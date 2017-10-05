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SuperTalent「ST16MSU1PD」、「ST32MSU3PD」、「ST64MSU3PD」、「ST28MSU3PD」、「ST56MSU3PD」

256GBモデルもある3D MLC NAND採用のmicroSDカードがSuperTalentから

2017年10月05日 23時24分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　SuperTalentから、3D MLC NANDを採用したmicroSDカード「Premium Pro Durable」シリーズが登場。パソコンショップアークで販売中だ。代理店はアーキサイト。

3D MLC NANDを採用したmicroSDカード「Premium Pro Durable」シリーズ。高耐久のMLCタイプでありながら、256GBまでの大容量モデルが用意される

　「Premium Pro Durable」シリーズは、耐久性の高い3D MLC NANDを採用するのが特徴のmicroSDカード。4Kビデオ撮影やドライブレコーダー、連続・繰り返し使用が多い防犯カメラやIPカメラ、アクションカメラといった用途に向く。

高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様モデル。メーカー3年間保証が付く

　対応規格は、4Kカメラ対応のV30のほか、UHS-I U3、Class10対応。電源瞬断対応のほか、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線をサポートする。なお、転送速度は読込90MB/sec(16GBのみ80MB/sec)、書込85MB/sec(16GBは35MB/sec、32GBは60MB/sec)。

　ラインナップおよび価格は、16GB「ST16MSU1PD」が2180円、32GB「ST32MSU3PD」が3780円、64GB「ST64MSU3PD」が6480円、128GB「ST28MSU3PD」が8980円、256GB「ST56MSU3PD」が1万8900円だ。

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