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米国オークランドで開催される「Intel EXTREME MASTERS（IEM）」

ドスパラ、世界最高峰のeスポーツ大会観戦ツアーが当たるキャンペーン！

2017年10月13日 18時00分更新

文● 江幡／ASCII

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　サードウェーブデジノスは10月13日、「Intel EXTREME MASTERS オークランド大会 観戦ツアーが当たる！キャンペーン」を開始した。

　本キャンペーンでは、11月18日〜19日（現地時間）、米国カリフォルニア州オークランドにて実施される、世界最大規模のeスポーツ大会Intel EXTREME MASTERS オークランド大会観戦ツアー（4泊6日）が抽選で2名に当たる。

　応募は、ドスパラブランドのゲーミングPC「GALLERIA」公式Twitterアカウントをフォローし、対象ツイートをリツイートで完了。なお応募条件として、期限切れでないパスポートの所有者や、大会の様子をレポートしてくれる人などをあげている。

　詳細は以下のとおり。

世界のeスポーツシーンを体感せよ！第2弾
Intel EXTREME MASTERS 米国オークランド大会 観戦ツアーが当たる！

■キャンペーン概要
　世界最高峰のeスポーツイベント「Intel EXTREME MASTERS（IEM）」の米国カリフォルニア州オークランド大会の観戦ツアーを2名にプレゼント。
■賞品内容
　抽選で2名に、Intel EXTREME MASTERS 米国オークランド観戦ツアー 4泊6日へ招待

　<観戦ツアー日程＞
　11月16日（木）日本発〜現地着
　11月20日（月）現地発
　11月21日（火）日本着
■応募方法
　①　GALLERIA（ガレリア）公式Twitterアカウントをフォロー
　②　キャンペーンツイートをリツイート
　③　当選者にTwitterのダイレクトメッセージで連絡
■応募期間
　10月13日（金）〜11月2日（木）23時59分まで

　詳細はこちら（https://gamemaster.diginnos.co.jp/top/news/articles/news-20171013-1.html）

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