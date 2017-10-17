富士通が! まさかの「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセット発表!!
2017年10月17日 11時00分更新
文● ハイサイ比嘉
富士通が「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセットおよびモーションコントローラーを発表した。店頭想定価格（税別）は5万円強。発売は11月下旬予定。CyberLinkの「Power Media Player MR for FUJITSU」を同梱しており、動画サイトYouTube上の360度コンテンツを楽しめる。
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|「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセット
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|モーションコントローラー
|ディスプレー
|2.89型×2
|解像度
|2880×1440（1440×1440×2）
|視野角
|90度または100度以上（Windows Mixed Rality Ultra相当のPCに接続した場合100度以上。それ以外は90度）
|リフレッシュレート
|90Hzまたは60Hz（Windows Mixed Rality Ultra相当のPCに接続した場合90Hz。それ以外は60Hz）
|センサー
|加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気センサー、トラッキングカメラ
|インターフェース
|USB 3.0、HDMI 2.0またはHDMI 1.4
|オーディオ
|マイク・ヘッドホン兼用端子（3.5mmステレオミニジャック）
|ケーブル長
|USB 3.0端子（Type-A）／HDMI（Type-A）コンボ端子ケーブル：4m（ケーブル先端から25cmはUSB 3.0、HDMIコネクター分岐）
|サイズ
|約幅182×奥行き290×縦138mm（ヘッドバンド含む）
|重量
|後報
|コントローラー
|左手用×1、右手用×1
|操作ボタン
|右手用、左手用：Windows、メニュー、サムスティック、トリガー、取得、タッチパッド
|通信機能
|Bluetooth 4.0、ペアリングボタン
|電源
|単3電池×4（左手用×2、右手用×2）
|サイズ
|約幅119×奥行き153×高さ119mm
|重量
|後報
「Windows Mixed Reality」は、AR（Augmented Reality：拡張現実）およびVR（Virtual Reality：仮想現実）に対応するデバイスを実現するためのプラットフォーム。「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセットおよびモーションコントローラーを利用するには、「Windows Mixed Reality」または「Windows Mixed Reality Ultra」の仕様を満たすPCが必要。富士通製デスクトップPCの場合は、「ESPRIMO FH90/B2」「ESPRIMO WF2/B2」「ESPRIMO FH77/B3」「ESPRIMO WF1/B3」「ESPRIMO WD2/B2」が対応している。ノートPCの場合は、「LIFEBOOK AH-MR」「LIFEBOOK AH77」「LIFEBOOK AH53/B3」「LIFEBOOK AH90/B1」「LIFEBOOK WA3/B3」「LIFEBOOK UH90/B3」「LIFEBOOK WU2/B3」「LIFEBOOK WS1/B3」だ。なお、カスタムメイドモデルの場合は「Windows Mixed Reality」要件を満たすBTO選択が必須となる。
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|富士通は、「LIFEBOOK AH」と「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセットおよびモーションコントローラーを1セットにした「LIFEBOOK AH-MR」も発表している
|種別
|Windows Mixed Reality
|Windows Mixed Reality Ultra
|OS
|Windows 10（Fall Creators Update以降）
|CPU
|第7世代Intel Core i5以上
|第4世代Intel Core i5以上またはAMD Ryzen 1400（3.4GHz）以上
|GPU
|—
|NVIDIA GTX 965M以上またはAMD RX 460以上
|メモリー
|8GB DDR3（デュアルチャネル対応）以上
|8GB DDR3以上
|USB
|USB 3.0端子（Type-AまたはType-C）
|HDMI
|HDMI（1.4以上）またはDisplayPort（1.2以上）
|HDMI（2.0以上）またはDisplayPort（1.2以上）
|Bluetooth
|Bluetooth 4.0（コントローラー用）
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