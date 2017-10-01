ジサトラKTU ― 第30回
2017年10月5日（木）22時から生放送
自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送 ～鉄板なるか!? 第8世代Core「Coffee Lake-S」の性能はどのぐらい？～
2017年10月01日 19時00分更新
アスキーの自作PC大好き集団、自作虎の巻こと“ジサトラ”の万年バイトリーダー、ジサトライッペイと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。
今週の『ジサトラKTU』は22:00から放送スタート！
自作好きも、そうでない方も、ぜひ、ごゆるりとお楽しみくださいませ！
▽放送情報
放送日： 2017年10月5日（木）
時間 ： 22:00～22:30 放送予定
番組 ： 『ジサトラKTU』～鉄板なるか!? 第8世代Core「Coffee Lake-S」の性能はどのぐらい？～
▽出演者
ジサトライッペイ（@jisatora_ippei）
加藤勝明 a.k.a. KTU（@kato_kats）
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