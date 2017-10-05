【2017秋アニメ】前作の2年前を描く「結城友奈は勇者である」第2作、「Just Because!」など

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ASCII.jpのアニメ特集も中盤戦に突入の第4回。すでに気になるアニメはあっただろうか？ 今回は前作「結城友奈は勇者である」の2年前の事件が語られる『結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-／-勇者の章-』、高校三年の冬を描くオリジナル作品『Just Because!』など、5作品を紹介！

この手は二度と離さない――

「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-／-勇者の章-」

(C)2017 Project 2H

(C)2017 Project 2H

(C)2017 Project 2H

作品解説

「結城友奈は勇者である」より2年前。鷲尾須美は小学六年にして神樹に選ばれた世界を守る勇者である。

同級生の乃木園子、三ノ輪銀と一緒に、かけがえのない日常を大切にしながら、お役目を果たしていく須美。

そして物語は鷲尾須美から結城友奈へ。平和な日常を送る讃州中学勇者部に起きた事件とは。

(C)2017 Project 2H

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(C)2017 Project 2H

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スタッフ

原作：Project 2H

企画原案：タカヒロ（みなとそふと）

総監督：岸 誠二

監督：福岡大生

脚本：上江洲誠、タカヒロ

キャラクターデザイン原案：BUNBUN

アニメーションキャラクターデザイン＆総作画監督：酒井孝裕

コンセプトアート：D.K＆JWWORKS

音楽：岡部啓一・MONACA

アニメーション制作：Studio五組

「鷲尾須美の章」オープニングテーマ：「エガオノキミヘ」（歌：三森すずこ）

「鷲尾須美の章」エンディングテーマ：「ともだち」（歌：鷲尾須美（CV：三森すずこ）、乃木園子（CV：花澤香菜）、三ノ輪銀（CV：花守ゆみり））、「たましい」（歌：三ノ輪銀（CV：花守ゆみり））、「やくそく」（歌鷲尾須美（CV：三森すずこ）、乃木園子（CV：花澤香菜））

キャスト

「鷲尾須美の章」

鷲尾須美：三森すずこ

乃木園子：花澤香菜

三ノ輪銀：花守ゆみり



「勇者の章」

結城友奈：照井春佳

東郷美森：三森すずこ

犬吠埼風：内山夕実

犬吠埼樹：黒沢ともよ

三好夏凜：長妻樹里

乃木園子：花澤香菜

番組情報

MBS：10月6日より毎週金曜25:55～

TBS：10月6日より毎週金曜25:55～

CBC：10月6日より毎週金曜26:39～

BS-TBS：10月7日より毎週土曜24:00～

AT-X：10月9日より毎週月曜22:00～（リピート放送：毎週水曜14:00～／毎週土曜6:00～）

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://yuyuyu.tv/

Twitterアカウント @anime_yukiyuna

(C)2017 Project 2H

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