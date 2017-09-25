Y!mobileがiPhone 6sを10月上旬に発売！

Y!mobileは9月25日、10月上旬からiPhone 6sを発売すると発表した。新規／MNPの24ヵ月契約時の実質負担額はプランM/L契約時で32GB版が月額1404円、128GB版が月額1944円。プランS加入の場合は月額割引が540円減額される。機種変更時の実質負担額は32GB版が月額1944円、128GB版が月額2484円。契約時には、別途3240円の事務手数料がかかる。
Y!mobileのiPhone 6s 32GB版の現金販売価格／支払総額は7万8300円で128GB版は9万1260円。なおアップルストアのSIMフリー版は32GB版が税別5万800円、128GB版が6万1800円となっている。
|のりかえ（MNP）／新規（頭金540円、プランM/L加入時：税込）
|モデル
|32GB
|128GB
|分割支払金
24回分割の場合
|3240円
|3780円
|月額割引
最大24ヶ月間
|-1836円
|-1836円
|実質負担額
24ヶ月間
|月額1404円
|月額1944円
|機種変更（頭金540円、プランM/L加入時：税込）
|モデル
|32GB
|128GB
|分割支払金
24回分割の場合
|3240円
|3780円
|月額割引
最大24ヶ月間
|-1296円
|-1296円
|実質負担額
24ヶ月間
|月額1944円
|月額2484円
|iPhone 6s
|メーカー
|アップル
|容量
|32/128GB
|ディスプレー
|4.7型液晶
|画像解像度
|1334×750ドット
|画素密度
|326ppi
|コントラスト比
|1400:1
|サイズ
|67.1×138.3×7.1mm
|重量
|143g
|CPU
|Apple A9、M9
|カメラ
|12メガ／F値2.2
|インカメラ
|5メガ／F値2.2
|指紋認証
|○（第2世代）
|最大通信速度
|下り300Mbps
|Wi-Fi
|802.11a/b/g/n/ac MIMO
（2.4/5GHz）
|SIMサイズ
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning