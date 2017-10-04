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2017年秋アニメ大特集第3回

【2017秋アニメ】14年ぶりの再アニメ化「キノの旅」、狐っ娘がかわいい「このはな綺譚」

2017年10月04日 17時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集●ASCII編集部

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　ASCII.jpのアニメ特集第3回は、2003年以来、14年ぶりのアニメ化となる『キノの旅』、温泉宿で働く狐っ娘がかわいい『このはな綺譚』、原宿を守る三人の女の子を描くオリジナル作品『ウラハラ』など、計5作品を紹介！

世界は美しくなんかない。そしてそれ故に、美しい。
「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」

(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会

作品解説
主人公の人間キノと言葉を話す二輪車エルメスは、世界をあちこち旅している。

世界のあちこちには個性豊かな国があり、人々は自分たちなりの法や常識をもって暮らしていて、キノとエルメスはそんな国々を訪れ、基本的に3日間だけ滞在し、また次の国へと旅立っていくのだ。

そんなキノとエルメスの旅の話は、時に優しく、時に哀しく、時に滑稽で、時に胸に突き刺さる。そして、珠玉の物語たちは、一言では言い表せない鮮烈な光景を私たちに見せてくれるのだ。

“美しくなんかない。そしてそれ故に、美しい”世界を。

(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会
(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会

スタッフ
原作：時雨沢恵一（電撃文庫刊）
キャラクター原案：黒星紅白
監督：田口智久
シリーズ構成：菅原雪絵
キャラクターデザイン：アミサキリョウコ
総作画監督：アミサキリョウコ・立川聖治
プロップデザイン：廣瀬智仁・竹上貴雄
エフェクト作画監督：橋本敬史
色彩設計：合田沙織
撮影監督：平川竜嗣
CGディレクター：内山正文
編集：森田編集室
音楽：出羽良彰
音響監督：飯田里樹
音響効果：上野 励
音響制作：マジックカプセル
プロデュース：EGG FIRM
アニメーション制作：Lerche
OP＆EDテーマ：やなぎなぎ
製作：キノの旅の会
オープニングテーマ：「here and there」（歌：やなぎなぎ）
エンディングテーマ：「砂糖玉の月」（歌：やなぎなぎ）

キャスト
キノ：悠木 碧
エルメス：斉藤壮馬
シズ：梅原裕一郎
陸：松田健一郎
ティー：佐倉綾音
師匠：Lynn
相棒：興津和幸
フォト：水瀬いのり
ソウ：緒方恵美

番組情報
AT-X：10月6日より毎週金曜22:00～（リピート放送：10月8日より毎週日曜8:00～／10月9日より毎週月曜14:00～／10月12日より毎週木曜6:00～）
TOKYO MX：10月6日より毎週金曜24:30～
サンテレビ：10月6日より毎週金曜24:30～
KBS京都：10月6日より毎週金曜24:30～
BS11：10月6日より毎週金曜24:30～
AbemaTV：10月6日より毎週金曜24:30～配信開始予定
dアニメストア：以下10月13日より毎週金曜配信開始予定
フジテレビオンデマンド：10月13日より毎週金曜配信
GYAO!、GYAOストア：10月13日より毎週金曜配信
ひかりTV：10月13日より毎週金曜配信
バンダイチャンネル：10月13日より毎週金曜配信
Hulu：10月13日より毎週金曜配信
アニメイトチャンネル：10月13日より毎週金曜配信
ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル：10月13日より毎週金曜配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://kinonotabi-anime.com/
Twitterアカウント @kinonotabianime

(C)2017 時雨沢恵一／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／キノの旅の会

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