrows BeとQua phone QXは残量85％で並んだが、画面の明るさは異なり、周囲が明るいとQua phone QXがやたら画面が明るくなるが、暗くなると（実際のテスト中）はarrows Beのほうが明るめに表示される。同じ残量ではあるがどちらを2位にするかと言われればarrows Beになりそうだ。
機能の連続使用ではarrows Beが先行するもGalaxy Feelの勝ち
続いて複数の機能を連続使用して電池の消費経過を見る。カメラの静止画50枚撮影→動画10分撮影→Kindleの電子コミック1冊読了→マップを起動し30分外出しながらナビ、という流れだ。
なお外出時はそれぞれのSIM（ドコモ、au）でそのまま4Gの通信を行っている。また電池の消費経過は引き続き「Battery Mix」でチェックした。
|Galaxy Feel
|arrows Be
|Qua phone QX
|カメラ撮影後
|98％
|99％
|96％
|電子書籍1冊
|95％
|94％
|91％
|マップGPS30分
|91％
|85％
|83％
カメラの撮影終了時点ではarrows Beが1％減。ただし、Kindle読了時に5％減、マップで9％減と残量85％で2位に。マップの電池消費がやや大きめだ。途中で逆転したのはGalaxy Feel。電池残量91％とスペックどおりの優秀な結果となった。3位となったQua phone QXはわずかな差ではあるものの最後は残量83％となっている。
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