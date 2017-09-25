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Y!mobileがiPhone 6sを10月上旬に発売！

2017年09月25日 16時40分更新

文● ASCII編集部

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　Y!mobileは9月25日、10月上旬からiPhone 6sを発売すると発表した。新規／MNPの24ヵ月契約時の実質負担額はプランM/L契約時で32GB版が月額1404円、128GB版が月額1944円。プランS加入の場合は月額割引が540円減額される。機種変更時の実質負担額は32GB版が月額1944円、128GB版が月額2484円。契約時には、別途3240円の事務手数料がかかる。

　Y!mobileのiPhone 6s 32GB版の現金販売価格／支払総額は7万8300円で128GB版は9万1260円。なおアップルストアのSIMフリー版は32GB版が税別5万800円、128GB版が6万1800円となっている。

のりかえ（MNP）／新規（頭金540円、プランM/L加入時：税込）
モデル 32GB 128GB
分割支払金
24回分割の場合		 3240円 3780円
月額割引
最大24ヶ月間		 -1836円 -1836円
実質負担額
24ヶ月間		 月額1404円 月額1944円

機種変更（頭金540円、プランM/L加入時：税込）
モデル 32GB 128GB
分割支払金
24回分割の場合		 3240円 3780円
月額割引
最大24ヶ月間		 -1296円 -1296円
実質負担額
24ヶ月間		 月額1944円 月額2484円
　 iPhone 6s
メーカー アップル
容量 32/128GB
ディスプレー 4.7型液晶
画像解像度 1334×750ドット
画素密度 326ppi
コントラスト比 1400:1
サイズ 67.1×138.3×7.1mm
重量 143g
CPU Apple A9、M9
カメラ 12メガ／F値2.2
インカメラ 5メガ／F値2.2
指紋認証 ○（第2世代）
最大通信速度 下り300Mbps
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac MIMO
（2.4/5GHz）
SIMサイズ nanoSIM
コネクター Lightning

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