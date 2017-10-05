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2017年秋アニメ大特集第4回

【2017秋アニメ】前作の2年前を描く「結城友奈は勇者である」第2作、「Just Because!」など

2017年10月05日 17時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集●ASCII編集部

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　ASCII.jpのアニメ特集も中盤戦に突入の第4回。すでに気になるアニメはあっただろうか？ 今回は前作「結城友奈は勇者である」の2年前の事件が語られる『結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-／-勇者の章-』、高校三年の冬を描くオリジナル作品『Just Because!』など、5作品を紹介！

この手は二度と離さない――
「結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-／-勇者の章-」

(C)2017 Project 2H
(C)2017 Project 2H
(C)2017 Project 2H

作品解説
「結城友奈は勇者である」より2年前。鷲尾須美は小学六年にして神樹に選ばれた世界を守る勇者である。
同級生の乃木園子、三ノ輪銀と一緒に、かけがえのない日常を大切にしながら、お役目を果たしていく須美。
そして物語は鷲尾須美から結城友奈へ。平和な日常を送る讃州中学勇者部に起きた事件とは。

(C)2017 Project 2H
(C)2017 Project 2H
(C)2017 Project 2H
(C)2017 Project 2H
(C)2017 Project 2H

スタッフ
原作：Project 2H
企画原案：タカヒロ（みなとそふと）
総監督：岸 誠二
監督：福岡大生
脚本：上江洲誠、タカヒロ
キャラクターデザイン原案：BUNBUN
アニメーションキャラクターデザイン＆総作画監督：酒井孝裕
コンセプトアート：D.K＆JWWORKS
音楽：岡部啓一・MONACA
アニメーション制作：Studio五組
「鷲尾須美の章」オープニングテーマ：「エガオノキミヘ」（歌：三森すずこ）
「鷲尾須美の章」エンディングテーマ：「ともだち」（歌：鷲尾須美（CV：三森すずこ）、乃木園子（CV：花澤香菜）、三ノ輪銀（CV：花守ゆみり））、「たましい」（歌：三ノ輪銀（CV：花守ゆみり））、「やくそく」（歌鷲尾須美（CV：三森すずこ）、乃木園子（CV：花澤香菜））

キャスト
「鷲尾須美の章」
鷲尾須美：三森すずこ
乃木園子：花澤香菜
三ノ輪銀：花守ゆみり

「勇者の章」
結城友奈：照井春佳
東郷美森：三森すずこ
犬吠埼風：内山夕実
犬吠埼樹：黒沢ともよ
三好夏凜：長妻樹里
乃木園子：花澤香菜

番組情報
MBS：10月6日より毎週金曜25:55～
TBS：10月6日より毎週金曜25:55～
CBC：10月6日より毎週金曜26:39～
BS-TBS：10月7日より毎週土曜24:00～
AT-X：10月9日より毎週月曜22:00～（リピート放送：毎週水曜14:00～／毎週土曜6:00～）
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://yuyuyu.tv/
Twitterアカウント @anime_yukiyuna

(C)2017 Project 2H

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