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日本チーム「SZ.Absolute」はグループAでオーストラリア、モンゴル、パキスタンと対戦

「eXTREMSLAND ZOWIE ASIA CS：GO 2017」決勝のグループ分けが決定

2017年10月13日 17時30分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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「eXTREMSLAND ZOWIE ASIA CS：GO 2017」

　サードウェーブデジノスは10月13日、アジア最大級のeスポーツ大会「eXTREMSLAND ZOWIE ASIA CS:GO 2017」決勝のグループ分けが決定したと発表した。

　eXTREAMSLAND ZOWIE ASIAは、BenQのゲーミングブランド「ZOWIE」が主催するeスポーツ大会。FPSゲーム「Counter Strike -Global Offensive-」でアジア14地域を代表する16チームが大会賞金総額10万ドルを賭けて競う。

　GALLERIA GAMEMASTER CUP CS:GO 日本予選を勝ち抜いた「SZ.Absolute」はグループAにマッチングされた。グループAは日本のSZ.Absoluteのほか、「Kings Gaming Club（オーストラリア）」、「KhARUM（モンゴル）」、「vRn（パキスタン）」の4チーム。

　決勝戦は、10月19日～22日に上海で開催。決勝はextremesland公式Twitchでの配信に加えてGALLERIA GAMEMASTER CUP 公式Twitchアカウントにて、日本語実況による配信を行なう。

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