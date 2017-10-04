2017年秋アニメ大特集 ― 第3回
【2017秋アニメ】14年ぶりの再アニメ化「キノの旅」、狐っ娘がかわいい「このはな綺譚」
2017年10月04日 17時00分更新
ASCII.jpのアニメ特集第3回は、2003年以来、14年ぶりのアニメ化となる『キノの旅』、温泉宿で働く狐っ娘がかわいい『このはな綺譚』、原宿を守る三人の女の子を描くオリジナル作品『ウラハラ』など、計5作品を紹介！
世界は美しくなんかない。そしてそれ故に、美しい。
「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」
|(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
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作品解説
主人公の人間キノと言葉を話す二輪車エルメスは、世界をあちこち旅している。
世界のあちこちには個性豊かな国があり、人々は自分たちなりの法や常識をもって暮らしていて、キノとエルメスはそんな国々を訪れ、基本的に3日間だけ滞在し、また次の国へと旅立っていくのだ。
そんなキノとエルメスの旅の話は、時に優しく、時に哀しく、時に滑稽で、時に胸に突き刺さる。そして、珠玉の物語たちは、一言では言い表せない鮮烈な光景を私たちに見せてくれるのだ。
“美しくなんかない。そしてそれ故に、美しい”世界を。
|(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
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スタッフ
原作：時雨沢恵一（電撃文庫刊）
キャラクター原案：黒星紅白
監督：田口智久
シリーズ構成：菅原雪絵
キャラクターデザイン：アミサキリョウコ
総作画監督：アミサキリョウコ・立川聖治
プロップデザイン：廣瀬智仁・竹上貴雄
エフェクト作画監督：橋本敬史
色彩設計：合田沙織
撮影監督：平川竜嗣
CGディレクター：内山正文
編集：森田編集室
音楽：出羽良彰
音響監督：飯田里樹
音響効果：上野 励
音響制作：マジックカプセル
プロデュース：EGG FIRM
アニメーション制作：Lerche
OP＆EDテーマ：やなぎなぎ
製作：キノの旅の会
オープニングテーマ：「here and there」（歌：やなぎなぎ）
エンディングテーマ：「砂糖玉の月」（歌：やなぎなぎ）
キャスト
キノ：悠木 碧
エルメス：斉藤壮馬
シズ：梅原裕一郎
陸：松田健一郎
ティー：佐倉綾音
師匠：Lynn
相棒：興津和幸
フォト：水瀬いのり
ソウ：緒方恵美
番組情報
AT-X：10月6日より毎週金曜22:00～（リピート放送：10月8日より毎週日曜8:00～／10月9日より毎週月曜14:00～／10月12日より毎週木曜6:00～）
TOKYO MX：10月6日より毎週金曜24:30～
サンテレビ：10月6日より毎週金曜24:30～
KBS京都：10月6日より毎週金曜24:30～
BS11：10月6日より毎週金曜24:30～
AbemaTV：10月6日より毎週金曜24:30～配信開始予定
dアニメストア：以下10月13日より毎週金曜配信開始予定
フジテレビオンデマンド：10月13日より毎週金曜配信
GYAO!、GYAOストア：10月13日より毎週金曜配信
ひかりTV：10月13日より毎週金曜配信
バンダイチャンネル：10月13日より毎週金曜配信
Hulu：10月13日より毎週金曜配信
アニメイトチャンネル：10月13日より毎週金曜配信
ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル：10月13日より毎週金曜配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL
http://kinonotabi-anime.com/
Twitterアカウント @kinonotabianime
(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
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