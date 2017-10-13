米国オークランドで開催される「Intel EXTREME MASTERS（IEM）」
ドスパラ、世界最高峰のeスポーツ大会観戦ツアーが当たるキャンペーン！
2017年10月13日 18時00分更新
サードウェーブデジノスは10月13日、「Intel EXTREME MASTERS オークランド大会 観戦ツアーが当たる！キャンペーン」を開始した。
本キャンペーンでは、11月18日〜19日（現地時間）、米国カリフォルニア州オークランドにて実施される、世界最大規模のeスポーツ大会Intel EXTREME MASTERS オークランド大会観戦ツアー（4泊6日）が抽選で2名に当たる。
応募は、ドスパラブランドのゲーミングPC「GALLERIA」公式Twitterアカウントをフォローし、対象ツイートをリツイートで完了。なお応募条件として、期限切れでないパスポートの所有者や、大会の様子をレポートしてくれる人などをあげている。
詳細は以下のとおり。
世界のeスポーツシーンを体感せよ！第2弾
Intel EXTREME MASTERS 米国オークランド大会 観戦ツアーが当たる！
■キャンペーン概要
世界最高峰のeスポーツイベント「Intel EXTREME MASTERS（IEM）」の米国カリフォルニア州オークランド大会の観戦ツアーを2名にプレゼント。
■賞品内容
抽選で2名に、Intel EXTREME MASTERS 米国オークランド観戦ツアー 4泊6日へ招待
<観戦ツアー日程＞
11月16日（木）日本発〜現地着
11月20日（月）現地発
11月21日（火）日本着
■応募方法
① GALLERIA（ガレリア）公式Twitterアカウントをフォロー
② キャンペーンツイートをリツイート
③ 当選者にTwitterのダイレクトメッセージで連絡
■応募期間
10月13日（金）〜11月2日（木）23時59分まで
詳細はこちら（https://gamemaster.diginnos.co.jp/top/news/articles/news-20171013-1.html）