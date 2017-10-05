SuperTalent「ST16MSU1PD」、「ST32MSU3PD」、「ST64MSU3PD」、「ST28MSU3PD」、「ST56MSU3PD」
256GBモデルもある3D MLC NAND採用のmicroSDカードがSuperTalentから
2017年10月05日 23時24分更新
SuperTalentから、3D MLC NANDを採用したmicroSDカード「Premium Pro Durable」シリーズが登場。パソコンショップアークで販売中だ。代理店はアーキサイト。
|3D MLC NANDを採用したmicroSDカード「Premium Pro Durable」シリーズ。高耐久のMLCタイプでありながら、256GBまでの大容量モデルが用意される
「Premium Pro Durable」シリーズは、耐久性の高い3D MLC NANDを採用するのが特徴のmicroSDカード。4Kビデオ撮影やドライブレコーダー、連続・繰り返し使用が多い防犯カメラやIPカメラ、アクションカメラといった用途に向く。
|高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様モデル。メーカー3年間保証が付く
対応規格は、4Kカメラ対応のV30のほか、UHS-I U3、Class10対応。電源瞬断対応のほか、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線をサポートする。なお、転送速度は読込90MB/sec(16GBのみ80MB/sec)、書込85MB/sec(16GBは35MB/sec、32GBは60MB/sec)。
ラインナップおよび価格は、16GB「ST16MSU1PD」が2180円、32GB「ST32MSU3PD」が3780円、64GB「ST64MSU3PD」が6480円、128GB「ST28MSU3PD」が8980円、256GB「ST56MSU3PD」が1万8900円だ。