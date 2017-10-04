【2017秋アニメ】14年ぶりの再アニメ化「キノの旅」、狐っ娘がかわいい「このはな綺譚」

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ASCII.jpのアニメ特集第3回は、2003年以来、14年ぶりのアニメ化となる『キノの旅』、温泉宿で働く狐っ娘がかわいい『このはな綺譚』、原宿を守る三人の女の子を描くオリジナル作品『ウラハラ』など、計5作品を紹介！

世界は美しくなんかない。そしてそれ故に、美しい。

「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」

(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／キノの旅の会

作品解説

主人公の人間キノと言葉を話す二輪車エルメスは、世界をあちこち旅している。



世界のあちこちには個性豊かな国があり、人々は自分たちなりの法や常識をもって暮らしていて、キノとエルメスはそんな国々を訪れ、基本的に3日間だけ滞在し、また次の国へと旅立っていくのだ。



そんなキノとエルメスの旅の話は、時に優しく、時に哀しく、時に滑稽で、時に胸に突き刺さる。そして、珠玉の物語たちは、一言では言い表せない鮮烈な光景を私たちに見せてくれるのだ。



“美しくなんかない。そしてそれ故に、美しい”世界を。

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スタッフ

原作：時雨沢恵一（電撃文庫刊）

キャラクター原案：黒星紅白

監督：田口智久

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン：アミサキリョウコ

総作画監督：アミサキリョウコ・立川聖治

プロップデザイン：廣瀬智仁・竹上貴雄

エフェクト作画監督：橋本敬史

色彩設計：合田沙織

撮影監督：平川竜嗣

CGディレクター：内山正文

編集：森田編集室

音楽：出羽良彰

音響監督：飯田里樹

音響効果：上野 励

音響制作：マジックカプセル

プロデュース：EGG FIRM

アニメーション制作：Lerche

OP＆EDテーマ：やなぎなぎ

製作：キノの旅の会

オープニングテーマ：「here and there」（歌：やなぎなぎ）

エンディングテーマ：「砂糖玉の月」（歌：やなぎなぎ）

キャスト

キノ：悠木 碧

エルメス：斉藤壮馬

シズ：梅原裕一郎

陸：松田健一郎

ティー：佐倉綾音

師匠：Lynn

相棒：興津和幸

フォト：水瀬いのり

ソウ：緒方恵美

番組情報

AT-X：10月6日より毎週金曜22:00～（リピート放送：10月8日より毎週日曜8:00～／10月9日より毎週月曜14:00～／10月12日より毎週木曜6:00～）

TOKYO MX：10月6日より毎週金曜24:30～

サンテレビ：10月6日より毎週金曜24:30～

KBS京都：10月6日より毎週金曜24:30～

BS11：10月6日より毎週金曜24:30～

AbemaTV：10月6日より毎週金曜24:30～配信開始予定

dアニメストア：以下10月13日より毎週金曜配信開始予定

フジテレビオンデマンド：10月13日より毎週金曜配信

GYAO!、GYAOストア：10月13日より毎週金曜配信

ひかりTV：10月13日より毎週金曜配信

バンダイチャンネル：10月13日より毎週金曜配信

Hulu：10月13日より毎週金曜配信

アニメイトチャンネル：10月13日より毎週金曜配信

ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル：10月13日より毎週金曜配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://kinonotabi-anime.com/

Twitterアカウント @kinonotabianime

(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／キノの旅の会

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