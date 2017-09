「Wolfenstein: The New Order」の正当な続編 「Wolfenstein II: The New Colossus」、11月23日発売決定 文● 八尋/ASCII

「Wolfenstein II: The New Colossus」

ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジアは9月29日、PlayStation 4/Xbox One向けタイトル「Wolfenstein II: The New Colossus」を、11月23日に発売すると発表した。価格は7980円(税別)。

Wolfenstein II: The New Colossusは、MachineGamesが開発したFPS「Wolfenstein: The New Order」の正統な続編で、「id Tech 6」エンジンを採用。プレーヤーは、生き残ったレジスタンスの勇敢なリーダーたちを味方につけるため、ナチスに占領されたアメリカに向かうことになる。

ニューメキシコ州の小さな街ロズウェル、ニューオーリンズの大通りと小川、核爆弾が落とされたマンハッタンなど様々なロケーションが舞台となっている。高性能な銃器と新しいアビリティーを駆使しながら、協力なナチス兵とスーパーソルじジャーを倒す爽快感が楽しめる。

Wolfenstein II: The New Colossus

発売日:11月23日

対応ハード:PlayStation 4/Xbox One

価格:7980円(税別)

対応言語:日本語音声・日本語字幕/英語音声・英語字幕

対象年齢:CERO審査予定

:©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. MachineGames, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and

related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc.in the U.S. and/or other countries. Wolfenstein, id, id Software, id

Tech and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

Wolfenstein II: The New ColossusTMは1960年代の仮想世界に基づくフィクションです。各名称、登場人物、団体、場所、事象は架空のもの、またはフィクションに基づく描写によるものです。本作品のストーリーとコンテンツはナチス政権の信念、イデオロギー、事象、行動、党員、行為を解釈、称賛、是認を意図するものではなく、またナチス政権による戦争犯罪や虐殺、その他人道に反する犯罪を矮小化する事を容認するものではありません。称賛、是認を意図するものではなく、またナチス政権による戦争犯罪や虐殺、その他人道に反する犯罪を矮小化する事を容認するものではありません。

