スタジオ観覧やKOF XIV／鉄拳7大会も、9月30日に「GeForce ON-AIR #3」配信

「GeForce ON-AIR #3」

NVIDIAは9月30日18時から21時30分まで、話題のゲームタイトルを紹介する番組「GeForce ON-AIR #3」を配信する。

今回のゲームタイトルは「THE KING OF FIGHTERS XIV」「鉄拳7」「Project CARS 2」。会場では観覧スペースを設置するほか、トーナメント大会やエキシビジョンマッチを実施予定。観覧やトーナメント参加の申し込み方法は、特設サイトをチェックしてほしい。

また、試遊台として、ユニットコム「iiyama LEVEL∞」のGeForce GTX 10シリーズを搭載するゲーミングパソコンを設置。4K、60FPSで「Project CARS 2」をプレーできるマシンや、NVIDIA Japanが過去に制作したMOD PC、新たなMOD PCも展示する。そのほか、会場観覧者やNVIDIA Japan公式Twitch/Twitterのフォロアー向けに、「GeForce GTX USB Drive 64GB」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施する。

GeForce ON-AIR #3の詳細

配信日時:18時~21時30分(スタジオ会場:17時30分)

出演者:総合MC OooDaさん

THE KING OF FIGHTERS XIV

配信時間:18時5分~18時40分

ゲスト:づねさん、KOF XIVディレクターの渡邊 勇仁氏

対戦賞品:優勝 Razer Panthera Arcade Stick、Steam ウォレット2万円分、準優勝 Steam ウォレット1万円分

鉄拳7

配信時間:18時45分~19時25分

ゲスト:ノビ選手、ユウ選手、タケ選手、バンダイナムコエンターテイメントの大久保 元博氏

対戦賞品:優勝 上記3選手のサイン入りのRazer Panthera Arcade Stick、Steam ウォレット2万円分、準優勝 Steam ウォレット1万円分

GeForce Experience 3.9 スペシャル セッション

配信時間:19時30分~20時25分

ゲスト:コジマ店員、ノビ選手、ユウ選手、YamatoNさん、NVIDIAの谷口氏

配信内容:先日ドイツで開催されたGamescom 2017で発表された「GeForce Experience 3.9」で新たに追加された機能について紹介。ゲストによる「NVIDIA Ansel」を使用した鉄拳7スクリーンショット対決を開催。作品の中からオンライン投票でベストショットを決定し、1位を当てるとNVIDIA特製「GeForce GTX USB Drive 64GB」をプレゼント

Project CARS 2

配信時間:20時30分~21時25分

ゲスト:コジマ店員、ノビ選手、ユウ選手、YamatoNさん、バンダイナムコエンターテイメントのギャンダズ オノ氏

対戦賞品:優勝 AKRacing

