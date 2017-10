Windows 10次期アップデートで削除される機能たち

マイクロソフトはWindows 10 Fall Creators Updateから削除されたり、削除が予定されているアプリや機能の一覧を公開(https://support.microsoft.com/en-us/help/4034825/features-that-are-removed-or-deprecated-in-windows-10-fall-creators-up)している。今後Windows 10を使うにあたり、これらの機能は使わないようにしようという、告知のようなものだ。

※リストが表示されない場合は、ASCII.jpをPC表示にしてご覧ください。

「ペイント」アプリが非推奨となり、ゆくゆくは削除されるとのこと。すでに「ペイント 3D」が搭載されているので仕方がないが、初期のWindowsから一貫して搭載されてきたアプリなのでちょっと寂しい。「ペイント 3D」の3D以外の使い勝手が向上することを期待したい。

非推奨になる機能

IIS 6 Management Compatibility

IIS Digest Authentication

Microsoft Paint

RSA/AES Encryption for IIS

Sync your settings

System Image Backup (SIB) Solution

TLS RC4 Ciphers

Trusted Platform Module (TPM): TPM.msc and TPM Remote Management

Trusted Platform Module (TPM) Remote Management

Windows Hello for Business deployment that uses System Center Configuration Manager

Windows PowerShell 2.0