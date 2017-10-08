格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第147回
【格安スマホまとめ】デュアルカメラ＆3万円台の「Moto G5S Plus」発表、ファーウェイが新機種予告
2017年10月08日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はモトローラが新ミドルクラス機「Moto G5S Plus」を発表。税抜3万円台のお買い得価格は変わらずにデュアルカメラ＆5.5型に。またファーウェイが10月10日の新スマホ発表を予告している。
|抜群のコスパが人気の「Moto G5 Plus」に上位モデル「Moto G5S Plus」が登場
コスパの良さはそのままに5.5型＆デュアルカメラ化
税抜3万円台の「Moto G5S Plus」
モトローラ「Moto G」シリーズ、特に現行モデルの「Moto G5 Plus」は3万円台半ばの価格でありながら、オクタコアCPUや4GBメモリー、指紋センサー、DSDS対応など、高いコストパフォーマンスのみならず、素のAndroidに近いUIやバッテリーの持ちの良さも加わって人気が高いモデルだ。
|Moto G5 Plus（右）との比較。サイズが一回り大きくなったほか、同じゴールドでも色味が違う
そのMoto G5 Plusに上位モデルの「Moto G5S Plus」が登場し、すでに発売されている。主要スペックは変わらないものの、ディスプレーが5.5型に大型化（G5 Plusは5.2型）、またリアのカメラがデュアルカメラになっている。
そのデュアルカメラによって、被写体の奥行きを測定し、背景のボケ度合いを調整したり、背景だけをモノクロにするなどの撮影に対応する。もちろん撮影後の調整にも対応している。フロントカメラも800万画素にアップ（G5 Plusは500万画素）。ビューティーモードやプロモードなどが追加された。
|リアにデュアルカメラを搭載。撮影後の編集も可能だ
主なスペックは、Snapdragon 625（2GHz、オクタコア）、4GBメモリー、32GBストレージ、3000mAhバッテリー、指紋センサー、Android 7.1.1など。指紋センサーは端末操作に対応するタイプ。また、ネットワーク面ではau網を含む、3キャリアに対応したのが特徴的。なお、DSDSには対応するが、microSDは排他となる。
|カラバリは3色で、左からフラッシュゴールド、ルナグレー、ニンバスブルーの順。G5 Plusと同様にメタルのユニボディーを採用する
|ルナグレーは前面が黒で、背面がグレー
|ニンバスブルーは前面が白で、背面が灰色っぽい水色
ファーウェイが10日の新製品発表を予告！
若者向け端末でデュアルカメラ搭載!?
ファーウェイ・ジャパンの公式Twitterアカウント（@HUAWEI_Japan_PR）が、10日の新機種発表を予告している。ツイート内容や写真を見る限り、主に若者層をターゲットにした端末で、2000万画素＋1200万画素のデュアルカメラを搭載している模様。海外で発表されている製品から考えると、あの機種の登場が予想できるが、実際はどうなるだろうか？ ASCII.jpでももちろん取材予定なのでお楽しみに。
2017.10.10 14:00 START— Huawei Mobile (JP) (@HUAWEI_Japan_PR) 2017年10月6日
新製品発表会まで、あと4日！
おっ！これは、もしや…(ᵒ̤̑ ₀̑ ᵒ̤̑)wow!
#若者達よ次はHUAWEIだ pic.twitter.com/HnigIKGMj9
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル 3ギガプラン
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|―
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3665円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|―
|―
|別プランあり
|LINEなど
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBEモバイル
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|―
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile SIM
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|高速定額
|おかわりSIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|無制限
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|―
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|2138円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|対応ゲーム、Twitterなど
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3665円
|3678円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|別プランあり
|―
|―
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
この連載の記事
- 第146回 【格安スマホまとめ】FREETELの格安SIMを楽天が買収、Y!mobileとUQがiPhone 6sを発売
- 第145回 【格安スマホまとめ】格安SIMがiOS 11で動作確認、iPhone 8でauの非VoLTE SIMは動かず
- 第144回 【格安スマホまとめ】iPhone X／8発表で既存モデルも値下げ、ZenFone 4が国内発表！
- 第143回 【格安スマホまとめ】ZenFone 4、早くも今週に国内発表!? モトローラもIFAで新機種
- 第142回 【格安スマホまとめ】OCN、よく電話するトップ3が自動でかけ放題！ 楽天がiPhone取扱開始
- 第141回 【格安スマホまとめ】楽天が1Mbps使い放題のY!mobile対抗プラン、IIJmioもセットプラン開始
- 第140回 【格安スマホまとめ】海外でデュアルカメラ搭載のZenFone 4が発表！ 日本登場に期待
- 第139回 【格安スマホまとめ】ソフトバンク版iPhoneで使える通話SIM発売！ SBの半額をアピール
- 第138回 【格安スマホまとめ】nuroモバイルが深夜だけ使い放題プラン、gooの4型エントリー機が2GB RAMで再登場
- 第137回 【格安スマホまとめ】動画やSNSが使い放題のカウントフリーのサービス一覧を掲載
- この連載の一覧へ