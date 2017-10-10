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サハロフ佐藤のアキバ定点観測(10月7日調査分)

【価格調査】Transcend製SSDの960GBが3万円切りの大幅特価

2017年10月10日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

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サハロフの秋葉原レポート
これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

　サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

　本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

　価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて8％の消費税込みとなる。

CPU

「Core i7-7700K」の値下げショップが増加
「A12-9800E」が1万3000円割れ

CPUイメージ
発売当時の価格

　「A12-9800E」が1万3000円を割るなど、Socket AM4対応Aシリーズが一部で値下がりした。AMDはこのほか、「Ryzen Threadripper 1900X」と「Ryzen 7 1700X」がやや下がっている。

　インテルは最安値店の品切れにより、「Core i9-7900X」の最安値が7268円高の11万9858円に上昇した。

　なお、「Core i7-7700K」は最安値が3万5970円で前週と同じながら、特価販売・値下げ実施のショップが増えたことにより、平均1440円(3.7％)の下落となっている。

メーカー名／製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i9-7920X (2.9GHz)LGA2066, 12コア(24スレッド)\137,970\144,000
Intel Core i9-7900X (3.3GHz)LGA2066, 10コア(20スレッド)\119,858\119,900
Intel Core i7-7820X (3.6GHz)LGA2066, 8コア(16スレッド)\71,980\72,000
Intel Core i7-7800X (3.5GHz)LGA2066, 6コア(12スレッド)\46,440\46,500
Intel Core i7-7740X (4.3GHz)LGA2066, 4コア(8スレッド)\38,980\41,900
Intel Core i5-7640X (4GHz)LGA2066, 4コア\27,980\30,000
Intel Core i7-7700K (4.2GHz)LGA1151, 4コア(8スレッド)\35,970\36,700
Intel Core i7-7700 (3.6GHz)LGA1151, 4コア(8スレッド)\33,980\35,700
Intel Core i7-7700T (2.9GHz)LGA1151, 4コア(8スレッド)\36,480\36,500
Intel Core i5-7600K (3.8GHz)LGA1151, 4コア\28,480\28,500
Intel Core i5-7600 (3.5GHz)LGA1151, 4コア\26,180\26,200
Intel Core i5-7500 (3.4GHz)LGA1151, 4コア\23,280\23,300
Intel Core i5-7400 (3.0GHz)LGA1151, 4コア\21,480\21,500
Intel Core i5-7600T (2.8GHz)LGA1151, 4コア\26,180\26,200
Intel Core i5-7500T (2.7GHz)LGA1151, 4コア\23,680\23,700
Intel Core i5-7400T (2.4GHz)LGA1151, 4コア\21,780\21,800
Intel Core i3-7350K (4.2GH)LGA1151, 2コア(4スレッド)\18,338\19,000
Intel Core i3-7320 (4.1GHz)LGA1151, 2コア(4スレッド)\17,258\17,300
Intel Core i3-7300 (4.0GHz)LGA1151, 2コア(4スレッド)\15,098\15,100
Intel Core i3-7100 (3.9GHz)LGA1151, 2コア(4スレッド)\13,480\13,500
Intel Core i3-7300T (3.5GHz)LGA1151, 2コア(4スレッド)\17,780\17,800
Intel Core i3-7100T (3.4GHz)LGA1151, 2コア(4スレッド)\13,800\13,800
Intel Pentium G4620 (3.7GHz)LGA1151, 2コア(4スレッド)\11,280\11,300
Intel Pentium G4600 (3.6GHz)LGA1151, 2コア(4スレッド)\9,720\9,800
Intel Celeron G3950 (3.0GHz)LGA1151, 2コア\4,622\4,700
Intel Celeron G3930 (2.9GHz)LGA1151, 2コア\4,260\4,300
AMD Ryzen Threadripper 1950X (3.4GHz)Socket TR4, 16コア(32スレッド)\134,730\138,300
AMD Ryzen Threadripper 1920X (3.5GHz)Socket TR4, 12コア(24スレッド)\105,570\105,600
AMD Ryzen Threadripper 1900X (3.8GHz)Socket TR4, 8コア(16スレッド)\71,820\73,300
AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz)Socket AM4, 8コア(16スレッド)\57,024\58,300
AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz)
CPUクーラー付き バルク品
(セット販売のみ)		Socket AM4, 8コア(16スレッド)\60,458\60,500
AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz)Socket AM4, 8コア(16スレッド)\44,258\44,300
AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz)
CPUクーラー付き バルク品
(セット販売のみ)		Socket AM4, 8コア(16スレッド)\47,498\47,500
AMD Ryzen 7 1700 (3GHz)Socket AM4, 8コア(16スレッド)\38,610\38,700
AMD Ryzen 5 1600X (3.6GHz)Socket AM4, 6コア(12スレッド)\28,890\28,900
AMD Ryzen 5 1600 (3.2GHz)Socket AM4, 6コア(12スレッド)\25,898\25,900
AMD Ryzen 5 1500X (3.5GHz)Socket AM4, 4コア(8スレッド)\21,384\22,500
AMD Ryzen 5 1400 (3.2GHz)Socket AM4, 4コア(8スレッド)\19,224\19,300
AMD Ryzen 3 1300X (3.5GHz)Socket AM4, 4コア\15,962\16,000
AMD Ryzen 3 1200 (3.1GHz)Socket AM4, 4コア\13,478\13,500
AMD A12-9800E (3.1GHz)Socket AM4, 4コア\12,960\13,600
AMD A10-9700E (3.0GHz)Socket AM4, 4コア\10,260\10,800
AMD A10-7890K Wraith Cooler (4.1GHz)Socket FM2+, 4コア\16,178\16,200
AMD A10-7860K (3.6GHz)Socket FM2+, 4コア\11,800\11,800
AMD A8-7670K (3.6GHz)Socket FM2+, 4コア\10,238\10,300
AMD A6-7470K (3.7GHz)Socket FM2+, 2コア\6,998\7,000
AMD A4-7300 (3.8GHz)Socket FM2, 2コア\4,280\4,300
AMD Sempron 2650 (1.45GHz)Socket AM1, 2コア\1,814\1,900

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