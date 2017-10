iOSとAndroid向けのEdgeがお目見えした

2017年10月5日、マイクロソフトはiOSとAndroid向けのEdgeブラウザーを発表した。Windows 10 Fall Creators Updateで搭載される「Continue on PC」(「第298回 iPhoneからWindows 10にウェブページがシェアができるようになった」を参照)に対応し、スマホアプリで見ているウェブページを、PCに飛ばすことができる。出勤中に見ていたウェブページの続きを、オフィスの席に着いてから読めるようになるのだ。

iOS版はすでに「TestFlight」のプレビュー版として公開されており、Androidのプレビュー版も近日公開予定。マイクロソフトのサイト(https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-mobile)から登録しておけば、公開時に通知がもらえるようになる。どちらもまずは英語のみの対応で、正式版の公開は年内予定とのこと。

今回のEdgeアプリのリリースは、Windows 10ユーザーがスマートフォンでも快適にウェブを閲覧できるように、という方針。Windows 10 Mobileの状況が芳しくないので、Windowsを忘れないでね、というアピールのようにも感じられる。

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. https://t.co/0CH9TZdIFu