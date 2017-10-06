10月18日（水）、飯田橋の角川第3本社ビルで開催
シックス・アパートとChatWorkも登壇！Team Leadersの旗揚げイベント開催
2017年10月06日 17時30分更新
ASCII Team Leadersは働き方改革とビジネスクラウドを中心に扱うASCII.jpの新メディアです。9月にオープンし、約1ヶ月間、働き方改革に関する連載やビジネスクラウドの使いこなしなどを掲出してきましたが、10月18日に飯田橋の角川第3オフィスでリアルイベント「ASCII Team Leaders Meetup Vol.1」を開催します。
イベントでは、Team Leadersを担当するアスキー編集部の大谷イビサが業務リーダーをターゲットとした媒体のコンセプトを解説。また、ゲストとして「SAWS」で全員リモートワークを実践するシックス・アパート代表取締役の古賀早氏、ユニークな制度やオフィスを展開するChatWork CMO 山口 勝幸氏を迎え、新しい働き方を実践する方法をお聞きします。
参加対象は、働き方改革やビジネスクラウドにフォーカスしたTeam Leadersの媒体に興味を持つ方であれば、どなたでもOK。新しい働き方に関する情報収集にも最適ですので、幅広い読者の参加をお待ちしております。
■■参加登録はコチラから！（Peatixの予約ページに遷移します）■■
ASCII Team Leaders Meetup Vol.1 「シックス・アパートとChatWorkが語る「新しい働き方の実践方法」
開催概要
■日時：2017年10月18日（水）
受付開始 18時30分 開演 19時00分 終了予定 21時
※ビル正面玄関の受付は20時までとなりますのでご注意ください。遅れてのご参加の場合は主催者までご連絡をお願いいたします。
■場所：角川第3本社ビル 9F
東京都千代田区富士見1-8-19
■入場料：無料
■募集人数：合計50名（予定）
■主催：KADOKAWA
■内容
第一部：働き方改革とビジネスクラウドの媒体「ASCII Team Leaders」誕生
第二部：シックス・アパートとChatWorkが語る「新しい働き方の実践方法」
※プログラム内容は予定です。都合により変更となる場合があります。
■■参加登録はコチラから！（Peatixの予約ページに遷移します）■■