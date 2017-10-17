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富士通が! まさかの「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセット発表!!

2017年10月17日 11時00分更新

文● ハイサイ比嘉

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　富士通が「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセットおよびモーションコントローラーを発表した。店頭想定価格（税別）は5万円強。発売は11月下旬予定。CyberLinkの「Power Media Player MR for FUJITSU」を同梱しており、動画サイトYouTube上の360度コンテンツを楽しめる。

「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセット
モーションコントローラー
富士通「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセットの主なスペック
ディスプレー 2.89型×2
解像度 2880×1440（1440×1440×2）
視野角 90度または100度以上（Windows Mixed Rality Ultra相当のPCに接続した場合100度以上。それ以外は90度）
リフレッシュレート 90Hzまたは60Hz（Windows Mixed Rality Ultra相当のPCに接続した場合90Hz。それ以外は60Hz）
センサー 加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気センサー、トラッキングカメラ
インターフェース USB 3.0、HDMI 2.0またはHDMI 1.4
オーディオ マイク・ヘッドホン兼用端子（3.5mmステレオミニジャック）
ケーブル長 USB 3.0端子（Type-A）／HDMI（Type-A）コンボ端子ケーブル：4m（ケーブル先端から25cmはUSB 3.0、HDMIコネクター分岐）
サイズ 約幅182×奥行き290×縦138mm（ヘッドバンド含む）
重量 後報
富士通「Windows Mixed Reality」対応モーションコントローラーの主なスペック
コントローラー 左手用×1、右手用×1
操作ボタン 右手用、左手用：Windows、メニュー、サムスティック、トリガー、取得、タッチパッド
通信機能 Bluetooth 4.0、ペアリングボタン
電源 単3電池×4（左手用×2、右手用×2）
サイズ 約幅119×奥行き153×高さ119mm
重量 後報

　「Windows Mixed Reality」は、AR（Augmented Reality：拡張現実）およびVR（Virtual Reality：仮想現実）に対応するデバイスを実現するためのプラットフォーム。「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセットおよびモーションコントローラーを利用するには、「Windows Mixed Reality」または「Windows Mixed Reality Ultra」の仕様を満たすPCが必要。富士通製デスクトップPCの場合は、「ESPRIMO FH90/B2」「ESPRIMO WF2/B2」「ESPRIMO FH77/B3」「ESPRIMO WF1/B3」「ESPRIMO WD2/B2」が対応している。ノートPCの場合は、「LIFEBOOK AH-MR」「LIFEBOOK AH77」「LIFEBOOK AH53/B3」「LIFEBOOK AH90/B1」「LIFEBOOK WA3/B3」「LIFEBOOK UH90/B3」「LIFEBOOK WU2/B3」「LIFEBOOK WS1/B3」だ。なお、カスタムメイドモデルの場合は「Windows Mixed Reality」要件を満たすBTO選択が必須となる。

富士通は、「LIFEBOOK AH」と「Windows Mixed Reality」対応ヘッドセットおよびモーションコントローラーを1セットにした「LIFEBOOK AH-MR」も発表している
「Windows Mixed Reality」対応PCの条件
種別 Windows Mixed Reality Windows Mixed Reality Ultra
OS Windows 10（Fall Creators Update以降）
CPU 第7世代Intel Core i5以上 第4世代Intel Core i5以上またはAMD Ryzen 1400（3.4GHz）以上
GPU NVIDIA GTX 965M以上またはAMD RX 460以上
メモリー 8GB DDR3（デュアルチャネル対応）以上 8GB DDR3以上
USB USB 3.0端子（Type-AまたはType-C）
HDMI HDMI（1.4以上）またはDisplayPort（1.2以上） HDMI（2.0以上）またはDisplayPort（1.2以上）
Bluetooth Bluetooth 4.0（コントローラー用）

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