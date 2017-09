ASCII PC GAME部 ― 第11回 2017年9月27日(水)20:30放送スタート Welcome to ようこそアナグマパーク……ショータ&イッペイの『Meadow』実況 文● アスキー編集部

アスキー編集部がPCゲームに特化した配信プラットフォーム「Twitch(ツイッチ)」にゲーム実況チャンネルを開設しました!

毎週水曜日放送の『ASCII PCゲーム部』。今回は生粋のPCゲーマー・ジサトラショータと、ジサトラの先輩・イッペイが、いま話題のアニマルMMO『Meadow』をゆるふわプレイします。

けものはいてものけものはいない、本当の愛はここにある……争いのない動物だらけの世界で、フレンズの群れと生活するもよし、あえて孤高をつらぬくもよしなこのゲーム。これまでの過酷なサバイバル生活の果てに、ショータとイッペイは何を見るのか……!? お楽しみに!

ASCIIjpのライブビデオをwww.twitch.tvから視聴する

▽放送情報

放送日 : 2017年9月27日(水)

時間 : 20:30~21:30 放送予定

場所 : アスキーTwitchちゃんねる

タイトル: Meadow

▽出演者

ジサトラショータ(MC)@Shotam_A_J

ジサトライッペイ @jisatora_ippei

© 2017 Might and Delight | All Rights Reserved

