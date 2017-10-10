【価格調査】Transcend製SSDの960GBが3万円切りの大幅特価

前へ 1 2 3 4 次へ

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて8％の消費税込みとなる。

CPU

「Core i7-7700K」の値下げショップが増加

「A12-9800E」が1万3000円割れ

発売当時の価格

「A12-9800E」が1万3000円を割るなど、Socket AM4対応Aシリーズが一部で値下がりした。AMDはこのほか、「Ryzen Threadripper 1900X」と「Ryzen 7 1700X」がやや下がっている。

インテルは最安値店の品切れにより、「Core i9-7900X」の最安値が7268円高の11万9858円に上昇した。

なお、「Core i7-7700K」は最安値が3万5970円で前週と同じながら、特価販売・値下げ実施のショップが増えたことにより、平均1440円(3.7％)の下落となっている。

メーカー名／製品名 詳細 最低価格 目標価格 CPU Intel Core i9-7920X (2.9GHz) LGA2066, 12コア(24スレッド) \137,970 \144,000 Intel Core i9-7900X (3.3GHz) LGA2066, 10コア(20スレッド) \119,858 \119,900 Intel Core i7-7820X (3.6GHz) LGA2066, 8コア(16スレッド) \71,980 \72,000 Intel Core i7-7800X (3.5GHz) LGA2066, 6コア(12スレッド) \46,440 \46,500 Intel Core i7-7740X (4.3GHz) LGA2066, 4コア(8スレッド) \38,980 \41,900 Intel Core i5-7640X (4GHz) LGA2066, 4コア \27,980 \30,000 Intel Core i7-7700K (4.2GHz) LGA1151, 4コア(8スレッド) \35,970 \36,700 Intel Core i7-7700 (3.6GHz) LGA1151, 4コア(8スレッド) \33,980 \35,700 Intel Core i7-7700T (2.9GHz) LGA1151, 4コア(8スレッド) \36,480 \36,500 Intel Core i5-7600K (3.8GHz) LGA1151, 4コア \28,480 \28,500 Intel Core i5-7600 (3.5GHz) LGA1151, 4コア \26,180 \26,200 Intel Core i5-7500 (3.4GHz) LGA1151, 4コア \23,280 \23,300 Intel Core i5-7400 (3.0GHz) LGA1151, 4コア \21,480 \21,500 Intel Core i5-7600T (2.8GHz) LGA1151, 4コア \26,180 \26,200 Intel Core i5-7500T (2.7GHz) LGA1151, 4コア \23,680 \23,700 Intel Core i5-7400T (2.4GHz) LGA1151, 4コア \21,780 \21,800 Intel Core i3-7350K (4.2GH) LGA1151, 2コア(4スレッド) \18,338 \19,000 Intel Core i3-7320 (4.1GHz) LGA1151, 2コア(4スレッド) \17,258 \17,300 Intel Core i3-7300 (4.0GHz) LGA1151, 2コア(4スレッド) \15,098 \15,100 Intel Core i3-7100 (3.9GHz) LGA1151, 2コア(4スレッド) \13,480 \13,500 Intel Core i3-7300T (3.5GHz) LGA1151, 2コア(4スレッド) \17,780 \17,800 Intel Core i3-7100T (3.4GHz) LGA1151, 2コア(4スレッド) \13,800 \13,800 Intel Pentium G4620 (3.7GHz) LGA1151, 2コア(4スレッド) \11,280 \11,300 Intel Pentium G4600 (3.6GHz) LGA1151, 2コア(4スレッド) \9,720 \9,800 Intel Celeron G3950 (3.0GHz) LGA1151, 2コア \4,622 \4,700 Intel Celeron G3930 (2.9GHz) LGA1151, 2コア \4,260 \4,300 AMD Ryzen Threadripper 1950X (3.4GHz) Socket TR4, 16コア(32スレッド) \134,730 \138,300 AMD Ryzen Threadripper 1920X (3.5GHz) Socket TR4, 12コア(24スレッド) \105,570 \105,600 AMD Ryzen Threadripper 1900X (3.8GHz) Socket TR4, 8コア(16スレッド) \71,820 \73,300 AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \57,024 \58,300 AMD Ryzen 7 1800X (3.6GHz)

CPUクーラー付き バルク品

(セット販売のみ) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \60,458 \60,500 AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \44,258 \44,300 AMD Ryzen 7 1700X (3.4GHz)

CPUクーラー付き バルク品

(セット販売のみ) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \47,498 \47,500 AMD Ryzen 7 1700 (3GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \38,610 \38,700 AMD Ryzen 5 1600X (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \28,890 \28,900 AMD Ryzen 5 1600 (3.2GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \25,898 \25,900 AMD Ryzen 5 1500X (3.5GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \21,384 \22,500 AMD Ryzen 5 1400 (3.2GHz) Socket AM4, 4コア(8スレッド) \19,224 \19,300 AMD Ryzen 3 1300X (3.5GHz) Socket AM4, 4コア \15,962 \16,000 AMD Ryzen 3 1200 (3.1GHz) Socket AM4, 4コア \13,478 \13,500 AMD A12-9800E (3.1GHz) Socket AM4, 4コア \12,960 \13,600 AMD A10-9700E (3.0GHz) Socket AM4, 4コア \10,260 \10,800 AMD A10-7890K Wraith Cooler (4.1GHz) Socket FM2+, 4コア \16,178 \16,200 AMD A10-7860K (3.6GHz) Socket FM2+, 4コア \11,800 \11,800 AMD A8-7670K (3.6GHz) Socket FM2+, 4コア \10,238 \10,300 AMD A6-7470K (3.7GHz) Socket FM2+, 2コア \6,998 \7,000 AMD A4-7300 (3.8GHz) Socket FM2, 2コア \4,280 \4,300 AMD Sempron 2650 (1.45GHz) Socket AM1, 2コア \1,814 \1,900

前へ 1 2 3 4 次へ

ツイートする

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています