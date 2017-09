新作MMORPG「BLESS」のCBT2募集開始、ASCII.jp限定優先枠も！

BLESSのCBT2のテスター募集が開始

ゲームオンは9月28日、新作MMORPG「BLESS」の公式生放送で、クローズドベータテスト「CBT2」のテスター募集を開始した。

BLESSは、2017年内にサービス開始を予定している新作MMORPGで、神の息吹に祝福されし世界で巻き起こる“争乱”に生きる人々の物語となっている。精巧な技術で作られた建造物が並び立つ大きな街並みや、自然あふれるフィールドがまるで現実のようなグラフィックスで再現されているという。

CBT2の募集人数は1万人で、CBT1に参加したプレーヤーは引き続き参加できる。募集期間は9月28日から10月10日10時までで、10月11日に当選者を発表予定だ。CBT2の実施期間は10月12日から10月16日12時までとなる。

