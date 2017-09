東京ゲームショウ2017レポート ― 第17回 背負えるスリム型PCを日本HPがTGSで展示 文● 藤田 忠 編集●北村/ASCII編集部

斜め45度に傾いた巨大キューブ筐体が目を引く、最新ハイエンドゲーミングPCの「OMEN X by HP Desktop 900」をはじめ、背負ってVRゲームを楽しめるスリムタイプPCの「OMEN X by Compact Desktop P1000」や、ノートPCの「OMEN by HP 15」などを展示する日本HP。

ブースでは、「OMEN」シリーズによるゲーム試遊コーナーが大きく設けられており、「PUBG」や「レインボーシック」、「Project CARS 2」、「OVERWATCH」を体験できる。

「Core i9-7900X」や「GeForce GTX 1080 Ti」×2枚によるSLIを搭載するハイエンドモデルの「OMEN X by HP Desktop 900」

9月22日に発売された「Project CARS 2」を「OMEN X by HP Desktop 900」で体験 コスパ重視のゲーミングノートPC「OMEN by HP 15」では、「OVERWATCH」を試遊可能だ

「PUBG」と「レインボーシック」の試遊台は複数用意。「OMEN by HP Desktop 880」が使用されていた。現在、同モデルは最大5万円引きになる特別価格で販売中だ

スリムタイプPCの「OMEN X by Compact Desktop P1000」。実際に背負う体験はできないが、23日にデモイベントを開催予定 21日は、「OMEN X by Compact Desktop P1000」のVRデモンストレーションイベントを実施(23日は12時から開催)

コンパクトPCと背負えるVR PCを両立させている「OMEN X by Compact Desktop P1000」

