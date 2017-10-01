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ジサトラKTU ― 第30回

2017年10月5日（木）22時から生放送

自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送 ～鉄板なるか!? 第8世代Core「Coffee Lake-S」の性能はどのぐらい？～

2017年10月01日 19時00分更新

文● アスキー編集部

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　アスキーの自作PC大好き集団、自作虎の巻こと“ジサトラ”の万年バイトリーダー、ジサトライッペイと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。

　今週の『ジサトラKTU』は22:00から放送スタート！
　自作好きも、そうでない方も、ぜひ、ごゆるりとお楽しみくださいませ！

▽放送情報
放送日：　2017年10月5日（木）
時間　：　22:00～22:30　放送予定
番組　：　『ジサトラKTU』～鉄板なるか!? 第8世代Core「Coffee Lake-S」の性能はどのぐらい？～

▽出演者
ジサトライッペイ（@jisatora_ippei
加藤勝明 a.k.a. KTU（@kato_kats

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