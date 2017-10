ポケモンおせち 超かわいい～！

少し気が早いかもしれませんが、10月ともなるとおせちの予約がスタートしています。毎年人気のトオカツフーズ「ポケモンおせち」も予約受付中。人気のため早く売切れてしまう可能性があるため、気になる人は今のうちにチェックしておきましょう!

トオツカフーズが販売する「ポケモンおせち」は2018年版を販売中。

・おまかせ健康三彩「ポケモンおせち」

■「ポケモンおせち」の中身は?

「ポケモンおせち」は、モンスターボール型のお重にポケモンのキャラクターをイメージした食材や、伝統的な食材をたっぷり盛り込んだ、ファミリー向けのおせちです。

モンスターボールに見立てたお重が、ポケモン好きやかわいいもの好きの心をキュンキュンさせてくれます。見た目がかわいいだけではなく、老舗のお総菜メーカーであるノムラフーズが製造するため、お子さまから大人まで満足できる内容ということ。

2段重24品で、価格は1万584円。お届けは12月30日を予定。

おせちを購入した人にはおまけとして“イワンコ”の小皿2枚とランチョンマット1枚が付くということ。コレクター欲もそそられますね。おせちを近年は食べていないという人も、思わず予約したくなるおせちではないでしょうか。

■ポケモンのジュースもかわいい

ポケモンはかわいい!! ポケモンをモチーフにしたグルメ製品は幅広い世代から人気が高いそうです。例えば、ポケモンをデザインした製品はこんなものもあります。

ダイドードリンコは、10月2日から「ポケットモンスター はちみつリンゴ」、「ポケットモンスター ミスティオグレープスパークリング」を量販店などで発売中。500mlペットボトルで、価格は150円前後。

はちみつリンゴは、りんご果汁に相性のいいはちみつを加えた果汁飲料。ミスティオグレープスパークリングは、丸搾りしたコンコードグレープ果汁に、グレープから香気成分を水蒸気で抽出したミストエキスを加え、芳醇な味わいの炭酸飲料に仕上げています。

ダイドードリンコでは製品の発売と併せて「ダイドードリンコ商品で当たる!ポケモン 選べる! オリジナル家族マグカップ3個セット」キャンペーンも実施中。300円以上のダイドードリンコ商品の購入で参加できます。詳しくは公式サイトでご確認ください。

・ダイドードリンコ キャンペーンサイト

■ポケモンの野菜ジュース

伊藤園は、ポケモンパッケージの野菜・果実ミックス飲料「充実野菜 ポケットベジ」を自販機などで販売中。200mlペットボトルで、価格は130円。パッケージは、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、カビゴンのポケモンたちをデザインした計5種類です。

パッケージがかわいい上に、野菜、果実の栄養素が摂取できるため、お子様や女性に喜ばれそうです。

・伊藤園「充実野菜 ポケットベジ」

■ポケモンの星食べよ

栗山米菓は、ポケモンがデザインされたハロウィン限定パッケージ「2017HWポケモン星たべよ」を発売。オープン価格です。ポケモンがデザインされたウォールステッカーもついてくるため、集める楽しみもあります。ステッカーは全9種類。

ハロウィンだけではなく通年販売してほしいかわいさです。

・栗山米菓「2017HWポケモン星たべよ」

■ポケモンGO人気も継続中!

ポケモンと言えば、2016年にリリースした「ポケモンGO」。リリース直後の社会現象的な熱は落ち着いてきたように見えますが、今年の夏には横浜で街型イベント「ピカチュウだけじゃない! ピカチュウ大量発生チュウ!」が開催されるなど、盛り上がりが継続しています。

今年の秋、冬もポケモン関連製品は強そうですね!

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokemon

©2017 Niantic, Inc. ©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています