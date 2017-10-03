【2017秋アニメ】続々放送開始中！ 今回は西尾維新原作の「十二大戦」、「食戟のソーマ」新作など

続々と秋アニメの放送が開始される中、アニメ特集も第2回。今回は西尾維新原作の十二支によるバトルロイヤル『十二大戦』、料理バトル＆リアクションがおなじみの『食戟のソーマ』の新作など、計6作品を紹介！
干支の名を宿し、十二人の猛き戦士たち 今、殺し合いが始まる――
「十二大戦」
|(C)西尾維新・中村 光／集英社・十二大戦製作委員会
|(C)西尾維新・中村 光／集英社・十二大戦製作委員会
作品解説
誇り高き十二戦士の、血戦の記録――
十二年に一度開催される第十二回目の十二大戦。
干支の名を宿す十二人の猛き戦士が互いの命と魂を賭けて戦う。
参加者は「子」「丑」「寅」「卯」「辰」「巳」「午」「未」「申」「酉」「戌」「亥」の十二人、異様なる戦士たち。
その戦いに勝利した者は、どんな願いでもたったひとつだけ叶えることができる。
どうしても叶えたいたったひとつの願い――
最後に生き残る者は誰か？
策謀と殺戮の渦巻く戦場で、流れるのは誰の涙か？
魂を揺さぶるバトルロイヤルが開戦する。
|(C)西尾維新・中村 光／集英社・十二大戦製作委員会
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スタッフ
原作：「十二大戦」小説：西尾維新／イラストレーション：中村 光（集英社刊）
監督：細田直人
シリーズ構成：村井さだゆき
キャラクターデザイン：嘉手苅睦
音楽：椎名 豪
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
アニメーション制作：グラフィニカ
オープニングテーマ：「ラプチャー」（歌：パノラマパナマタウン）
エンディングテーマ：「化身の獣」（歌：Do As Infinity）（avex trax）
キャスト
「子」寝住：堀江瞬
「丑」失井：梅原裕一郎
「寅」妬良：五十嵐裕美
「卯」憂城：岡本信彦
「辰」断罪兄弟・兄：江口拓也
「巳」断罪兄弟・弟：鳥海浩輔
「午」迂々真：緑川 光
「未」必爺：チョー
「申」砂粒：早見沙織
「酉」庭取：佐倉綾音
「戌」怒突：西村朋紘
「亥」異能肉：日笠陽子
ドゥデキャプル：安元洋貴
番組情報
AT-X：10月3日より毎週火曜23:30～（リピート放送：毎週木曜15:30～／毎週日曜7:00～／毎週月曜7:30～）
MBS：10月3日より毎週火曜26:30～
TOKYO MX：10月5日より毎週木曜24:00～
BS11：10月5日より毎週木曜24:30～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL
http://12taisen.com/
Twitterアカウント @12taisen
(C)西尾維新・中村 光／集英社・十二大戦製作委員会