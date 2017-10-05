2017年秋アニメ大特集 ― 第4回
【2017秋アニメ】前作の2年前を描く「結城友奈は勇者である」第2作、「Just Because!」など
2017年10月05日 17時00分更新
ASCII.jpのアニメ特集も中盤戦に突入の第4回。すでに気になるアニメはあっただろうか？ 今回は前作「結城友奈は勇者である」の2年前の事件が語られる『結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-／-勇者の章-』、高校三年の冬を描くオリジナル作品『Just Because!』など、5作品を紹介！
この手は二度と離さない――
「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-／-勇者の章-」
|(C)2017 Project 2H
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作品解説
「結城友奈は勇者である」より2年前。鷲尾須美は小学六年にして神樹に選ばれた世界を守る勇者である。
同級生の乃木園子、三ノ輪銀と一緒に、かけがえのない日常を大切にしながら、お役目を果たしていく須美。
そして物語は鷲尾須美から結城友奈へ。平和な日常を送る讃州中学勇者部に起きた事件とは。
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スタッフ
原作：Project 2H
企画原案：タカヒロ（みなとそふと）
総監督：岸 誠二
監督：福岡大生
脚本：上江洲誠、タカヒロ
キャラクターデザイン原案：BUNBUN
アニメーションキャラクターデザイン＆総作画監督：酒井孝裕
コンセプトアート：D.K＆JWWORKS
音楽：岡部啓一・MONACA
アニメーション制作：Studio五組
「鷲尾須美の章」オープニングテーマ：「エガオノキミヘ」（歌：三森すずこ）
「鷲尾須美の章」エンディングテーマ：「ともだち」（歌：鷲尾須美（CV：三森すずこ）、乃木園子（CV：花澤香菜）、三ノ輪銀（CV：花守ゆみり））、「たましい」（歌：三ノ輪銀（CV：花守ゆみり））、「やくそく」（歌鷲尾須美（CV：三森すずこ）、乃木園子（CV：花澤香菜））
キャスト
「鷲尾須美の章」
鷲尾須美：三森すずこ
乃木園子：花澤香菜
三ノ輪銀：花守ゆみり
「勇者の章」
結城友奈：照井春佳
東郷美森：三森すずこ
犬吠埼風：内山夕実
犬吠埼樹：黒沢ともよ
三好夏凜：長妻樹里
乃木園子：花澤香菜
番組情報
MBS：10月6日より毎週金曜25:55～
TBS：10月6日より毎週金曜25:55～
CBC：10月6日より毎週金曜26:39～
BS-TBS：10月7日より毎週土曜24:00～
AT-X：10月9日より毎週月曜22:00～（リピート放送：毎週水曜14:00～／毎週土曜6:00～）
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL
http://yuyuyu.tv/
Twitterアカウント @anime_yukiyuna
(C)2017 Project 2H
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